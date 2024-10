BARILLA OUVRE SES PORTES AU CLUB DES CHEFS LE PLUS EXCLUSIF DU MONDE

PARMA, Italie, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Club des Chefs des Chefs, la société gastronomique la plus exclusive au monde fondée en 1977 au restaurant Paul Bocuse, le légendaire temple culinaire de Collonges-au-Mont-d'Or- qui réunit les chefs des chefs d'État du monde entier, arrive pour la première fois à Parme chez Barilla. Après une rencontre avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, les chefs seront les invités du groupe Barilla et de l'académie Barilla, pour explorer l'identité gastronomique italienne et les secrets de sa représentation la plus emblématique : pâtes.

"Les membres du Club des Chefs des Chefs sont fiers de compter Barilla parmi leurs partenaires mondiaux de confiance, car l'entreprise est l'un des principaux ambassadeurs de la cuisine italienne dans le monde. Pendant leur séjour à Parme, ils seront ravis de visiter la fabrique de pâtes, une expérience vraiment unique", a déclaré M. Bragard.

S'ensuivra une soirée de grande cuisine axée sur la convivialité, le goût et l'histoire de la reine de la tradition culinaire italienne. "Nous sommes honorés d'accueillir le Club des Chefs des Chefs à la Barilla Food Academy pour partager un moment unique de convivialité et de goût, en célébrant les pâtes",a déclaré Ilaria Rossi, responsable de l'Academia Barilla. "Ce sera également une occasion supplémentaire de soutenir la diffusion de la culture gastronomique italienne, conformément à notre mission de créer une culture mondiale de la nourriture.

En outre, Alessandro Massi, rédacteur en chef de Italia Squisita prononcera une allocution intitulée "Italian Cuisine in Motion" à Academia. À cette occasion, l'expert en culture gastronomique italienne explorera le concept de tradition et l'identité de la culture culinaire italienne.

La cuisine italienne contemporaine est le résultat d'un long processus historique et évolutif ; plus qu'une cuisine, c'est un ensemble de cuisines locales et une "méthode" qui, à travers d'innombrables influences culturelles, agricoles, sociales et industrielles, a donné naissance à une identité qui, par nature, est toujours en mouvement", a commenté Alessandro Massi, rédacteur en chef de Italia Squisita.

Plusieurs chefs renommés des chefs d'État du monde entier, tous membres du Club, seront accueillis par Barilla. Parmi eux, Fabrizio Boca, chef exécutif du Palazzo del Quirinale en Italie, Fabrice Desvignes du Palais de l'Élysée en France, Cristeta Comerford de la Maison Blanche, et Christian Garcia de la Principauté de Monaco, président du Club.