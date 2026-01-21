Baxter Planning nomme Anton Chilton au poste de directeur général

AUSTIN, Texas, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, l'un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne d'approvisionnement des services, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anton Chilton au poste de président-directeur général (« PDG »), à compter du 21 janvier 2026. Dans le cadre d'une transition de direction planifiée après les huit années de poste de Chuck Moeling, M. Chilton prendra la direction de Baxter Planning afin de renforcer sa position en tant que plateforme de planification autonome de premier plan pour la chaîne d'approvisionnement des services d'après-vente, offrant une valeur considérable aux organisations de planification des services dans le monde entier.

Avec plus de trois décennies de leadership technologique mondial, M. Chilton possède une très grande expérience dans la supervision de la transformation, l'expansion des entreprises SaaS et la création d'un impact sur les clients au niveau de l'entreprise. Plus récemment, il était PDG de QAD Inc, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise SaaS pour les entreprises mondiales de fabrication et de chaîne d'approvisionnement et il a guidé la transition de l'entreprise vers des services basés sur le cloud et dirigé des initiatives stratégiques qui ont renforcé à la fois le produit et la position sur le marché.

Plus tôt dans sa carrière, M. Chilton a occupé des postes de direction dans les secteurs de la vente, du marketing et des services professionnels au sein d'organisations technologiques. Il est membre du conseil d'administration de Seeq Corporation, un leader mondial de l'analyse industrielle et des solutions basées sur l'IA. Grâce à son expérience approfondie des logiciels d'entreprise, de la transformation numérique et de la croissance opérationnelle, il est un leader naturel pour diriger Baxter Planning qui poursuit son innovation et son développement à l'échelle mondiale.

« Je suis honoré de rejoindre Baxter Planning à une période aussi importante », a déclaré M. Chilton. « Depuis des décennies, l'entreprise est une référence en matière d'excellence de la chaîne d'approvisionnement des services, en aidant les clients à obtenir des résultats supérieurs en matière de services grâce à une expertise approfondie dans le domaine et à une technologie conçue à cet effet. En s'appuyant sur cette base solide, la vision de Baxter Planning de devenir la plateforme de planification autonome pour la chaîne d'approvisionnement des services d'après-vente crée une opportunité puissante de renforcer notre avantage en matière d'expérience de service - en renforçant la résilience, en améliorant les performances financières et en fidélisant davantage les clients. Je me réjouis de m'associer à cette équipe talentueuse afin d'accélérer la croissance et d'apporter une valeur ajoutée significative à nos clients et à nos partenaires. »

De son côté, Michael Klayko, président du conseil d'administration de Baxter Planning, a ajouté : « Le leadership éprouvé d'Anton, son expertise opérationnelle et sa vision stratégique font de lui le PDG idéal pour guider Baxter Planning au cours de sa prochaine étape. Son expérience en matière de développement d'entreprises technologiques et de réussite des clients accélérera notre mission et renforcera notre avantage concurrentiel .»

En tant que PDG, M. Chilton s'attachera à faire progresser la feuille de route de Baxter Planning en matière de planification autonome basée sur l'IA, à étendre sa présence mondiale et sectorielle, à approfondir les partenariats stratégiques avec les clients et à mettre en place une organisation de classe mondiale déterminée à fournir une valeur ajoutée à l'ensemble du secteur.

À propos de Baxter Planning

Baxter Planning est un leader des logiciels pour la chaîne d'approvisionnement des services. Depuis plus de 30 ans, la société offre un avantage en matière d'expérience de service aux entreprises les plus innovantes du monde. La plateforme de bout en bout BaxterPredict permet aux entreprises d'optimiser la planification, l'exécution et la résolution des prestations en matière de pièces de rechange afin d'améliorer l'expérience client, de favoriser la fidélité à long terme et d'alimenter la croissance de l'entreprise. En combinant une technologie adaptée, une IA primée, des décennies d'expertise et un engagement en faveur de partenariats authentiques, Baxter Planning fournit sans relâche des résultats opérationnels et financiers à ses clients. L'entreprise est basée à Austin, au Texas, aux États-Unis, et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.baxterplanning.com.

Baxter Planning est une société de portefeuille de Marlin Equity Partners, une société d'investissement mondiale dont les engagements en capital s'élèvent à environ 10 milliards de dollars. L'entreprise a son siège à Los Angeles, en Californie, et dispose d'un bureau supplémentaire à Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.marlinequity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2059638/Baxter_Planning_Updated_Logo.jpg