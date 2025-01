Baromètre de la confiance VivaTech 2025 : Tech et business, les Etats-Unis confiants face à une Europe à deux vitesses

Seconde édition du baromètre de la confiance des dirigeants dans la tech VivaTech conduit par OpinionWay en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie) et Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)

PARIS, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le progrès technologique est considéré comme toujours plus stratégique par les entreprises et comme un domaine d'investissement prioritaire pour les dirigeants. Toutefois, on constate une disparité forte parmi les répondants avec des Américains qui se perçoivent comme plus compétitifs face à une Europe à deux vitesses.

L'IA, un enjeu unanimement intégré par les entreprises

2025 VivaTech Confidence Barometer: Tech and business in the USA are confident while Europe moves at different speeds

100% des dirigeants considèrent que l'adoption d'au moins une nouvelle technologie engendre des bénéfices tangibles pour leur entreprise tels que l'accroissement de la productivité (62%) et la réduction des coûts opérationnels (48%).

Sans surprise, l'IA se distingue clairement comme la technologie la plus susceptible d'avoir un impact sur l'activité des entreprises (65%), loin devant la cybersécurité (41%) et le cloud computing (39%).

Au cours des 12 prochains mois, 85% des entreprises interrogées ont prévu d'augmenter leurs investissements en matière d'IA.

Des perceptions de compétitivité divergentes sur la scène internationale

Les États-Unis et le Royaume-Uni figurent parmi les pays les plus confiants en matière de compétitivité internationale, avec respectivement 92% et 81% des dirigeants estimant leurs pays à la pointe, à l'inverse de l'Italie qui se sent moins confiante (64%).

Les dirigeants ont également été interrogés quant à l'adoption d'innovations technologiques par leurs pays. Là aussi les Etats-Unis et le Royaume-Uni se sentent largement précurseurs et considèrent que leurs entreprises sont à la pointe de l'adoption technologique, à respectivement 87% et 82%. A l'inverse de l'Italie qui se perçoit, ici encore, comme plus en retard (44%).

Progrès technologiques : vecteurs d'inquiétudes et porteurs de solutions

¾ des dirigeants (77%) sont préoccupés à part égales par les questions d'atteinte à la vie privée et par la prolifération de fake news et la difficulté à les identifier.

L'impact négatif de la tech sur l'environnement figure également parmi les inquiétudes de 70% des dirigeants parmi lesquels, les licornes, start-ups et scale-ups se sentent plus concernés avec 47% d'entre elles qui se disent très préoccupées par cet enjeu.

Mais si la technologie, possède son lot d'incertitudes et de risques elle est également considérée par plus de 9 dirigeants sur 10 (90%) comme une solution aux grands défis de notre époque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2609068/Viva_Technology.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608980/Viva_Technology_Logo.jpg

Contact : [email protected]