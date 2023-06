Bayer amplia portfólio de hortifrúti e leva espaço interativo à 28ª Hortitec

Visitantes poderão ver, nos três dias de feira, novidades voltadas às áreas de proteção de cultivos e sementes de frutas e hortaliças

SÃO PAULO, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Entre os dias 21 e 23 de junho acontece em Holambra (SP) a 28ª edição da Hortitec, considerada a maior feira técnica de horticultura da América Latina. A Bayer, através de sua marca de hortifrúti Seminis – Vegetables by Bayer, marca presença no evento com seu portfólio de soluções inovadoras e eficazes voltadas às principais necessidades dos cultivos de frutas, legumes e verduras. Além de conhecer o lançamento de algumas variedades, os visitantes poderão finalizar a visita no espaço "Raízes do Sabor", onde um chef de cozinha preparará receitas a partir dos produtos da companhia.

Quem estiver na Hortitec poderá conhecer, em primeira mão, lançamentos totalmente voltados para o mercado brasileiro e da América Latina, fruto do esforço contínuo da Bayer para levar inovação ao campo. Algumas das novidades serão novas variedades de alface e o mais recente lançamento Seminis, o Tomate Comandanty, primeiro tomate indeterminado redondo da marca com tolerância à TY, uma das principais viroses do tomateiro. Aliado ao manejo de pragas, a variedade é uma alternativa para a incidência de mosca branca na lavoura.

Além disso, outros clássicos do portfólio Seminis poderão ser vistos no estande da empresa, como os porta-enxertos de tomate e o milho AG 1051, um híbrido exclusivo para consumo fresco, utilizado tanto na sua forma natural quanto como ingrediente principal no preparo de receitas de pamonha, tradicional nesta época de festas juninas. "Para o agricultor, o híbrido representa uma grande opção para a adaptabilidade no cultivo, já que tem ótimo sistema radicular, o que permite excelente amplitude de época de plantio, além de alta performance e produtividade no campo", explica Daniela Augustinho, Gerente de Marketing da Seminis para o Brasil.

A Hortitec é uma das principais oportunidades para demonstrar a parceiros e agricultores como a Bayer tem trabalhado para auxiliar a jornada do plantio à colheita no segmento de frutas e vegetais, segundo Augustinho. "Nesta edição, proporcionaremos uma experiência única para promover conexões valiosas entre a semente cultivada no campo e a comida que chega às mesas dos consumidores. Com um estande repleto de novidades, aguardamos para receber os visitantes e continuar nossa jornada de parceria com os agricultores e a comunidade agrícola como um todo", diz a executiva.

Proteção de cultivos

Outro destaque durante os três dias de evento é a extensão de bula da solução Verango® Prime, lançada em 2022 para o controle efetivo e de longa duração de nematoides e da pinta-preta (Alternaria grandis) em batata, para novas culturas. A partir de agora, produtores também terão acesso a essa ferramenta inovadora para o controle de nematoides em cenoura, beterraba, melão, melancia, banana, tomate e goiaba.

Demonstrando sua expertise em soluções integradas, a Bayer ainda apresenta nesta edição da Hortitec a tecnologia Sivanto Prime®, disponível para mais 42 culturas, totalizando 50 cultivos com registro do inseticida no Brasil. A inovação é uma solução sistêmica que possui o ingrediente ativo flupiradifurona e faz parte do grupo químico butenolida, que age dentro do sistema nervoso do inseto.

Resultado de quase 15 anos de pesquisa, Sivanto Prime® oferece um controle inovador no combate à insetos sugadores, além de auxiliar o produtor com flexibilidade de aplicação no controle das principais pragas de hortifrúti, uma vez que pode ser utilizado tanto na folha como no solo nas culturas registradas.

Também estará em exibição no estande o Serenade, fungicida e bactericida biológico da Bayer com múltiplos modos de ação, que controla eficientemente diversas doenças para mais de 35 espécies de frutas, legumes e verduras.

Fabio Maia, Gerente de Portfolio Frutas e Vegetais da Bayer, reforça que a Hortitec é um ambiente propício para que produtores tenham acesso a tecnologias de ponta da companhia. "Com nossas soluções integradas e produtos do nosso portfólio, incentivamos um cultivo sustentável e com maior rentabilidade, o que impacta positivamente em toda a cadeia alimentar", afirma.

Do campo até a mesa

Durante os três dias de Hortitec, a Bayer terá o espaço "Raízes do Sabor" em seu estande, com a presença de uma chef que preparará diversos pratos a partir de ingredientes que fazem parte do portfólio da companhia, como o milho AG1051 e o tomate Comandanty.

A fim de levar experiências integradas aos produtores e visitantes da feira, a Bayer ainda disponibilizará em seu estande um serviço completo de atendimento, com a presença de técnicos e especialistas para o esclarecimento de dúvidas sobre as melhores soluções para cada safra, de acordo com cada produtor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2107975/1.jpg

