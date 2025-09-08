Baseus bringt die Premium-Inspire-Serie mit Sound-by-Bose-Technologie auf den Markt und macht damit großartigen Sound so zugänglich wie nie zuvor

Die Inspire-Serie, die im Vorfeld der IFA 2025 vorgestellt wurde, umfasst die geräuschunterdrückenden Kopfhörer XH1, die offenen Ohrhörer XC1 sowie die geräuschunterdrückenden Ohrhörer XP1. Diese Produkte sollen einem breiteren Publikum ein High-Fidelity-Klangerlebnis zu erschwinglichen Preisen bieten.

„Jeder hat das Recht, sich von Musik inspirieren zu lassen", sagt He Shiyou, Geschäftsführer von Baseus. „Und großartiger Sound sollte zugänglich sein sowie zu verschiedenen Lebensstilen passen. Deshalb haben wir die Sound-by-Bose-Technologie genutzt, um die Inspire-Serie auf den Markt zu bringen, die jeden Moment mit großartigem Sound untermalt."

Baseus stellte außerdem die Security X1 Pro vor, die weltweit erste Smart-AI-Dual-Tracking-Sicherheitskamera mit 3K-Auflösung sowie einem horizontalen Verfolgungsbereich von 300° und die Baseus-PicoGo-II-Serie mit Ladegeräten sowie Powerbanks mit magnetischen Optionen, die den neuesten Qi-2.2-Ladestandard unterstützen.

Baseus Inspire XH1: Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Die Kopfhörer Inspire XH1 bieten dank der Sound-by-Bose-Technologie einen außergewöhnlichen Klang und unterstützen Dolby Audio sowie Hi-Res-Audio mit LDAC-Unterstützung. Die 360°-Klangbühne erweckt Musik, Filme und Spiele zum Leben und sorgt dafür, dass jedes Detail mit Präzision, Klarheit und ohne Verzerrungen wiedergegeben wird.

Die SoundFit-Technologie des XH1 passt den Klang an das Hörprofil des Nutzers an und das 4-stufige ANC-System blockiert Geräusche bis zu –48 dB. Ein spezielles 5-Mikrofon-Array und fortschrittliche DNN-Algorithmen heben die Stimme des Nutzers hervor und ermöglichen kristallklare Gespräche, selbst in Umgebungen mit einem Geräuschpegel von bis zu 75 dB (A).

Die Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden und 12 zusätzliche Stunden mit einer nur 10-minütigen Aufladung. Die plüschigen Proteinleder-Ohrmuscheln sowie der großzügig gepolsterte Kopfbügel sorgen für samtweichen, wolkenähnlichen Komfort bei längerem Gebrauch.

Inspire XH1 ist in den Farben Cosmic Black und Starlight Off-White sowie in einem limitierten Set in den Farben Sunset Coral und Twilight Blue erhältlich, welche die beiden malerischsten Momente des Tages einfangen.

Baseus Inspire XC1: Offene Ohrhörer

Baseus Inspire XC1 sind offene Ohrhörer mit Anklippfunktion und bieten eine erstklassige Audioleistung sowie Komfort im Alltag. Sie sind eine der wenigen Ohhörer, die erstklassigen Klang mit einem offenen Ohrdesign verbinden.

Dank der hybriden 2-Wege-Sound-Engine (dynamischer Tieftöner für druckvolle Bässe und Knowles-Balanced-Armature-Hochtöner für brillante Höhen) sowie der Unterstützung für das Hi-Res-Audio-Wireless-Zertifikat und den LDAC-Audiocodec bieten die XC1-Ohrhörer ein dynamisches sowie detailliertes Hörerlebnis und sorgen für einen fokussierten Klang beim privaten Hören mit minimalen Klangverlusten.

Die XC1-Ohrhörer verfügen über ein einzigartiges Zero-Sense-Luftkissen-Design mit weichem und reizfreiem Silikon, das einen unvergleichlichen Tragekomfort bei längerem Tragen bietet. Sie wiegen nur 6 g pro Ohrhörer und verfügen über ein verbessertes Ringgelenk, welches 10 000 Biegungen aushält, sodass sie bei jeder Bewegung an Ort und Stelle bleiben.

Dank der AI-ENC-Technologie (Environmental Noise Cancellation) mit 4 Mikrofonen ermöglicht es kristallklare Anrufe, egal wie laut die Umgebung ist. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 8 Stunden pro Ladung – mit dem Ladecase sogar bis zu 40 Stunden – sowie eine Schnellladefunktion, die in nur 10 Minuten 2,5 zusätzliche Stunden ermöglicht.

Sie sind gemäß IP66 wasserdicht und unterstützen Bluetooth® Core 6.1, App-Steuerung und Multipoint-Konnektivität. Damit bieten sie ein ideales Gleichgewicht zwischen High-Fidelity-Sound und fortschrittlichen Funktionen. Der Baseus Inspire XC1 ist in den Farben Cosmic Black sowie Starlight Off-White erhältlich und damit eine vielseitige Wahl für audiophile Menschen, die viel unterwegs sind.

Baseus Inspire XP1: Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung

Die XP1-Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung kombinieren Sound-by-Bose-Technologie mit Dolby-Audio für einen beeindruckenden, ausgewogenen Klang und verfügen über ein fortschrittliches, adaptives ANC-System, das die Geräuschunterdrückung je nach Umgebung auf bis zu –50 dB anpasst. Die doppellagigen PU+PEEK-Membranen sorgen für klare Höhen und kräftige Bässe, die durch die adaptive Abstimmung von SuperBass 3.0 sowie SuperBalance 3.0 an Inhalt und Kontext angepasst werden. Das ergonomische Design spiegelt die natürliche Form des Ohrs wider und sorgt so für einen bequemen, stabilen Sitz. Die schirmförmigen Silikonaufsätze sorgen für Komfort und Isolierung, während ein 6-Mikrofon-Array mit KI-Algorithmen windresistente, lärmgeschützte Anrufe mit bis zu 80 dB(A) unterstützt. Die Akkulaufzeit beträgt 8 Stunden pro Ladung (ANC ausgeschaltet) und bis zu 45 Stunden mit den Ladecase und 2,5 Stunden bei einer 10-minütigen Aufladung. Das Vorzeigeprodukt unter den In-Ear-Kopfhörern ist in den Farben Cosmic Black und Starlight Off-White erhältlich.

Neben der Inspire-Serie hat Baseus auch neue Produkte in den Bereichen Ladetechnik und Haussicherheit vorgestellt.

Die Baseus Security X1 Pro ist die weltweit erste intelligente KI-Dual-Tracking-Sicherheitskamera. Mit dem bahnbrechenden „unabhängig rotierenden Dual-Kamera-Tracking-System" werden die toten Winkel herkömmlicher Überwachungssysteme vollständig eliminiert. Die X1 Pro ist mit den fortschrittlichen NeuraNex-2.0-AI-Algorithmen ausgestattet und liefert atemberaubende Dual-3K-Ultra-HD-Videos. Der KI-Wachmodus verwandelt die herkömmliche passive Überwachung in eine proaktive, intelligente Verteidigung.

Um die Ausdauer der Batterien im Einklang mit Baseus' Einsatz für Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist die X1 Pro mit einem Solarmodul ausgestattet, welches über ein branchenweit einzigartiges automatisches, sonnenbetriebenes Trackingsystem verfügt. So wird sichergestellt, dass die Kamera immer aufgeladen ist und keine Stromprobleme auftreten. Die patentierte dreiachsige, flexible Halterung ermöglicht eine einfache Montage, insbesondere in Eckbereichen. Die X1 Pro arbeitet mit einem abonnementfreien Modell und unterstützt einen erweiterbaren Speicher von bis zu 512 GB. Die X1 Pro wird bald auf Kickstarter erscheinen – halten Sie sich auf dem Laufenden, damit Sie die offizielle Markteinführung im Oktober nicht verpassen.

Für mobile Stromversorgung bietet die „Baseus PicoGo II"-Serie kleinere, schnellere und sicherere Ladelösungen, die ideal für Apple-Geräte sowie die kommende iPhone-17-Serie sind. Das herausragende Produkt ist das 67-W-Ladegerät PicoGo AE11, welches kompakter ist als viele Alternativen und ein 14-Zoll-MacBook Pro bei voller Geschwindigkeit mit Strom versorgen kann. Das „PicoGo AE 21 100 W"-Ladegerät verfügt über denselben USB-Anschluss sowie über ein kompaktes Design. Es bietet eine schnellere Geschwindigkeit und eine digitale Anzeige, während die einklappbaren Kontaktstifte des Steckers die Gesamtgröße im Vergleich zu den meisten 100-W-Ladegeräten weiter reduzieren. Die fortschrittlichen Algorithmen und das Materialdesign verringern außerdem die Gefahr einer Überhitzung.

Baseus steht außerdem an der Spitze der nächsten Generation des kabellosen Ladens, da es als eine der ersten Marken Qi2.2-zertifizierte Produkte auf den Markt bringt, die kabelloses Laden mit 25 W ermöglichen. Zu den wichtigsten Produkten dieser Reihe gehören die „PicoGo AM61 Magnetic Wireless Power Bank" mit einer Leistung von 45 W und einer Kapazität von 10 000 mAh, das faltbare 3-in-1 magnetische, kabellose Aufladegerät PicoGo AF21 sowie die kommende VC2-Pro-Autohalterung und die ultraschlanke magnetische, kabellose Powerbank AM52.

Preis und Verfügbarkeit

Baseus Inspire XH1 (149,99 $/169,99 €) wird ab dem 4. September 2025 über die offiziellen Websites Baseus US, Baseus DE, Amazon U.S., Amazon DE sowie Amazon UK erhältlich sein. Die XC1 (129,99 $/149,99 €) und XP1 (129,99 $/149,99 €) werden in den kommenden Wochen über die oben genannten Kanäle erhältlich sein.

Medienkontakt:

Baseus PR-Team

[email protected]

https://www.baseus.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763250/KV.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763245/XH1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763246/XH1_color.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763247/XC1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763251/Hybrid_2_Way_Driver_System.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763244/XP1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763248/Security_X1_Pro.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2763249/PicoGo_Series__Qi2_2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED