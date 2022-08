Bayer apresenta soluções sustentáveis e inovadoras para enfrentar desafios da agricultura

O evento Fields of Opportunity 2022 apresenta tecnologias que visam promover a produtividade e a sustentabilidade no campo e o crescimento da empresa

JERSEYVILLE, Ill., 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Bayer apresenta suas principais novidades em proteção de cultivos, sementes e ferramentas digitais durante o evento Fields of Opportunity 2022, realizado em St. Louis, EUA, além de mostrar os avanços em oferecer produtos e serviços focados nas necessidades de produtores de todo o mundo. Após os resultados financeiros otimistas do segundo trimestre de 2022, o evento demonstra as inovações que a Bayer está desenvolvendo em um portfólio exclusivo de soluções e tecnologias que devem impulsionar o crescimento sustentável da agricultura nos próximos anos.

"Hoje destacamos tecnologias concebidas para reduzir o impacto do agronegócio no meio ambiente, aumentar a segurança alimentar e ajudar os agricultores a combater a contínua pressão imposta pelas mudanças climáticas em nossos ecossistemas globais", diz Rodrigo Santos, membro do Conselho de Administração e presidente global da Divisão Agrícola da Bayer. "A Bayer continua comprometida em fornecer aos agricultores as ferramentas necessárias para gestões produtivas e sustentáveis de suas propriedades, especialmente neste momento em que enfrentam desafios nas cadeias de abastecimento do setor agrícola", reforça Santos.

Com um investimento anual de cerca de 2 bilhões de euros em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) somente na Divisão Agrícola, a Bayer está avançando em tecnologias e inovações de ponta, com a estratégia ambiciosa de transformar o futuro da agricultura e de proporcionar mais sucesso aos agricultores frente um cenário de rápida evolução. Entre as demonstrações e discussões em Jerseyville destacam-se:

Ampliação dos testes com a Tecnologia ThryvOn ™. Com base no legado de contribuições da Bayer para a produção sustentável de algodão, por meio dos avanços genéticos da marca Deltapine® e das tecnologias da marca Bollgard®, a tecnologia ThryvOn será o primeiro trait biotecnológico a oferecer proteção contra as principais espécies de insetos e tripes que atacam o cultivo. Em 2022, os testes realizados com agricultores serão ampliados para quase 24,2 mil hectares, avançando no desenvolvimento da biotecnologia para ajudar agricultores a administrar a pressão dos insetos de forma mais eficaz.

Plano para plantio de centenas de áreas testes em fazendas com híbridos de milho de baixa estatura na América do Norte em 2023. Esses híbridos são os protagonistas do Sistema Smart Corn da Bayer, que irá transformar o futuro da produção de milho, permitindo aos agricultores uma gestão mais precisa de suas necessidades de fertilizantes e proteção de cultivos durante a safra, graças ao poder da plataforma digital Climate FieldView™ . Recentemente, estes híbridos comprovaram sua capacidade de suportar condições climáticas severas em meio aos violentos ventos que impactaram o Centro-Oeste americano.

Após o aumento de investimentos anunciado recentemente pela empresa, a Bayer destacará a CoverCress ™, uma cultura renovável de oleaginosas e ração animal com um ciclo anual de crescimento no inverno, o que permite sua utilização entre as rotações de milho e soja. A CoverCress™ ajudará no cumprimento dos compromissos de sustentabilidade assumidos pela Bayer e poderá abrir fluxos de receita adicionais para os produtores.

Além dos produtos que ainda serão lançados, a empresa assinala atualizações importantes das tecnologias dos últimos lançamentos. A evolução das soluções presentes no pipeline inclui:

O lançamento da tecnologia de última geração Intacta2 Xtend® oferece uma vantagem significativa de desempenho para os produtores de soja brasileiros, fornecendo cerca de 3 sacas/hectare, quando comparado a variedades similares no mercado.

A Bayer é pioneira no negócio de soja e está desenvolvendo as próximas gerações de biotecnologias para sustentar uma performance melhorada no controle de lagartas, assim como visando aumentar o leque de opções para o manejo de plantas daninhas.

A empresa também reiterou o desempenho de fungicidas como o Fox® Supra para soja no Brasil, que deverá ter o pré-lançamento para o mercado brasileiro em breve; e do fungicida Delaro® Complete, focado para o mercado de milho na América do Norte.

Além disso, a Bayer está avançando no desenvolvimento de um novo herbicida, o primeiro com novo modo de ação nos últimos 30 anos, para o controle pós-emergente de plantas daninhas para os principais cultivos. Atualmente, em Fase 3 de estudos, a tecnologia está demonstrando excelente desempenho.

A Iniciativa Carbono Bayer continua em desenvolvimento em 10 países. O Bayer PRO Carbono , o maior programa de carbono do Brasil, conta com alto número de adesões e excelentes resultados. Os produtores de soja participantes registram emissões de carbono 70% inferiores à média nacional no Brasil e 80% inferiores à média global, por tonelada de soja produzida.

A crescente adoção da plataforma Climate FieldView™, já ocupa mais de 80 milhões de hectares em 23 países em todo o mundo, enquanto a Bayer continua liderando a transformação digital da agricultura. A próxima fronteira da criação de valor é mais do que trazer melhores insumos individuais, mas sim aprimorar digitalmente essas soluções para otimizar os rendimentos, criar eficiências e melhorar os retornos.

"Os avanços da Bayer no setor agrícola são muito fortes. Soluções científicas são desenvolvidas para agricultores de todas as escalas, em todos os desafios geográficos e são possíveis graças ao nosso contínuo progresso no desenvolvimento de ferramentas digitais", diz Bob Reiter, Líder de P&D da Divisão de Agrícola da empresa. "Hoje estamos trazendo insights de nossos pesquisadores, cientistas de dados e agrônomos. Por meio dessas soluções personalizadas, fortalecidas por nossas plataformas digitais, oferecemos aos produtores rurais a chave para serem mais produtivos e sustentáveis em todas as partes de sua operação", conclui Bob.

