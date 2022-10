BARÇA E GRUPO BIMBO® UNEM FORÇAS EM ACORDO GLOBAL PARA PROMOVER ESPORTES E TALENTOS FEMININOS

BARCELONA, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo Bimbo, a maior empresa de panificação do mundo, e o FC Barcelona firmaram um acordo que torna a marca global BIMBO® o parceiro global e principal parceiro da primeira equipe feminina do clube. Os pilares estratégicos dessa aliança são um compromisso com o talento e a igualdade femininos, a promoção da nutrição e de estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento de jovens talentos. É a primeira vez que a empresa mexicana patrocina um time de futebol feminino.

Como parte da parceria, as duas empresas trabalharão para gerar um impacto positivo na sociedade por meio da promoção de hábitos que contribuam para a melhoria do bem-estar e para a construção de um ambiente mais sustentável.

A apresentação oficial do acordo foi realizada na quarta-feira no Auditori de la Masia, em um evento que contou com a participação de Juli Guiu, vice-presidente de marketing do FC Barcelona. O Grupo Bimbo® foi representado por Alberto Levy, vice-presidente de marketing global, e por Rosa Alabau, diretora de sustentabilidade do marketing global da Bimbo. As primeiras jogadoras do time do Barça, Alexia Putellas, Jana Fernández e Salma Paralluelo, também estavam presentes.

Como parte do acordo, além de ser um parceiro global do clube e principal parceiro do time de futebol feminino, a BIMBO® também colaborará para promover novos talentos com o La Masia, o centro de treinamento do FC Barcelona, que se tornou uma referência internacional em educação esportiva e humana, bem como a Barça Academy, o projeto de escolas internacionais do clube.

