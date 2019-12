Barbearia Vip escolhe Miami para iniciar expansão internacional

A escolha da cidade norte-americana é estratégica: cosmopolita, visitada por turistas de várias partes do mundo e forte economicamente. "E nossa pesquisa de mercado apontou que é excelente a aceitação pelo nosso produto aqui. Esta mistura dos americanos com os latinos facilita nesta primeira investida fora do país", explica Conceição.

O segundo passo é Europa e, segundo ele, Portugal deve ser o primeiro país do Velho Continente a receber uma franquia da rede brasileira.

Na segunda-feira (16/12) a rede inaugura a 38ª unidade no Boulevard 14/32, no novo Floripa Aiport, em Florianópolis (SC), onde está a matriz e o escritório central da rede. E no verão inaugura a 39ª loja, em Porto Alegre (RS), a primeira naquele estado.

A rede contrariou todos prognósticos de crise crescendo mais de 500% (em 2015 tinha apenas três franquias). O mercado brasileiro de produtos de beleza masculinos atingiu US$ 7,2 bilhões em 2018, acumulando um crescimento de 69,7% nos últimos cinco anos, muito acima da média global, que foi de 26%, segundo o Euromonitor, provedor de pesquisa de mercado.

Além dos serviços de cabelo e barba, a nova barbearia conta com sistema open bar, mesa de sinuca, TV individual e games.

A Barbearia Vip conta com nova linha de roupas assinada pela grife Toro, rótulo próprio de cerveja (a Beer Vip) e também linha própria de produtos cosméticos.

2019 foi marcado pelo apoio ao esporte: patro3cina os times Figueirense e Avaí, o surfista da elite mundial Michael Rodrigues, o lutador de jiu-jitsu Luiz Saldanha, além de diversos novos atletas.

