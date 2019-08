BASF, Solvay y Domo Chemicals llegan a un acuerdo en la adquisición del negocio de poliamidas de Solvay

LUDWIGSHAFEN, Alemania, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Para expandir aún más su posición como proveedor global de plásticos de ingeniería, BASF firmó un acuerdo con Solvay en septiembre de 2017 para la adquisición del negocio integrado de poliamidas. En enero de 2019, la Comisión de la Unión Europea aprobó la adquisición sujeta ciertas condiciones, que incluye la desinversión de las instalaciones de producción de PA6.6 de Solvay en Europa.

El día de hoy, BASF, Solvay y Domo Chemicals acordaron que Domo adquirirá el negocio PA6.6 de Solvay en Europa. Esta transacción espera cerrarse a finales de 2019 y queda sujeta a la aprobación de las autoridades competentes. BASF adquirirá el negocio global de Solvay sin el PA6.6 en Europa, incluida su participación del 50% en la producción de adiponitrilo de Butachimie (ADN) del acuerdo original firmado en septiembre de 2017. Esto sujeto a la aprobación de la transacción entre Domo y Solvay y a la aprobación final de las autoridades competentes, la transacción entre BASF y Solvay también espera cerrarse a finales de 2019.

La adquisición prevista por BASF ahora comprende un total de ocho sitos de producción en Alemania, Francia, China, India, Corea del Sur, Brasil y México. En Francia, BASF y Domo Chemicals entrarán en un proyecto en conjunto para producir ácido adípico. Además, tres centros de investigación y desarrollo en Corea del Sur, China y Brasil y seis centros de consulta técnica en Asia, así como en Norteamérica y Sudamérica serán transferidas de Solvay a BASF.

El precio de la compra que será pagado por BASF en efectivo y libre de deudas será por la cantidad del €1.3 mil millones. Los negocios de Solvay que serán adquiridos por BASF generaron ventas de alrededor de €1.0 mil millones en 2018. Al cierre de la transacción, aproximadamente 700 colaboradores de Solvay serán transferidos a BASF. El proyecto en conjunto entre BASF y Domo en Francia empleará aproximadamente a 650 colaboradores. BASF está planeando la integración de estos negocios en las divisiones de Monómeros y Materiales de Alto Desempeño.

Con esta transacción, BASF se beneficiará de un mejor acceso a importantes mercados en crecimiento en Asia y Sudamérica, permitiendo a la compañía mejorar la estrecha colaboración con los clientes locales. Se mejorará el portafolio de productos de BASF, así como el portafolio de productos de plásticos de ingeniería, lo que fortalecerá la posición de la compañía como proveedor de soluciones innovadoras para las industrias de transporte, construcción y consumo, entre otras. A través de la integración hacia atrás en la cadena de valor, de importantes materias primas como adiponitrilo (ADN), BASF estará presente a lo largo de toda la cadena de valor para poliamida 6.6 y podrá incrementar aún más la capacidad de producir polímeros.

