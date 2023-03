Barcodes Group acquiert Identbase GmbH, élargissant ainsi ses capacités de contrôle d'accès et d'identification des personnes dans l'UE

CHICAGO, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Barcodes Group a annoncé l'acquisition d' Identbase GmbH , un distributeur et revendeur leader sur le marché des produits d'identification des personnes et de contrôle d'accès. Implanté à Meppen, en Allemagne, Identbase possède plus de trente ans d'expertise dans le domaine de la sécurité physique et des solutions de gestion d'identité.

« Nous allons immédiatement commencer à travailler avec Digital ID, dont le siège est au Royaume-Uni, sur des opportunités de croissance en Europe », a déclaré Marcus Brand, directeur général et fondateur d'Identbase. « Nous avons maintenant trois centres de distribution clés situés dans toute la région pour répondre à la demande de nos clients dans des délais beaucoup plus courts. Nous serons en mesure d'offrir aux clients une expérience de commande plus rapide, plus simple et plus facile. Et nos partenaires commerciaux auront immédiatement accès à une gamme de produits beaucoup plus vaste et innovatrice. »

Stephen Dodd, directeur commercial européen de Digital ID Group, a ajouté : « Identbase jouit d'une excellente réputation dans le secteur, dispose d'une équipe impressionnante et d'une clientèle fidèle. Cette acquisition porte notre effectif mondial à plus de 350 employés dans 13 villes, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Suède. »

« Identbase va s'associer à Digital ID pour créer le premier fournisseur de solutions d'identification et de contrôle d'accès au Royaume-Uni et dans l'Union européenne », a précisé Daniel Nettesheim, président et PDG de Barcodes Group. « Cette puissante association d'entreprises, associée à nos activités de même envergure dans les Amériques, fait de nous le leader incontesté du marché mondial dans le secteur. Dans le cadre de notre plan de croissance à long terme, Barcodes continuera à investir dans la croissance d'Identbase en augmentant la disponibilité des stocks, en proposant des produits durables et une technologie de pointe. »

À PROPOS DE BARCODES GROUP

Barcodes Group fournit des solutions technologiques de bout en bout qui améliorent la mobilité, la visibilité et l'automatisation des organisations dans le monde entier. Avec plus de 25 ans d'expérience et de partenariats avec de grands fabricants de technologies, Barcodes Group propose des produits, des logiciels et des services exceptionnels pour aider les entreprises à naviguer dans un monde en perpétuel mouvement. Barcodes Group a réuni les principaux détaillants de solutions d'identification en Amérique du Nord et en Europe, notamment ID Wholesale, AlphaCard et Digital ID. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.digitalid.co.uk .

