Bayer investirá R$ 3 milhões em projetos de cooperativas para fomentar inovação no agro

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Projetos de inovação e sustentabilidade da Cooxupé e da Coopercitrus são os vencedores da primeira edição do Coopera+ Impulsão, iniciativa que faz parte do programa de relacionamento da Bayer com o sistema cooperativista. A multinacional de saúde e nutrição apoiará o desenvolvimento de projetos com potencial de gerar impacto positivo para a agricultura e as comunidades ao redor. A escolha contemplou dois eixos temáticos: Inovação e Sustentabilidade.

Cada um dos dois projetos vencedores contará com um aporte de R$ 1,5 milhão para auxílio na implementação, além de consultoria especializada. Os selecionados passaram por um período de imersão no LifeHub, hub de inovação aberta da Bayer, com outras oito cooperativas finalistas. Todas elas apresentaram seus projetos para a avaliação de uma banca de especialistas do mercado.

"É preciso um esforço colaborativo para superar os desafios da agricultura e torná-la mais sustentável e produtiva. O propósito do LifeHub é justamente fomentar a inovação aberta, em um espaço dedicado ao ecossistema de co-criação. A parceria das cooperativas nesse processo é sem dúvidas muito importante", afirma Fernanda Vieira, especialista de inovação do LifeHub SP.

Na categoria Inovação, foi selecionado o projeto "Sustenta Mais: Agricultura Regenerativa", criado pela cooperativa Cooxupé, em parceria com a startup Quanticum e o polo de pesquisas EMBRAPPI na IFSul de Minas, para mapear a saúde do solo em 80 fazendas, totalizando 10 mil hectares de lavouras de café. Por meio de inteligência artificial, a iniciativa gera uma análise que apoia a tomada de decisão do produtor rural, a produtividade e o sequestro de carbono no solo.

A proposta do projeto é transformar a agricultura tropical e ajudar o produtor a alcançar maior eficiência e sustentabilidade com base em soluções ecossistêmicas do solo, que é onde tudo começa, permitindo diagnosticar e regenerar no ultra detalhe. A nova fase do projeto iniciada em 2022 será realizada em 15 fazendas representativas dos mais de 17 mil cooperados da Cooxupé.

O diferencial do projeto "Sustenta Mais: Agricultura Regenerativa" é possibilitar a tomada de decisão com base em parâmetros técnico-científicos. Muito se fala em agricultura regenerativa, pegada de carbono, mas quando temos que orientar o cafeicultor para o melhor manejo a ser utilizado, ainda não tínhamos como fazer isto de modo pragmático. Por meio deste projeto, conseguiu-se aliar algumas tecnologias desenvolvidas para os solos/regiões tropicais, possibilitando o uso mais racional de insumos, bem como estratificar as glebas de maior potencial produtivo e de qualidade final do café. Isto traz benefícios para toda a cadeia produtiva do café brasileiro, comenta Mário Ferraz de Araújo, gerente do Departamento de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé.

Já no eixo temático Sustentabilidade, o projeto vencedor garante a dosagem correta dos defensivos químicos para evitar o manuseio dos produtos e inibir riscos de contaminação humana e do meio ambiente. Idealizado pela Coopercitrus, a iniciativa "Calda Inteligente" facilitará o controle e a rastreabilidade do que é adicionado ao tanque de pulverização, de acordo com o receituário agronômico da recomendação.

"Será uma nova era na agricultura, com a acurácia do uso dos agroquímicos como foram concebidos. De um lado temos produtos de ponta com desenvolvimento de moléculas complexas e de outro máquinas evoluídas em tecnologia e gestão de dados. Faltava resolver o gargalo da operação de mistura, que faz o abastecimento desses produtos com as máquinas de forma manual e passível de erros", explica Marcelo Henrique Bassi – Superintendente de Tecnologia Agrícola Coopercitrus

Para Laura Deus, gerente de acesso ao mercado da Bayer Brasil para Cooperativas, a jornada rumo à transformação digital no agronegócio requer colaboração. "Inovar através da co-criação é um caminho inevitável e estamos vendo uma mobilização cada vez maior de cooperativas e empresas em busca de soluções de impacto no setor", conta.

"Para a Bayer, é uma grande satisfação poder apoiar diferentes etapas do processo de viabilização de novas ideias, sempre com o objetivo de tornar a agricultura mais eficiente e sustentável", afirma Laura. "O cooperativismo é fundamental para a criação de um ecossistema de inovação no setor e para levar conhecimento aos produtores rurais. Sem dúvidas vemos muito potencial para iniciativas transformadoras."



