BAUHAUS se asocia con XYZ Robotics para automatizar todo su proceso de recepción de mercancías

Los robots Rocky automatizan la descarga, clasificación y paletización de contenedores en un flujo de trabajo continuo.

KREFELD, Alemania, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- XYZ Robotics, líder mundial y pionero en el campo de los robots de manipulación móvil, anuncia el lanzamiento de su solución de automatización para la recepción de mercancías en el almacén central de BAUHAUS en Krefeld. El sistema, basado en los robots RockyOne y RockyOne SE, automatiza todo el proceso, desde el contenedor de envío hasta el palé listo para su colocación en estanterías, mejora la consistencia operativa y libera al equipo para que pueda centrarse en tareas más productivas.

Resolviendo la complejidad logística del mundo real

RockyOne automates container unloading at BAUHAUS' Krefeld center.

BAUHAUS es un minorista líder en mejoras para el hogar en Europa, con más de 290 centros especializados en 19 países. Su centro de Krefeld gestiona miles de envíos diarios de más de 10.000 referencias. Las cajas varían considerablemente en forma, peso y apilamiento, lo que supone un reto para la automatización convencional.

XYZ Robotics aborda este problema con un sistema integral. RockyOne entra de forma autónoma en los contenedores de envío para descargar cajas sueltas de diversos tamaños y orientaciones. A medida que las cajas llegan, un sistema de escaneo de códigos de barras las identifica para su clasificación en tiempo real. RockyOne SE ensambla palés según los patrones definidos por el cliente, creando así productos estables y listos para el almacenamiento.

Los flujos de trabajo optimizados aumentan la eficiencia en las operaciones de almacén

La descarga manual de contenedores implica levantar objetos repetidamente en espacios reducidos y temperaturas extremas, lo que contribuye a una alta rotación de personal y un mayor riesgo de lesiones. Con los robots Rocky, los operarios pasan del trabajo manual pesado a supervisar el sistema mediante una tableta. El funcionamiento diario es sencillo y requiere una formación mínima.

"Desde su puesta en marcha, el sistema ha funcionado de forma fiable las 24 horas del día sin intervención manual. Nuestro equipo ahora puede centrarse en tareas de mayor valor", declaró Torsten Winter, vicepresidente de Operaciones (Almacenamiento y Transporte) de BAHAG / BAUHAUS AG. "Ya estamos explorando dónde más podemos aplicar esta tecnología en nuestra red. Con XYZ Robotics, contamos con un socio fiable y con visión de futuro".

Tras la implementación en Krefeld, XYZ Robotics está ampliando su presencia en Europa para dar servicio a más operadores de almacenes y distribución, con equipos locales que proporcionan soporte integral durante todo el ciclo de vida del sistema.

Acerca de XYZ Robotics

XYZ Robotics desarrolla robots móviles de manipulación (MMR) que son pioneros en la automatización de la carga, descarga y preparación de pedidos de camiones. Fundada en 2018, XYZ Robotics presta servicios a clientes líderes del sector en todo el mundo, con sucursales en Alemania, Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

BAUHAUS – Especialistas en talleres, hogares y jardines

Ya en 1960, BAUHAUS introdujo un nuevo concepto en Alemania: productos de marca de autoservicio de una amplia variedad de categorías especializadas, todo en un mismo lugar. Gracias a este exitoso concepto, se han establecido más de 160 centros especializados en Alemania. En toda Europa, BAUHAUS cuenta con más de 290 establecimientos en 19 países. Cada centro especializado está dividido en 15 departamentos. BAUHAUS se ha mantenido fiel a su concepto original —calidad y variedad de productos de tienda especializada a los mejores precios— y lo ha perfeccionado continuamente.

Contacto para medios: Alison Li

XYZ Robotics

Marketing internacional

Jagenbergstraße 15A

41468 Neuss, Alemania

E-mail: [email protected]