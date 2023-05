Barzel investe R$ 280 milhões em empreendimento em Ribeirão das Neves, o novo hub logístico de Minas Gerais

Barzel Properties, gestora de fundo de investimento asiático, investe 280 milhões em seu primeiro parque logístico em MG

SAO PAULO, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, contará com o primeiro condomínio logístico da Barzel Properties, gestora de fundos altamente conceituada no segmento corporativo e logístico. Foram investidos cerca de R$ 280 milhões, no projeto batizado de BRZ040 Logistics Park, que conta em sua primeira fase com quase 68 mil m² de área locável. As obras já foram iniciadas, e a previsão é que sejam concluídas no fim do segundo semestre deste ano. No dia 9 de maio, a empresa fará um coquetel de lançamento do empreendimento para autoridades, empresários e convidados, no local onde abrigará as futuras instalações do imóvel.

Estruturado para atender empresas de médio e grande porte e oferecer agilidade nas operações industriais, de logística e armazenagem, o parque logístico é ideal para aquelas empresas que buscam operação de padrão internacional com excelência em gestão imobiliária, podendo abrigar até 20 diferentes companhias, atendendo às necessidades de diferentes setores.

O diretor de portfólio da Barzel, Bruno Turaça, explica que a empresa escolheu a cidade de Ribeirão das Neves, por entender que o local tem potencial para ser tornar hub logístico devido a localização privilegiada, mercado promissor e também pelas tratativas positivas com o governo municipal.

"As condições que encontramos em Neves foram muito convidativas. Além da proximidade com Belo Horizonte, fatores como localização, mão-de-obra qualificada, e os serviços que o município garante são muito importantes. A soma de tudo isso acaba se transformando em vantagens muito grandes para as empresas decidirem se instalar na cidade. O incentivo fiscal também foi um fator importante que influenciou", acrescenta o diretor.

O galpão está estrategicamente localizado na região metropolitana de Belo Horizonte e com fácil acesso à BR 040 (sem pedágio), rodovia que interliga Brasília ao Rio de Janeiro.

O novo empreendimento de condomínio logístico trará benefícios significativos para a região, incluindo um aumento de 30% no volume de empreendimentos logísticos.

De acordo com Turaça, outros fatores que contribuíram com a decisão de investir em um condomínio logístico em Ribeirão das Neves, "está alinhada com a estratégia de expansão em regiões com grande potencial de crescimento. Além disso, acreditamos que este empreendimento trará benefícios significativos para a economia local, incluindo a criação de empregos e a atração de novos investimentos."

Sobre a Barzel

Fundada em 2015, a Barzel Properties é uma empresa de gestão e desenvolvimento imobiliário que atua em todas as etapas do processo de investimento imobiliário. Tem como objetivo criar valor por meio de soluções de investimentos relevantes, que tragam resultados no longo prazo e protejam o patrimônio de seus clientes. Com mais de R$ 6 bilhões de ativos sob gestão, a empresa tem expertise na aquisição, retrofit, desenvolvimento e gestão de imóveis corporativos e logísticos de alto padrão. Para identificar as melhores oportunidades e retornos sólidos de longo prazo para seus investidores, a gestora se utiliza de seu DNA imobiliário. Busca ativos com localizações estratégicas, priorizando regiões valorizadas com diversos modais de transportes e ofertas de serviços. Saiba mais em www.barzelproperties.com.br

FONTE Barzel

SOURCE Barzel