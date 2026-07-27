BAUHAUS s'associe à XYZ Robotics pour automatiser l'ensemble de son processus de réception des marchandises

Les robots Rocky automatisent le déchargement, le tri et la palettisation des conteneurs au sein d'un flux de travail continu.

KREFELD, Allemagne, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- XYZ Robotics, leader mondial et pionnier dans le domaine des robots de manipulation mobiles, annonce le lancement de sa solution d'automatisation pour la réception des marchandises à l'entrepôt central de BAUHAUS à Krefeld. Ce système, qui s'appuie sur les robots RockyOne et RockyOne SE, automatise l'ensemble du processus, depuis le conteneur d'expédition jusqu'à la palette prête à être mise en rayon, améliore la cohérence opérationnelle et libère l'équipe afin qu'elle puisse se consacrer à des tâches plus gratifiantes.

RockyOne automates container unloading at BAUHAUS' Krefeld center.

Répondre aux défis logistiques du monde réel

BAUHAUS est l'une des principales enseignes de bricolage en Europe, comptant plus de 290 magasins spécialisés répartis dans 19 pays. Son centre de Krefeld traite chaque jour des milliers de livraisons entrantes, qui représentent plus de 10 000 références. Les cartons présentent une grande diversité de formes, de poids et de modes d'empilage, qui dépassent largement les capacités de l'automatisation classique.

XYZ Robotics apporte une réponse à ce problème grâce à un système complet. RockyOne pénètre de manière autonome dans les conteneurs de transport pour décharger des cartons en vrac de tailles variées placés dans différentes positions. Au fur et à mesure que les cartons arrivent, un système de lecture de codes-barres identifie chacun d'entre eux afin de les trier en temps réel. RockyOne SE constitue ensuite les palettes selon les schémas définis par le client, pour obtenir un produit stable prêt à être stocké.

Des flux de travail optimisés pour améliorer l'efficacité des opérations d'entrepôt

Le déchargement manuel des conteneurs implique des mouvements de levage répétitifs dans des espaces confinés et à des températures extrêmes, ce qui entraîne un taux de rotation élevé du personnel et un risque accru d'accidents du travail. Grâce aux robots Rocky, les opérateurs n'ont plus à effectuer les tâches manuelles pénibles, mais sont désormais chargés de superviser le système via une interface sur tablette. L'utilisation au quotidien est simple et ne nécessite qu'une formation minimale.

« Depuis sa mise en service, le système fonctionne de manière fiable 24 heures sur 24, sans aucune intervention manuelle. Notre équipe peut maintenant se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée », déclare Torsten Winter, vice-président des opérations (entreposage et transport) chez BAHAG/BAUHAUS AG. « Nous étudions d'ores et déjà d'autres possibilités d'application de cette technologie au sein de notre réseau. Nous avons trouvé en XYZ Robotics un partenaire fiable et tourné vers l'avenir. »

Après son implantation à Krefeld, XYZ Robotics étend sa présence en Europe afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'opérateurs d'entrepôts et de distribution, grâce à des équipes locales assurant un accompagnement tout au long du cycle de vie des solutions.

À propos de XYZ Robotics

XYZ Robotics met au point des robots de manipulation mobiles qui ouvrent la voie à l'automatisation du chargement et du déchargement des camions, ainsi que du prélèvement de colis complets. Fondée en 2018, la société XYZ Robotics, qui compte parmi ses clients des leaders mondiaux de leur secteur, dispose de succursales en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

BAUHAUS – Le spécialiste des ateliers, de la maison et du jardin

Dès 1960, BAUHAUS a lancé en Allemagne un nouveau concept : des produits de marque en libre-service dans un large éventail de catégories spécialisées, tous proposés au même endroit. Plus de 160 centres spécialisés ont été créés en Allemagne sur la base de ce concept à succès. BAUHAUS possède plus de 290 magasins répartis dans 19 pays à travers l'Europe. Chaque centre spécialisé est divisé en 15 rayons. Resté fidèle à son concept fondateur : la qualité d'un magasin spécialisé et une grande variété de produits aux meilleurs prix, BAUHAUS n'a jusqu'aujourd'hui cessé de le perfectionner.

Relations avec les médias : Alison Li

XYZ Robotics

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