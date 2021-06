Baris Ertan, líder de la industria, se une a Baringa para acelerar el crecimiento en las prácticas comerciales de energía y materias primas de Norteamérica

HOUSTON, 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Baringa Partners ha contratado al experto de la industria Baris Ertan para impulsar el crecimiento del comercio global de energía y materias primas y fortalecer su presencia general en los sectores de energía y servicios públicos en Norteamérica. Ertan se incorpora a una unidad de negocios norteamericana en rápida expansión para Baringa, impulsada por un importante cambio comercial y nuevas oportunidades de inversión masivas en numerosos sectores.

"La transición hacia la energía limpia está en marcha en gran parte del mundo, y se requieren miles de millones de dólares de nuevas inversiones", afirmó David Hatcher, director de Energía y Recursos de Baringa. "El comercio y la optimización son el eje de la puesta en valor de estos nuevos activos y modelos comerciales que impulsarán de manera sostenible el futuro, mientras tiene lugar la transición responsable hacia el futuro. No podríamos pedir un mejor líder que Baris para que forme parte de nuestro equipo y nos ayude a aprovechar esta oportunidad verdaderamente global".

El mayor enfoque de Baringa en Norteamérica y su presencia en el mercado de Houston ampliarán la presencia física de la empresa en los principales centros de comercio de energía y materias primas del mundo, que ya incluyen a Londres, Singapur y Nueva York.

"Nuestros clientes de los rubros de energía renovable, petróleo y gas, materias primas físicas, gas natural licuado (GNL) y comercio de productos ambientales están creando empresas que dependen de la escala internacional y la interconectividad del mercado global", según indicó Nick Tallantyre, líder comercial global de Baringa."Incorporar a Baris a nuestro equipo en Houston nos da credibilidad instantánea para abordar las iniciativas globales más importantes de nuestros clientes en todas las principales áreas geográficas".

En el último año, Baringa ha ganado importantes premios en los mercados de la energía, como medallas de oro del Financial Times en los mercados de la energía, servicios públicos y medio ambiente, y por servicios de consultoría al sector del petróleo y el gas. La empresa ha sido reconocida como ganadora del premio anual a la innovación en la categoría Riesgo climático global de Energy Risk, y como empresa asesora del año para Asia.

"Me entusiasma incorporarme a un equipo con la marca y el enfoque en la industria de Baringa", afirmó Ertan."He tenido la oportunidad de liderar grandes equipos de consultoría en el pasado, los cuales han logrado mucho éxito y han obtenido el reconocimiento permanente de la industria, pero me entusiasma crear algo verdaderamente único en Baringa, medido por los éxitos de nuestros clientes y las oportunidades de crecimiento para nuestra gente".

Ertan se une a Baringa en medio del rápido crecimiento de las ofertas dirigidas al mercado de Norteamérica. Desde 2020, Baringa ha lanzado numerosas ofertas que complementarán el enfoque de Ertan en el comercio y la gestión de riesgos, como: 1) un modelo de riesgo financiero del cambio climático líder en el mercado, 2) servicios de transacciones y aspectos fundamentales del mercado a largo plazo para los mercados de energía y gas en todas las organizaciones de transmisión regional (RTO)/operadores de sistemas independientes (ISO) de Norteamérica, y 3) servicios para transformar las redes eléctricas a fin de permitir una implementación confiable de recursos renovables y de recursos energéticos distribuidos (DER).

Acerca de Baringa Partners

Baringa Partners es una consultora independiente de negocios y tecnología. Ayudamos a las empresas a trabajar de manera más eficaz, sortear los cambios de la industria y llegar a nuevos mercados. Hacemos uso de nuestros conocimientos, ideas y pragmatismo de la industria para ayudar a cada cliente a mejorar su negocio. La colaboración es fundamental para nuestra estrategia y cultura, asegurándonos de atraer a los más brillantes y los mejores. Y es por eso que a los clientes les encanta trabajar con nosotros.

Baringa inició sus operaciones en el año 2000 y ahora cuenta con más de 900 empleados y 92 socios en nuestras áreas de especialidad como Energía y recursos, Servicios financieros, Productos y servicios, y Gobierno y sector público. Estas áreas de especialidad cuentan con el apoyo de equipos intersectoriales enfocados en el cliente y la tecnología digital; finanzas, riesgo y cumplimiento; excelencia del personal; cadena de suministro y adquisiciones; datos, análisis e IA; automatización inteligente y excelencia en las operaciones; y transformación tecnológica. Operamos en todo el mundo y tenemos oficinas en Reino Unido, Europa, Australia, Estados Unidos y Asia.

Baringa Partners ha sido votada como la empresa líder en consultoría de gestión en los consultores de gestión líderes en el Reino Unido 2021 en las categorías energía, servicios públicos y medio ambiente, y petróleo y gas. Hemos estado entre los 10 mejores durante los últimos 14 años en la categoría de pequeñas y medianas empresas, así como en la de grandes empresas en la lista UK Best Workplaces™ de Great Place to Work®. Nos encontramos entre los principales 50 empleadores de mujeres, y contamos con el reconocimiento de Best Employers for Race.

Baringa. Más brillantes juntos.

Para obtener más información, visite www.baringa.com

