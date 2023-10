Bayer aumenta seu portfólio de hortifrúti com lançamentos de abobrinha e tomate

Seminis, marca de hortifrúti da Bayer, lança o Tomate ComandanTY e a Abobrinha TigerGrey com o objetivo de levar mais produtividade para o campo

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Aproveitando a semana em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação (16), a Bayer anuncia o lançamento de duas soluções para o mercado hortifrúti: o tomate ComandanTY e a abobrinha TigerGrey, da sua linha de sementes Seminis. As novidades fazem parte do portfólio que a empresa vem desenvolvendo para levar mais produtividade ao agricultor e mais sabor e qualidade para o prato do consumidor final.

O tomate ComandanTY é o primeiro indeterminado da marca com tolerância à TY, uma das principais viroses do tomateiro. Aliado ao manejo de pragas, a variedade é uma alternativa para enfrentar a incidência de mosca branca na lavoura. Além disso, possui boa adaptabilidade em períodos chuvosos, alta frutificação, melhor qualidade de fruta e tolerância a rachaduras.

A segunda novidade, a abobrinha TigerGrey, foi feita para uma janela de produção que dura o ano todo, de acordo com cada região e época. É um material extremamente vigoroso e atrativo para o comércio, apresentando uma excelente coloração e uniformidade dos frutos na colheita. Com um ótimo comportamento contra oídio – uma das principais doenças da cultura –, também tem resistência intermediária aos vírus WMV (Watermelon mosaic virus) e ZYMV (Zucchini yellow mosaic iírus).

"O desenvolvimento de soluções inovadoras para hortifrúti é fruto do investimento de cerca de € 2,8 bilhões destinado globalmente pela companhia todos os anos para P&D, para diversas culturas. Esse esforço se soma a outras iniciativas da Bayer que endereçam o combate à fome e buscam apoiar uma produção mais eficiente e sustentável de alimentos, em linha com nossa visão de 'Saúde para todos, Fome para ninguém'", diz Daniela Augustinho, Gerente de Marketing da Seminis. "O Dia da Alimentação é uma data de extrema importância para reforçar esse compromisso e uma das maiores prioridades da Bayer é agir de forma concreta contra a insegurança alimentar. Como empresa, as nossas metas para 2030 estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com o Acordo Climático de Paris. O portfólio da Seminis é desenhado para prover soluções que reforcem esse compromisso, melhorando a vida do produtor e dos consumidores como um todo."

Atualmente, a Bayer atua em mais de 20 culturas com, aproximadamente, 120 variedades de hortaliças comercializadas no Brasil.

Últimos lançamentos

Para além do Tomate ComandanTY e da Abobrinha TigerGrey, nos últimos anos houve um período intenso de lançamentos da marca Seminis com grande impacto no campo. Alguns dos destaques foram soluções para o segmento de porta-enxertos de tomate e o reposicionamento do milho AG 1051, um híbrido tradicional no mercado de milho verde, exclusivo para consumo fresco, utilizado tanto na sua forma natural quanto como ingrediente principal no preparo de receitas.

Em 2023, na área de proteção de cultivos, a Bayer também apresentou ao mercado a extensão de bula de Verango® Prime, lançado no ano passado para o controle efetivo e de longa duração de nematoides e da pinta-preta (Alternaria grandis) em batata. A partir deste ano, o nematicida passou a ser prescrito para novas culturas, como cenoura, beterraba, melão, melancia, banana, tomate e goiaba.

