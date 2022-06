Bayer apresenta soluções integradas para frutas e vegetais na 27ª Hortitec

Empresa apresentará novidades voltadas às áreas de proteção de cultivo e sementes de frutas e hortaliças

SÃO PAULO, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Especializada em soluções que oferecem altas produtividades aos agricultores, além de alimentos seguros, nutritivos e saborosos para o consumidor final, a Bayer levará para 27ª edição da Hortitec seu portfólio de soluções integradas voltadas às áreas de proteção de cultivo e sementes de frutas e hortaliças. A feira volta a acontecer em Holambra (SP), entre os dias 22 e 24 de junho, após dois anos suspensa em razão da pandemia.

Segundo Daniela Augustinho, gerente de Comunicação para a América do Sul da Seminis, marca de hortifrúti da Bayer, a feira será uma grande oportunidade de demostrar de perto como a companhia tem trabalhado para auxiliar a jornada dos produtores do plantio à colheita. "Um dos exemplos foi o lançamento, em 2021, da plataforma "Vegetables By Bayer", um novo conceito que agrupa toda a família de marcas de vegetais da empresa, desde a logomarca, identidade visual, até a forma como nos comunicamos com o mercado para atender as crescentes necessidades dos nossos parceiros e agricultores", comenta. "Com esta plataforma, queremos transformar o dia a dia das pessoas, avançando cada vez mais rumo ao nosso propósito, como organização, de 'Saúde para todos, Fome para ninguém', ressalta Daniela.

Com o objetivo de auxiliar o produtor no combate a doenças de solo e a buscar um aumento de produtividade, uma das novidades para os visitantes da Hortitec serão soluções para o segmento de porta-enxertos de tomate: o Gumgang no segmento vegetativo e o SVTX6258 no segmento generativo, que somados ao Shincheonggang, ao Maxifort e ao Multifort, completam o portfólio da Seminis com essa tecnologia.

"O uso de porta-enxertos comerciais no cultivo de tomates tem se popularizado por aumentar o vigor e produtividade da lavoura. A enxertia – como é conhecida a técnica – é um método de propagação que consiste na fusão dos tecidos de duas plantas diferentes, cuja finalidade é explorar as características desejáveis de cada uma", explica Daniela. "De uma forma geral, a parte inferior (porta-enxerto) contribui com as raízes e é responsável pelo suporte da planta, pela absorção de água e nutrientes e pela adaptação às condições de solo e substrato", diz.

Além de soluções para o tomate, outra novidade em sementes é o milho AG1051, líder no mercado de milho verde e tradicional na produção de pamonha, que com a mesma qualidade de sempre, agora é comercializado pela Bayer somente através da marca Seminis. Produtos produzidos com AG1051 poderão ser degustados no estande da Bayer durante a feira. O híbrido possui excelente sistema radicular, que permite grande amplitude de época de plantio, além de alta performance e produtividade no campo. "A Bayer está atenta às necessidades do mercado e, com isso, procura sempre atender às expectativas tanto de produtores quanto dos comercializadores e consumidores. A nossa intenção é oferecer produtos com mais qualidade, mais nutrientes e maior tempo de prateleira, evitando assim, o desperdício no fim da cadeia", conta Augustinho.

De sementes à proteção de cultivos

Após anos de investimento em pesquisas e dezenas de ensaios experimentais na região Centro-Sul do Brasil, a Bayer também apresentará durante o evento o Verango® Prime para o controle efetivo e de longa duração de nematoides e da Pinta-preta (Alternaria grandis) em batata. O produto apresentou resultados expressivos nas lavouras comerciais com venda assistida, representando um incremento de 7,3% na produtividade média do cultivo, no comparativo com o tratamento padrão do produtor.

A solução possui uma tecnologia revolucionária, já que atrela produtividade com sustentabilidade. "Devido ao seu modo de ação, ele protege as plantas dos nematoides, além de ser compatível com produtos biológicos e apresentar menor risco para o meio ambiente e operadores. Ou seja, ajuda o produtor a fazer o manejo efetivo de uma forma mais sustentável", reforça Fábio Maia, gerente de Marketing da Bayer para Frutas e Vegetais.

Os produtores de frutas e vegetais também poderão conhecer a tecnologia Sivanto Prime®, que desde 2021 está disponível para mais 42 culturas, totalizando 50 cultivos com registro do inseticida no Brasil. A inovação é uma solução sistêmica que possui o ingrediente ativo flupiradifurona e faz parte do grupo químico butenolida, que age dentro do sistema nervoso do inseto.

"Especificamente para a Mosca-branca (Bemisia tabaci) e o Pulgão (Rhopalosiphum maidis), não existe nenhum produto no mercado com esta tecnologia. Trata-se de uma molécula fruto de quase 15 anos de pesquisa. A solução auxilia o produtor na flexibilidade de aplicação no controle das principais pragas de hortifrúti, uma vez que pode ser utilizado tanto na folha como no solo nas culturas registradas", finaliza Fábio.

Todas as novidades e produtos podem ser vistas no estande da empresa, preparado especialmente para o evento, que disponibilizará aos visitantes da feira serviço completo de atendimento com a presença dos técnicos e especialistas para o esclarecimento de dúvidas sobre as melhores soluções para cada produtor.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo. No ano fiscal de 2021, o Grupo empregou cerca de 100.000 pessoas e teve vendas de 44,1 bilhões de euros. As despesas de P&D antes de itens especiais totalizaram 5,3 bilhões de euros. Para obter mais informações, acesse o site da Bayer.

Declarações Prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas em suposições e previsões atuais feitas pela administração da Bayer. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa e as estimativas fornecidas aqui. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer que estão disponíveis no site da Bayer. A empresa não assume qualquer responsabilidade para atualizar essas declarações prospectivas ou adequá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.

