Bayer capacita mais de 73 mil pessoas no Brasil através de seus treinamentos

Para aprimorar a mão de obra no campo e incentivar boas práticas, a companhia segue investindo em cursos de capacitação para a cadeia da soja

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Estimular o uso seguro de defensivos agrícolas e de tecnologias no campo é uma das principais metas da Bayer. Para alcançar esse objetivo e aperfeiçoar a mão de obra do setor, a companhia tem se dedicado a oferecer capacitações e treinamentos para operadores de pulverizadores, produtores rurais, técnicos agrícolas, multiplicadores, cooperativas, canais de distribuição e colaboradores. Os treinamentos fazem parte do programa de capacitação lançado dois anos antes da Plataforma Intacta2 Xtend (i2x) para soja, em 2019 e ampliado ao longo dos últimos anos. Até o momento, mais de 73 mil pessoas foram impactadas pelas iniciativas, como enfatiza Vivian Nascimento, gerente de treinamentos e lançamentos futuros de soja da Bayer no Brasil.

"Ficamos muito contentes com o resultado obtido, que acabou ultrapassando a nossa expectativa. Uma de nossas prioridades é seguir oferecendo condições para que as equipes de campo estejam altamente qualificadas para a adoção de novas tecnologias e soluções, para que se aumente a produtividade no cultivo de soja, com sustentabilidade e segurança."

Entre as diversas capacitações e treinamentos que a Bayer oferece, destaque para o Programa "i2x Acerte - Boas Práticas de Aplicação", focado no manejo eficiente de plantas daninhas e segurança na aplicação. Desenvolvido em 2021, em parceria com as administrações estaduais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o programa abrange tanto conteúdos práticos, quanto teóricos, proporcionando aos participantes conhecimentos específicos sobre regulagem de maquinário, período ideal para pulverização, lavagem correta de tanques, aplicação para redução de deriva, passos para o manejo inteligente de herbicidas, inspeção prática e periódica de pulverizadores entre outros.

Para esse treinamento, a Bayer montou salas com equipamentos que simulam condições de clima, vento, entre outros, para que os operadores e técnicos pudessem observar na prática as diferenças do bom manejo. Ao todo, seis unidades regionais do Senar receberam salas fixas, que serão doadas após o fim do contrato entre as partes; e outras três, salas itinerantes, que percorrem as regiões produtoras de seus estados.

"As salas contam com simuladores e equipamentos que reproduzem as condições de pulverização na lavoura, facilitando a transferência de conhecimento para os participantes do curso", destaca. Atualmente, é disponibilizado pelo Senar nos estados de Mato Grosso, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

De acordo com Eduardo Condorelli, superintendente do Senar-RS, a parceria entre a Bayer e a instituição é crucial para que o produtor absorva todo o conhecimento necessário. "O nosso trabalho consiste em decodificar e transformar a linguagem técnica que empresas e instituições de pesquisa utilizam em uma linguagem que o produtor consiga compreender, e os simuladores de realidades trazidos pela Bayer nos ajudam nesse processo. Com a simulação da realidade, o produtor consegue absorver o conhecimento de maneira muito mais simples e eficiente, o que o contribuirá na hora de aplicar toda e qualquer tecnologia no campo."

Os agricultores e operadores também podem baixar o aplicativo " i2x Acerte" em seus dispositivos móveis, uma ferramenta que contribui para a inspeção preventiva e periódica dos pulverizadores, registro de informações e operações planejadas para cada talhão, entre outros. São 19 itens checados, como mangueiras, válvulas, manômetro, pontas e outros. Ao final do processo, é possível gerar um relatório sobre o estado do maquinário, que pode ser compartilhado pelo produtor por meio de aplicativos de mensagem.

Já para o ensino de boas práticas agrícolas para operadores de máquinas e produtores rurais, a companhia oferece o curso gratuito "Operação Pulverização", que acontece via WhatsApp. Também disponibiliza a plataforma on-line i2x Lab, que disponibiliza conteúdos gratuitos, compilando todo conhecimento construído em conjunto com acadêmicos e consultores do país.

"Com essas iniciativas, nosso objetivo é ampliar e facilitar o acesso à informação para os membros da cadeia. Nossa atuação vai além do lançamento de i2x, também buscamos apoiar os agricultores com uma equipe altamente qualificada com as melhores recomendações, para que os agricultores produzam cada vez mais, de forma mais eficiente, segura e sustentável", finaliza Vivian.

Para acessar os conteúdos gratuitos do i2x Lab, clique aqui e faça o seu cadastro.

