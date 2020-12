Bata Shoe Organisation nombra a Sandeep Kataria como su nuevo director ejecutivo

El Sr. Kataria aporta su amplia experiencia en multinacionales orientadas al consumidor y marcas internacionales líderes como Unilever, YUM Brands y Vodafone, en las que tuvo una trayectoria exitosa antes de unirse Bata India. En este nuevo rol, aplicará una potente combinación de liderazgo en pensamiento estratégico, un compromiso enorme con el desarrollo del personal y una profunda convicción en el valor de productos excepcionales y la excelencia operativa.

El Sr. Kataria asumirá la dirección de Bata en un momento clave, ahora que la empresa está dispuesta a retomar el impulso tras la crisis generada por el Covid y a cumplir con su ambiciosa agenda de crecimiento. Dirigirá los esfuerzos por fortalecer la presencia digital de Bata, reforzar su reputación de innovación y liderazgo de mercado en calzado de alta calidad a precios asequibles, e impulsar el crecimiento constante en los países en los que la empresa tiene presencia.

Graham Allan, presidente de la junta, señaló: "En nombre de la junta, nos alegra mucho designar a un líder interno con tan sólida experiencia como director ejecutivo en momentos difíciles como los que vivimos hoy. Con la trayectoria profesional demostrada de Sandeep como director ejecutivo de Bata India, confiamos en su capacidad para dirigir a Bata y sacar adelante nuestra agenda estratégica. Aprovecho la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a Alexis Nasard por el liderazgo con el que ha dirigido a Bata y le deseamos éxito en la siguiente etapa de su carrera".

El Sr. Ashwani Windlass, presidente de Bata India, señaló: "Quiero felicitar a Sandeep por este muy merecido ascenso. En los últimos años, el equipo de India ha experimentado un crecimiento excepcional en volúmenes de calzado, ingresos y beneficios, y ha fortalecido las métricas del cliente de Bata en el altamente competitivo mercado del calzado. The Bata Group y Bata India se beneficiarán enormemente de la amplia experiencia de Sandeep".

El Sr. Kataria señaló: "Me honra aceptar este nuevo nombramiento y me entusiasma el camino que tenemos por delante. Bata es una marca con una reputación envidiable de calzado de alta calidad a precios asequibles. He tenido el privilegio de contribuir al éxito de Bata en India y espero seguir fortaleciendo nuestra orgullosa trayectoria de 125 años como fabricantes de calzado para el mundo. Si bien 2020 nos ha presentado desafíos únicos, el atractivo de nuestras marcas y la pasión de nuestra gente son la razón que necesitamos para confiar en nuestras perspectivas para los próximos años".

Acerca de Bata Brands

Fundada en 1894, Bata es uno de los fabricantes de calzado líderes en el mundo, y diseña y produce calzado cómodo y moderno a precios sorprendentemente asequibles. Bata es una empresa familiar que vende más de 180 millones de pares de calzado cada año. Cuenta con más de 5.800 puntos de venta propios y produce calzado a nivel local en 22 fábricas de su propiedad en cinco continentes. Bata está presente en más de 70 países y tiene el orgullo de contar con el apoyo de más de 35.000 colegas en todo el mundo.

