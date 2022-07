Battrion et le groupe Jagenberg présentent la technologie Aligned Graphite® pour la charge rapide des batteries lithium-ion à 100 m/min

KREFELD, Allemagne et ZÜRICH, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le pionnier suisse de la technologie des batteries Battrion AG et son partenaire Jagenberg Converting Solution GmbH ont fait la démonstration de la technologie Aligned Graphite® à des vitesses industrielles. Cette étape importante valide la technologie de Battrion pour une production à grande échelle.

En mars de cette année, le fournisseur suisse de technologies de batteries Battrion AG et le groupe Jagenberg, avec sa sous-entité Jagenberg Converting Solutions GmbH, ont annoncé leur partenariat pour mettre la technologie Aligned Graphite® sur le marché de masse. Aujourd'hui, les deux sociétés ont annoncé qu'elles avaient fait la démonstration avec succès de la technologie Aligned Graphite® sur une ligne de revêtement à grande échelle dont la vitesse peut atteindre 100 m/min. Cette réalisation marque une étape importante dans la collaboration entre Jagenberg et Battrion, car elle valide la faisabilité de la technologie pour la production d'anodes à grande échelle.

La réalisation de cette avancée intervient à un moment crucial. Avec la flambée des prix des matières premières, les fabricants de cellules cherchent des moyens de réduire les coûts, tout en augmentant leur capacité de production et en améliorant encore les performances des batteries. Avec la technologie Aligned Graphite®, les fabricants de cellules disposent désormais d'un nouveau levier puissant pour résoudre ces problèmes, ce qui se traduit par une plus grande souplesse dans le compromis coût/performance. Les électrodes négatives peuvent être plus épaisses sans nuire à la vitesse de charge ou être chargées plus rapidement tout en conservant la même densité d'énergie, la même sécurité et la même durée de vie.

Jagenberg est fier d'annoncer que sa gamme de produits de revêtement est maintenant entièrement compatible avec la technologie de Battrion. La technologie Aligned Graphite® peut être utilisée soit en mettant en place une nouvelle ligne de production pilote ou complète (à l'échelle du GWh), soit en modernisant les lignes de fabrication de batteries existantes.

Battrion est une spin-off de l'ETH Zurich fondée en 2015. Battrion exploite un laboratoire de recherche et un site de production à Dübendorf, en Suisse, où elle développe sa technologie Aligned Graphite®, une technologie de fabrication pour les batteries lithium-ion qui améliore la microstructure des électrodes négatives. Cette technologie augmente considérablement les performances de charge et de décharge des batteries lithium-ion et est particulièrement adaptée aux véhicules électriques et aux applications nécessitant une puissance élevée. Cette technologie est compatible avec les matériaux mixtes silicium/graphite. Battrion propose sa technologie Aligned Graphite® sous forme de licence. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : http://www.battrion.com

La société Jagenberg AG, qui fait partie du groupe Kleinewefers et dont le siège est situé à Krefeld, en Allemagne, est une holding de gestion stratégique qui emploie à ce jour près de 1 300 personnes dans ses 23 filiales en activité dans le secteur des solutions industrielles en Europe, en Asie et aux États-Unis. Le groupe Jagenberg se concentre sur la division Industrial Solutions, dont les principaux domaines d'activité concernent les machines et les systèmes, la technologie d'automatisation et de contrôle, ainsi que les solutions numériques pour le traitement des matériaux en forme de bande tels que les films ou le papier.

www.jagenberg.com

Au sein du groupe Jagenberg, Jagenberg Converting Solutions GmbH offre des solutions clés en main à partir d'une seule source en tant que partenaire fiable, compétent et innovant. L'entreprise regroupe les compétences et les nombreuses années d'expérience de plus de 500 employés des entreprises du groupe Jagenberg et les complète par des solutions de partenaires stratégiques en fonction des besoins. Les activités de l'entreprise se concentrent sur la fourniture de services nécessaires à la finition de matériaux sophistiqués en forme de bande pour des applications de batteries et de décoration.

www.jagenberg-converting.com

