Bayer aposta na preparação de jovens sucessores do setor de agronegócio

SÃO PAULO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Com olhar para o futuro do agronegócio, a Bayer segue lançando programas e cursos destinados para a preparação da nova geração de sucessores familiares e empresariais do setor. O objetivo é fomentar, por meio dessas iniciativas, a importância de se investir nos próximos líderes para o desenvolvimento e consolidação dos pilares de inovação, sustentabilidade, transformação digital e gestão. Prova desse comprometimento é o lançamento da primeira edição do Xponential Business Succession (XBS), dentro do Impulso Bayer Academy, neste ano.

O curso online e presencial, idealizado em parceria com a StartSe, plataforma de conhecimento em negócios, tem duração de 10 semanas e dois encontros presenciais. O objetivo é desenvolver os jovens para assumir uma agricultura mais inovadora nos próximos anos, como reforça Vinicius Faião, diretor de experiência do cliente da Bayer.

"O agro é um dos principais setores da economia e enfrenta diariamente diversos desafios, que demandam um olhar inovador. Preparar novas lideranças para o campo é fundamental para a construção de um futuro da agricultura mais sustentável", destaca. "Assim como o desenvolvimento do XBS, a Bayer também tem outros programas para este público, como o Lidera Bayer Jovem, que já impactou mais de mil jovens ao redor de todo o Brasil, ao lado de parceiros como Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina (Fecoagro)", completa Faião.

Ainda neste ano, os 70 agricultores que participam da primeira edição do XBS terão a oportunidade de embarcar em uma jornada internacional de conhecimento durante cinco dias no campus da Iowa State University (ISU), em Ames (EUA). Durante a viagem, que encerrará o curso, eles terão aulas sobre o setor com convidados de importantes empresas e entidades do agronegócio americano e mundial.

Vinicius Faião, da Bayer, conta que o curso foi desenvolvido para provocar os jovens para investir em inovação, peça chave para o avanço dos negócios e da agricultura. "Com a iniciativa, queremos que os próximos líderes não se baseiem nos modelos do passado, mas sim que olhem para a demanda atual e para as mudanças que o mercado irá exigir e que necessitam de um maior investimento em tecnologia dentro da porteira e na gestão da propriedade", ressalta.

Nova geração de líderes

Isabela Tumelero Busato é um exemplo. Com 31 anos, é a terceira geração de sucessores do Grupo Busato, empresa produtora de algodão, milho e soja no Oeste da Bahia. Para ela, o curso veio em boa hora, já que para assumir os negócios da família é preciso estar preparada. "Há mais de cinco anos, estamos estruturando o plano de sucessão para evitar possíveis conflitos, proteger os negócios e desenvolver a empresa, mas entendemos que é necessário ir além do planejamento. É preciso apostar em jornadas de conhecimento como essa para que a gente esteja preparado quando chegar a nossa hora de assumir o comando", ressalta.

Isabela é formada em engenharia agronômica e é responsável pela área financeira da empresa, mas os planos para o futuro dentro da companhia são outros. "Além do curso reforçar a importância das novas tecnologias para o campo, também entendi que é preciso pensar em talentos na nossa empresa. Me vejo cuidando da área de gente e gestão, para que assim, nós possamos desenvolver bons profissionais dentro de casa".

Já para o engenheiro agrônomo Luis Felipe Bonato, de 25 anos, que trabalha junto com o pai na fazenda São Nicolau, em Cristalina (GO), o curso veio para auxiliar na organização e na proteção dos negócios da família. "Como somos apenas eu e meu pai, não temos grandes problemas em relação a divisão de tarefas e bens. Então, o curso abre uma oportunidade de adquirir mais conhecimentos em gestão, com foco em crescimento futuro", conta.

Bonato ainda reforça que está animado para a viagem internacional. "Poderei ver de perto quais estão sendo as novidades empregadas no agronegócio ao redor do mundo e isso sem dúvidas será crucial para darmos um passo a mais em relação as novas tecnologias para dentro da porteira", finaliza.

"Esperamos que essa edição do XBS seja a primeira de muitas que estão por vir. Com todas estas iniciativas, a Bayer quer promover discussões sobre diversidade geracional no campo e os desafios de estimular a presença mais ativa dos jovens no agronegócio brasileiro", reforça o diretor de experiência do cliente da Bayer.

O XBS faz parte do Impulso Bayer, programa de fidelidade lançado em 2019, que tem como objetivo inspirar e impulsionar os agricultores para o futuro por meio de experiências exclusivas, possibilitando o resgate de diferentes benefícios a partir dos pontos acumulados na plataforma. Todas as iniciativas do programa visam promover o diálogo, a imersão sobre as novas tecnologias e discutir temas importantes para o agronegócio, como sustentabilidade, inovação e transformação digital.

