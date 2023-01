Bayer, em parceria com a CAR, promove inclusão socioprodutiva de agricultores familiares da Bahia

Iniciativa distribui sementes de cebola e melancia visando promover a segurança alimentar e aumento do consumo de frutas e vegetais na região

SÃO PAULO, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A fim de expandir e fortalecer a capacidade produtiva de frutas e vegetais de agricultores familiares do estado da Bahia, a Bayer assinou uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR-BA) visando promover o acesso a sementes de hortaliças de qualidade aos pequenos produtores que fazem parte do projeto Bahia Produtiva. A iniciativa da CAR para inclusão socioprodutiva das comunidades de baixa renda conta com o apoio do Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial.

A doação de sementes de cebola e melancia, que somadas possuem valor comercial estimado em aproximadamente R$ 900 mil, vai beneficiar aproximadamente 10 mil produtores da região. A Bayer também está apoiando na capacitação de agricultores e extensionistas oferecendo material com conhecimento técnico para garantir que praticas adequadas sejam seguidas garantindo assim melhor resultado com os cultivos.

A parceria tem o objetivo de ajudar a melhorar as condições de vida e nutrição das famílias beneficiadas, ampliando a oferta de frutas e vegetais e incrementando o processo produtivo familiar da região. De acordo com Cristiane Lourenço, diretora global de Sustentabilidade em Sementes Vegetais da Bayer, a ação também está em linha com um dos compromissos globais da companhia, assinado em maio de 2022: o Compromisso do Setor Privado pela Fome Zero, em inglês "Zero Hunger Private Sector Pledge", pelo qual a empresa investirá US$ 160 milhões dedicados a ajudar a acabar com a fome global, que serão destinados para projetos localizados na Ásia, África e América Latina.

"Essa iniciativa é apenas a primeira de muitas que acontecerão a partir dessa parceria. Por meio do compromisso global que assinamos, nós conduziremos ações focadas em segurança alimentar em vários níveis. Isso inclui investir US$ 100 milhões em pesquisa e desenvolvimento para levar sementes de hortaliças de qualidade às mãos de pequenos agricultores, além de aumentar o acesso a sementes de alta tecnologia e fornecer soluções inovadoras que permitem o acesso a nutrientes essenciais para comunidades carentes, meta da nossa iniciativa global 'The Nutrient Gap'", reforça Cristiane.

Segundo a mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em 2017-2018, na Bahia, 7,4 milhões de pessoas (50% da população do estado) sofriam algum grau de insegurança alimentar.

A relação de famílias beneficiadas foi selecionada a partir das iniciativas já apoiadas pelo projeto Bahia Produtiva. Por meio das rotinas, relatórios e instrumentos de acompanhamento já utilizados pelas instituições de assistência técnica e extensão rural do Estado da Bahias será possível acompanhar o desempenho produtivo das famílias que receberão as cultivares da Bayer.

Para o coordenador do projeto Bahia Produtiva, Fernando Cabral, a iniciativa tem o objetivo de melhorar as condições de vida dos beneficiários. "Essa parceria com a Bayer é de extrema importância para os beneficiários do Bahia Produtiva pois aumenta a renda dos agricultores e garante a segurança alimentar dessas famílias com sementes de qualidade."

A parceria reforça o comprometimento da Bayer em investir em iniciativas seguindo a visão "Saúde para todos, fome para ninguém", levando aos produtores soluções que tornem a agricultura cada vez mais sustentável, como reforça Marcelo Tavares, líder de marketing em Sementes Vegetais da Bayer na América do Sul. "Levando o acesso a sementes de qualidade às mãos de agricultores familiar, ajudamos a combater a fome e promover o aumento do consumo de frutas e hortaliças contribuindo com a saúde e nutrição de comunidades que mais precisam".

