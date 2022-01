Barriga flácida? Bioestimulador de colágeno auxilia na recuperação da firmeza do abdômen

SÃO PAULO, 3 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O colágeno é uma proteína produzida pelo organismo, responsável pela sustentação e firmeza da pele que, com o passar dos anos, tem sua produção diminuída, dando espaço para o aparecimento da flacidez.

Mas, essa condição de flacidez pode ocorrer também devido aos maus hábitos de saúde, como a alimentação inadequada, sedentarismo, emagrecimento e até mesmo o excesso de atividade física. Especificamente na região abdominal, a distensão natural da pele que ocorre durante a gravidez pode ser outro fator.

"Além de praticar exercícios físicos e manter uma dieta saudável, há procedimentos estéticos pouco invasivos que podem auxiliar. Como é o caso do bioestimulador de colágeno, que melhora a qualidade da pele, restaura a firmeza perdida e traz de volta a sustentação. A substância atua estimulando o organismo a elevar sua produção de colágeno e age de forma prolongada e pouco invasiva", esclarece a dermatologista Dra. Bárbara Faria-Correa (CRM-RJ 522943924).

Para quem busca por procedimentos estéticos, Sculptra®, um bioestimulador de colágeno, pode ser uma opção. O produto é o único com indicação de uso para corpo e rosto, e atua na recuperação da firmeza da pele. Sua fórmula é capaz de aumentar a produção do colágeno tipo l em até 66,5% após três meses da realização do procedimento¹ e seus resultados são visíveis por até 25 meses².

No corpo, o produto pode ser aplicado no abdômen, braços, coxas, glúteos, joelhos e pescoço, e de acordo com a Dra. Bárbara, o pós-procedimento não exige licença médica.

Recomenda-se realizar, em média, três sessões com um intervalo de 30 a 45 dias entre elas. "Indivíduos com doenças imunológicas ou grávidas, não podem fazer o procedimento. No caso das mães, é possível aplicar bioestimulador de colágeno após o período de lactação", alerta a dermatologista.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

