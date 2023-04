Bayer e Climate FieldView apresentam a próxima fronteira da agricultura digital na Agrishow 2023

Plataforma da multinacional chegou a mais de 25 milhões de hectares mapeados no Brasil e introduz novidades desenvolvidas a partir de cocriação com agricultores

SÃO PAULO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Inovações para conectar o campo e uso de tecnologia para criar possibilidades de se fazer negócio na agricultura brasileira serão alguns dos destaques da Bayer e da Climate FieldView, plataforma de agricultura digital da multinacional, na Agrishow deste ano. Visitantes poderão conhecer em primeira mão alguns dos projetos e soluções desenvolvidos pela companhia durante a feira agrícola que acontece em Ribeirão Preto (SP) entre os dias 1º e 5 de maio.

Líder absoluta no mercado brasileiro, a Climate FieldView mapeia hoje mais de 25 milhões de hectares no Brasil – o equivalente a quase metade de toda a área destinada ao plantio de soja no país, maior produtor mundial da oleaginosa. Em todo o mundo, a plataforma está presente em 23 países e monitora mais de 89 milhões de hectares.

O evento é uma oportunidade de mostrar aos produtores tudo o que tem sido trabalhado pela Bayer para entregar novas tecnologias e inovações disruptivas à agricultura brasileira, segundo Alexandre Pimenta, líder da Climate FieldView na América Latina.

"Temos sido cada vez menos meros fornecedores de soluções. Estamos em processo para atuarmos como propulsores da transformação digital no campo, levando ainda mais informações, análises e recomendações baseadas em ciência para o negócio dos agricultores", afirma Pimenta. "Nosso objetivo é apoiar os agricultores nas tomadas de decisão durante todos os momentos da safra para que consigam extrair o melhor de sua lavoura a partir de soluções inovadoras, eficientes e mais sustentáveis" completa.

O estande de Climate FieldView na Agrishow contará com uma Sala de Inovações, onde será possível conhecer os avanços mais recentes da Bayer no segmento de agricultura digital e ter um primeiro contato com projetos do Climate Labz, iniciativa de cocriação elaborada pela companhia que desenvolve novos projetos e funcionalidades a partir do trabalho em parceria com clientes.

"Sabemos que inovação é, em essência, um processo colaborativo. Ter a oportunidade de compartilhar com visitantes tudo o que desenvolvemos em cocriação com nossos clientes no Climate Labz é uma forma de mostrarmos como nos colocamos ao lado dos produtores para endereçar suas reais necessidades", diz o líder de Climate FieldView.

Algumas das iniciativas apresentadas na sala serão um projeto piloto de controle de nematoides, relatórios inteligentes de maquinário agrícola e até novos modelos de negócio, como o Barter+ Powered by FieldView — mais recente modalidade lançada pela companhia, que personaliza as transações feitas via Barter de acordo com dados da propriedade de cada agricultor.

Quem passar pelo estande da multinacional poderá também saber mais sobre outros modelos de negócio inovadores que só são viáveis a partir do uso de ferramentas digitais na agricultura. Entre eles, será possível acompanhar os avanços mais recentes do PRO Carbono, programa que incentiva a intensificação de práticas conservacionistas na agricultura para aumentar a sustentabilidade, produtividade e rentabilidade na lavoura. Parte da iniciativa Carbono Bayer, que conta com mais de 5.000 agricultores participantes em 10 países, o PRO Carbono já está presente em propriedades de 16 estados brasileiros.

Outro exemplo é o Bayer VAlora Milho, programa em fase pré-comercial que busca otimizar a densidade populacional de sementes de milho a partir de recomendações personalizadas para cada ambiente produtivo, construídas com base em dados e modelos de ciência elaborados pela companhia. Um dos clientes participantes em Campo Mourão (PR), por exemplo, obteve no ano passado um ganho de 12,6 sacas/hectare na safra inverno ao adotar a recomendação do programa, em comparação com o manejo padrão da fazenda.

"Os novos modelos de negócio são exemplos de como a próxima fronteira da inovação no agronegócio passa pela digitalização da lavoura. Produtores que querem aproveitar no futuro as oportunidades disruptivas que começam a chegar ao mercado precisam desde já se conectar e digitalizar suas propriedades e decisões. É por isso que afirmamos que com o FieldView, você conecta e evolui", afirma Abdalah Novaes, líder de soluções agrícolas digitais da Bayer para a América Latina.

Inovação na prática

Além de conhecer projetos que estão em desenvolvimento para chegarem ao mercado brasileiro nos próximos anos, visitantes da Agrishow poderão entender na prática como a inteligência entregue por Climate FieldView pode ajudar a resolver problemas que o produtor enfrenta no dia a dia e, assim, incrementar sua produtividade. Televisores espalhados pelo espaço vão mostrar alguns casos reais do uso da plataforma, enquanto quatro simuladores estarão disponíveis para o público experienciar as aplicações da ferramenta nos processos de plantio, colheita, pulverização e manejo no solo.

Em linha com a prioridade da Climate FieldView de auxiliar um número de produtores cada vez maior com suas ferramentas, durante a Agrishow será possível conferir o lançamento do aplicativo FieldView Cab para sistemas operacionais Android, e do FieldView Drive 2.0, dispositivo físico que se encaixa em equipamentos e coleta dados tanto das máquinas quanto do campo, transferindo-os diretamente ao aplicativo para que o produtor possa acessar de qualquer lugar.

Para o desenvolvimento do FieldView Cab para Android, a empresa ouviu as necessidades dos produtores rurais e entendeu a demanda de terem uma solução disponível no mercado que fosse mais fácil, simples e acessível para todos, de acordo com Abdalah Novaes. "Isso também faz parte da nossa prioridade de auxiliar cada vez mais agricultores, independentemente do tamanho de suas propriedades, permitindo que todos tenham acesso à uma coleta de dados do campo mais precisa, com o apoio da tecnologia, que é um dos nossos pilares estratégicos na Bayer", diz. Com o FieldView Cab para Android, produtores rurais poderão realizar o download do aplicativo em diversas marcas/modelos de aparelhos disponíveis no mercado.

Já o FieldView Drive 2.0, hoje em fase de testes e com expectativa de lançamento em 2025, vem com algumas melhorias: será uma versão mais moderna, com um poder de processamento maior e velocidade de carregamento de informações mais rápida. Além disso, trará uma transferência de dados direto para a cabine: os produtores conseguirão enviar uma prescrição de plantio de taxa variável direto para o monitor da cabine do trator.

De olho não somente em apresentar soluções digitais disruptivas, mas também em auxiliar o agricultor na capacitação para a utilização delas, ao longo da Agrishow acontecerão aulas rápidas de até 15 minutos patrocinadas pela Universidade FieldView, braço da companhia que ministra cursos para distribuidores, profissionais de vendas, agricultores e estudantes interessados em agricultura 4.0.

Dentro do estande da companhia o visitante também poderá ter uma experiência diferenciada: será possível realizar a compra e retirada de produtos com condições comerciais especiais diretamente na FieldView Shop, loja física da companhia na feira. "Desta forma o agricultor encontrará tudo em um único lugar: poderá conhecer nossas soluções, ter demonstrações de como elas funcionam na prática, tirar dúvidas com especialistas e finalizar a visita levando para casa o que for necessário para que embarque nessa jornada para moldar o futuro da agricultura", afirma Alexandre Pimenta, líder da Climate FieldView.

Um outro momento marcante ao longo da feira será a abertura das inscrições do sexto Prêmio Mulheres do Agro. Visitantes e produtoras que estiverem passando em frente ao espaço "Agrishow Para Elas", no dia 3 de maio, às 14h30, poderão presenciar uma roda de conversa entre Luciana Dalmagro, vencedora em primeiro lugar da categoria grande propriedade em 2020, Juliana Rezende, vencedora em primeiro lugar na categoria pequena propriedade em 2022, e Ana Paula Packer, chefe geral da Embrapa. O bate papo será mediado pela influenciadora digital Aretuza Negri. Na ocasião, temas como a importância dos pilares ESG no agronegócio, o protagonismo feminino no setor, processo de inscrição na premiação, entre outros, serão abordados.

Proteção de cultivos e sementes

Para além de novidades em tecnologias digitais, a Bayer também terá um estande na Agrishow dentro do espaço da Coopercitrus com informações sobre as inovações em sementes, biotecnologias e proteção de cultivos para as culturas de soja, milho, cana-de-açúcar, café, citros e hortifrúti.

Uma novidade da companhia neste ano é o Fox Supra, fungicida sistêmico que está sendo lançado pela Bayer, ideal para ser utilizado no controle de doenças na cultura da soja. Para o milho, dois produtos inovadores apoiam agricultores em alguns dos principais problemas na cultura: o inseticida Curbix®, que conta com um efeito de contato de alta eficiência tanto contra as cigarrinhas como para os percevejos, e o nematicida Verango® Prime, para o controle efetivo e de longa duração de nematoides. Durante a feira, o produtor ainda poderá conhecer o herbicida para o manejo pré-emergente de plantas daninhas no milho, Adengo®, que atua tanto em folhas largas quanto em estreitas.

Já para o controle dos nematoides, a Bayer oferece Verango® Prime, voltado para a cultura da soja e do milho, com o ingrediente ativo Fluopiram, molécula inovadora que oferece controle efetivo e de longa duração, com baixa dosagem por hectare. O amplo espectro de controle contra as mais diversas espécies de nematoides é fundamental para o manejo dessa praga. Por fim, para a cana de açúcar, além do Verango® Prime e o Curbix 200 SC®️, produtores poderão saber mais sobre os herbicidas Alion® e Provence® Total, os inseticidas Sivanto Prime 200 SL® e Belt®, e o fungicida e bactericida biológico Serenade®.

Detentora das mais modernas biotecnologias em soja e milho, a Bayer ainda apresenta, durante a Agrishow, híbridos e variedades adaptados para todo o país. Para a cultura do milho, o produtor pode obter mais informações sobre a biotecnologia VTPRO4®, que entrega alta proteção contra pragas nas partes aéreas e radicular, além de flexibilidade no manejo de plantas daninhas em híbridos de altos tetos produtivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2066308/1.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer