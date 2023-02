Bayer e Kimitec unem suas forças para gerar futuras soluções biológicas a milhões de agricultores ao redor do mundo

Ambas as empresas criam uma parceria estratégica global para a descoberta e comercialização de soluções biológicas baseadas em moléculas derivadas de fontes naturais, incluindo produtos de proteção das culturas e bioativadores

Kimitec se torna um parceiro estratégico da Bayer, combinando seu potencial único de descoberta de soluções naturais com os recursos globais da Bayer para a realização de ensaios em campo, sua experiência de mercado e seu catálogo completo de produtos para a proteção das culturas

O uso da LINNA®, a plataforma de Inteligência Artificial do MAAVI Innovation Center da Kimitec, desempenhará um papel decisivo ao acelerar a descoberta de moléculas naturais

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bayer e a Kimitec anunciaram hoje um acordo estratégico que visa acelerar o desenvolvimento e a comercialização de soluções naturais para as culturas. No âmbito deste acordo global, ambas as empresas se tornarão parceiros-chave para o desenvolvimento e a comercialização de soluções biológicas derivadas de fontes naturais destinadas à proteção das culturas contra pragas, doenças e ervas daninhas, bem como bioativadores destinados a promover o crescimento vegetal.

As a world leader in biologicals R&D, Kimitec’s MAAVi Innovation Center will provide its expertise and its unique disruptive technology

Kimitec opera o MAAVi Innovation Center, o maior centro de inovação biotecnológica da Europa, que conta com 15 anos de experiência na pesquisa e descoberta de moléculas e compostos naturais para a agricultura e a indústria alimentar. Graças à experiência inigualável da Bayer no desenvolvimento de insumos agrícolas e as capacidades comprovadas de pesquisa da Kimitec, ambas as empresas irão acelerar o desenvolvimento de produtos biológicos para o manejo de culturas que serão escalonados e comercializados através da infraestrutura global da Bayer.

"A Bayer está empenhada em aproximar os agricultores dos benefícios que oferece as soluções naturais como parte de um sistema integrado de gestão de culturas apoiado por nossa liderança, por nossos produtos de proteção de culturas e pelas ferramentas digitais", comentou Dr. Robert Reiter, Diretor de P&D, da divisão de Crop Science, da Bayer. "Cada agricultor pode se beneficiar dos produtos biológicos para usos que vão desde o tratamento de sementes até o controle de pragas, a Bayer oferecerá soluções que proporcionem maior valor agregado e maior flexibilidade aos agricultores."

Através deste acordo, a Kimitec torna-se um parceiro chave para a aceleração da linha de produtos biológicos da Bayer, como parte do seu compromisso com a inovação aberta através de acordos estratégicos. Como líder mundial na área de P&D de produtos naturais, o MAAVi Innovation Center da Kimitec contribuirá com a sua experiência e tecnologia disruptiva materializada na LINNA, sua plataforma de inteligência artificial, única no setor, que facilitará e acelerará a descoberta de moléculas, aumentando a capacidade da Bayer de comercializar a próxima geração de soluções biológicas para milhões de agricultores em todo o mundo.

"Nossa colaboração com a Kimitec abre uma via única mais rápida, rumo a soluções naturais altamente inovadoras que nos ajudarão a materializar nossa visão conjunta para uma nova geração de produtos eficazes, seguros e sustentáveis de origem natural", explicou Benoit Hartmann, Diretor de Biológicos da divisão Crop Science da Bayer. "Esta parceria com a Kimitec demonstra exatamente como a Bayer quer impulsionar um ecossistema de inovação aberta para desenvolver junto com diferentes parceiros estratégicos a próxima geração de produtos biológicos.

Espera-se que o mercado dos produtos biológicos cresça até alcançar aproximadamente 25 bilhões de euros em 2028, impulsionados pelas demandas dos consumidores e dos supermercados, que buscam alimentos livres de resíduos, levando os agricultores a buscar soluções inovadoras e sustentáveis para a proteção das culturas. Desde 2007, a Kimitec vem desenvolvendo produtos biológicos eficazes que oferecem aos agricultores alternativas complementares à proteção sintética das culturas, o que se encaixa perfeitamente com a estratégia da Bayer de oferecer-lhes as melhores soluções através da integração de tecnologias futuras e existentes.

"A Kimitec nasceu há 15 anos, com uma visão clara: mudar a forma como os alimentos são produzidos. Hoje, nosso acordo com a Bayer nos aproxima mais do que nunca de materializar essa visão, permitindo-nos expandir nosso alcance global e trazer nossa tecnologia para milhões de agricultores em todo o mundo. Como líder mundial em P&D e fabricação de biológicos, a Kimitec oferece aos agricultores soluções naturais e sustentáveis sem comprometer a eficiência ou a produtividade", comenta Félix Garcia, CEO da Kimitec. "Este acordo com a Bayer está perfeitamente alinhado com a nossa estratégia Open Innovation 360, que é colaborar com empresas líderes mundiais em inovação para fornecer soluções sustentáveis de última geração para os agricultores, consumidores e o planeta."

Vários representantes da Bayer e da Kimitec participarão da Fruit Logistica em Berlim, que será realizada de 8 a 10 de fevereiro de 2023. Convidamos você a participar do nosso evento conjunto no dia 9 de fevereiro, que acontecerá no stand da Bayer às 15:00.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global focada no campo de ciências como a saúde e a nutrição. Seus produtos e serviços contribuem para incentivar o bem-estar das pessoas e do planeta, incentivando os esforços que visam superar os principais desafios exigidos por uma população global crescente cada vez mais longeva. A Bayer está comprometida com o desenvolvimento sustentável e com a geração de um impacto positivo através de suas empresas. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de compra e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer inspira confiança, confiabilidade e qualidade em um ambiente global. No ano fiscal de 2021, o Grupo contava com cerca de 100.000 trabalhadores e alcançou vendas de 44,1 bilhões de euros. As despesas de P&D, excluindo itens especiais, elevaram-se a 5,3 bilhões de euros. Saiba mais em www.bayer.com.

Sobre a Kimitec

A Kimitec é a alternativa ao uso de produtos agrícolas baseados na química sintética, colocando a saúde do consumidor, o respeito ao meio ambiente e a produtividade natural no centro do sistema de produção agrícola. Atualmente, a empresa atua em mais de 94 países, com escritórios nos Estados Unidos, Brasil, América Latina e China. Em 2019, a Kimitec abriu seu MAAVi Innovation Center, o maior centro de inovação biotecnológica dedicado à pesquisa e desenvolvimento de moléculas e compostos naturais para facilitar a transição do químico para o natural na agricultura e na indústria alimentícia. MAAVi significa "Making a Vision" e representa uma maneira única de produzir alimentos com soluções naturais, sem sacrificar a eficiência e a produtividade, concentrando-se no meio ambiente e na saúde das pessoas. A Kimitec trabalha atualmente em mais de 50 projetos de pesquisa independentes, que se concentram no desenvolvimento de soluções naturais, eficazes, produtivas e livres de resíduos para os principais problemas que a indústria agrícola enfrenta em todo o mundo.

Saiba mais em www.bayer.com e. www.maaviic.com

Nos siga em twitter.com/bayer e @kimitecgruoup

Declarações prospectivas

Esta nota pode conter declarações prospectivas com base em suposições e previsões atuais feitas pela direção da Bayer. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem causar diferenças materiais entre os resultados reais futuros, a situação financeira e o desenvolvimento e desempenho da empresa e as estimativas aqui feitas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Bayer, que estão disponíveis no site da Bayer www.bayer.com. A empresa não assume qualquer responsabilidade pela validade dessas declarações prospectivas ou sua adaptação a eventos ou sucessos futuros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1996612/2023_0024.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer