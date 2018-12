Batidas cardíacas de crianças controlam luzes de Natal em Londres para ajudar a instituição beneficente Tiny Tickers

LONDRES, 21 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Ruas de compras de Londres, as Seven Dials, localizadas no coração do West End, irão celebrar as Luzes de Natal com uma diferença neste dezembro.

Veja vídeo impressionante em https://vimeo.com/307275165.

2-year-old heart patient Billy Hopkin, with his mother, Rebecca. Billy’s heart has been connected to London’s Christmas lights; which will flicker in time with his pulse - helping shine a light on child heart patients that miss out on Christmas

As luzes normalmente estáticas são conectadas ao monitor do coração de Billy, paciente cardíaco de 2 anos de idade, usando-se uma nova tecnologia inovadora, de forma que elas pulsam simultaneamente com seus batimentos cardíacos.

A atividade ajuda a irradiar uma luz no drama de bebês e crianças que perdem o Natal por causa de cardiopatias sérias.

A Tiny Tickers, pequena instituição beneficente que se dedica a melhorar a detecção, os cuidados e o tratamento de bebês com cardiopatias sérias, está realçando o fato de que, enquanto todas as demais pessoas estão admirando as luzes de Natal, muitos bebês e criancinhas têm um Natal muito diferente: em um hospital, esperando por – ou se recuperando de – uma cirurgia aberta do coração.

O pequeno Billy foi diagnosticado com transposição das grandes artérias (TGA) na ultrassonografia de 20 semanas da mãe. A TGA é uma cardiopatia em que os dois vasos sanguíneos principais do coração trocam de lado. Isso afeta um em 10.000 bebês. Após uma cirurgia traumática de 13 horas, com apenas 7 dias de idade, Billy teve uma melhora muito rápida.

A mãe de Billy comentou sobre essa ativação das luzes: "O Natal deve ser o momento mais feliz do ano, mas é muito fácil esquecer que muitas famílias estão passando por momentos realmente difíceis e, infelizmente, elas não conseguem desfrutar as festas natalinas juntas".

"Eu queria realmente me envolver nessa ideia, porque é muito importante continuar divulgando e despertando a conscientização sobre doenças cardíacas e, ao mesmo tempo, mostrar às pessoas o grande impacto que elas exercem nas famílias".

"Felizmente, tivemos um apoio incrível de instituições beneficentes como a Tiny Tickers. Mas os fundos não aparecem por mágica. Dependem de doações do público. Assim, espero que essa ativação das luzes encoraje as pessoas a doar, mesmo que sejam pequenas quantias".

Billy nasceu em 9 de maio de 2016 e se submeteu à cirurgia em 16 de maio de 2016.

No Reino Unido, 312 bebês com cardiopatias sérias nascem na época do Natal.

1 em 125 bebês nascidos no Reino Unido tem uma cardiopatia.

1.000 bebês deixam os hospitais no Reino Unido, todos os anos, com uma cardiopatia não detectada.

A instituição beneficente Tiny Tickers conclama a população a dar o "presente da esperança" a uma criança doente, fazendo uma doação no Natal.

Informações para contato:

Siobhan Filsell

+44-07557-508610

sfilsell@golin.com

Ross Stebbing

rstebbing@golin.com

Jade Lancashire

jlancashire@golin.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/801691/Tiny_Tickers.jpg

FONTE Tiny Tickers

