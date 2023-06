Bayer prevê ampliar presença em novos mercados e potencial para desenvolver a agricultura regenerativa em mais de 161 milhões de hectares

Empresa projeta pipeline com potencial de vendas estimado em mais de 30 bilhões de euros

NOVA YORK, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Bayer anuncia nesta terça-feira (20) que sua divisão agrícola irá aproveitar tanto as oportunidades apresentadas pela agricultura regenerativa para avançar em mercados correlatos ao setor, como também crescer em seu negócio principal, que abrange as áreas de sementes e biotecnologia, proteção de cultivos e ferramentas digitais. Em seu evento 2023 Innovation Summit, a empresa identificou o potencial de crescimento em áreas como fertilização de solo, produtos biológicos, biocombustíveis, agricultura de carbono, agricultura de precisão, bem como plataformas digitais e marketplaces. De forma geral, a Bayer espera acessar mais de 100 bilhões de euros anuais de mercados adjacentes ao agro, dobrando, na prática, o potencial de mercado da divisão agrícola da empresa, que hoje é de mais de 100 bilhões de euros, considerando apenas o portfólio principal. É importante também ressaltar que, até meados da próxima década, a Bayer almeja estabelecer práticas de agricultura regenerativa em mais de 161 milhões de hectares, alicerçada em suas soluções líderes de insumos agrícolas.

Esse objetivo, juntamente com sua linha de pesquisa e desenvolvimento de sementes, variedades e proteção de cultivos, foi apresentado em Nova York, com destaque às soluções integradas exclusivas que a empresa vem apresentando ao mercado, e que tem alimentado seu crescimento de longo prazo ao mesmo tempo que também impulsiona um ambicioso plano de expansão para promover a agricultura regenerativa.

"Queremos ocupar um papel ainda mais significativo na agricultura. Para isso, contamos com um sistema de inovação extremamente potente, além de nossa posição de liderança, para dispor de condições únicas no fornecimento das soluções de que os agricultores precisam à luz da segurança alimentar e das mudanças climáticas", diz Rodrigo Santos, Presidente global da Divisão agrícola da Bayer e membro do Conselho da Bayer AG. "Entendemos que a agricultura regenerativa promoverá o aumento da produção de alimentos, da renda agrícola e da resiliência em meio às mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que impactará positivamente a natureza. Nosso portfólio trará inovações futuras tendo a agricultura regenerativa como elemento central, e exploraremos novas oportunidades de mercado para permitir que os agricultores combinem benefícios de produtividade, lucratividade e sustentabilidade."

Foco em soluções que impulsionam a agricultura regenerativa

As inovações em desenvolvimento na Bayer vão permitir que o agricultor ganhe mais produtividade, promovendo a regeneração do solo e minimizando o impacto sobre o clima e o meio ambiente — ajustadas para diferentes culturas. Na fazenda do futuro, os milhares de dados capturados no campo, bem como as toneladas de dióxido de carbono sequestradas, serão tão importantes para o agricultor quanto o resultado de sua produção. É com essa visão que a Bayer decidiu focar em soluções que resultem em importantes pilares para a agricultura regenerativa, como aumento da produtividade, o bem-estar social e econômico dos agricultores e das comunidades, a conservação da água, a mitigação das mudanças climáticas, a melhoria da saúde do solo, bem como a preservação e a restauração da biodiversidade.

Neste sentido, o portfólio da Bayer já tem evoluído, contando com avanços significativos a cada ano e investimentos que visam acelerar a entrega das soluções de ponta. Tecnologias transformadoras em estágios avançados somam-se a um portfólio global de sementes em constante evolução, além de centenas de registros de novos produtos e formulações em desenvolvimento.

Pipeline líder no setor contribui para a transformação da agricultura

Em 2022, 15 projetos avançaram, incluindo novos ingredientes ativos de proteção de culturas, novas características de sementes e modelos digitais. A Bayer renovou seu portfólio de sementes com 500 novos híbridos e variedades, além do lançamento de 10 novas formulações em produtos de proteção de cultivos e mais de 250 novos registros. O investimento em P&D no valor de 2,6 bilhões de euros antes de itens especiais em 2022 continua a avançar em um pipeline com um potencial de vendas estimado em mais de 30 bilhões de euros, sendo metade deste valor adicional à base existente.

"Uma visão ousada exige um investimento também ousado. Precisamos de todas as nossas cinco plataformas de inovação – melhoramento genético, biotecnologia, química, produtos biológicos e ciência de dados – para alimentar esse pipeline. A convergência de toda essa inovação nos permite gerar soluções integradas para resolver os desafios mais urgentes", acredita o Dr. Robert Reiter, líder global de P&D da Divisão agrícola da Bayer. "Os agricultores precisam da melhor genética com as melhores características desenvolvidas por biotecnologia, precisam de indicações de plantio baseadas em dados para saber quando e onde plantar esses produtos. Necessitam ainda de soluções de proteção de cultivo mais eficazes e de menor impacto, que, combinados a soluções biológicas e agricultura de precisão, sejam capazes de gerar uma safra de forma sustentável. Sentimos orgulho de nossa trajetória que sempre envolveu transformar os resultados de nossa atividade de pesquisa e desenvolvimento em produtos viáveis e valiosos aos produtores."

Highlights da linha de P&D da Bayer

Tecnologia de Melhoramento Genético de Última Geração:

Com um banco de germoplasmas único no mercado agrícola, a Bayer está inovando as tecnologias de melhoramento genético existentes e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a próxima geração de ferramentas, como edição gênica, para criar sementes projetadas para milho, soja, algodão e vegetais. O programa de melhoramento genético de precisão ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência agrícola. Por meio da Inteligência Artificial (IA) é possível desenvolver as sementes certas para cada condição. Além disso, a empresa está avançando em híbridos de culturas básicas como arroz e trigo, para melhorar sua produtividade e sustentabilidade. O arroz com semeadura direta tem o potencial de transformar a produção, reduzindo significativamente o consumo de água e aumentando a produtividade. Os testes iniciais do programa Bayer Direct Acres estão em andamento na Índia.

Biotecnologias que vão transformar a agricultura

A empresa está expandindo sua experiência como líder do setor ditando novos caminhos, como o Sistema de Milho Inteligente Preceon, que proporciona redução da altura da planta e traz vários benefícios para o agricultor. Isso inclui o menor risco de perdas causadas por ventos fortes, mais precisão no uso de produtos de proteção de culturas e aplicações de nutrientes, além do potencial para otimizar insumos, populações de plantio e posicionamento no campo por meio de ferramentas digitais. A abordagem integrada inclui ferramentas digitais para apoiar o plantio e exemplifica a transição da venda de insumos para a venda de soluções. A primeira geração de milho de baixa estatura a ser lançada foi desenvolvida através do melhoramento genético de plantas e a próxima geração, esperada para meados ou final desta década, foi criada pela biotecnologia agrícola e expandirá o alcance para um maior número de híbridos e áreas cultivadas. Por meio de sua experiência em tecnologia de otimização de proteínas, tecnologia RNAi e biotecnologia, a Bayer está apta a combinar novas características desenvolvidas pela biotecnologia, como o caso deste milho, com características atuais e futuras de manejo de insetos, como o híbrido de terceira geração para broca da raiz, permitindo que os agricultores colham os benefícios do controle de pragas e plantas daninhas. Outros exemplos de valor agregado são as variedades de soja tolerantes a insetos e herbicidas com múltiplos modos de ação comercializadas no Brasil, que são essenciais para o manejo dos desafios da resistência a pragas e plantas daninhas, típicos de um ambiente tropical.

Proteção de Cultivos Mais Sustentáveis:

Novas tecnologias para a proteção de cultivos devem definir o futuro do setor. Isso inclui o desenvolvimento de um modo de ação herbicida inteiramente novo para o controle de plantas daninhas em áreas extensas, o primeiro do setor em mais de 30 anos. Esta molécula demonstrou um controle eficaz das principais gramíneas resistentes em pesquisas e a previsão é de que seja comercializada no final desta década. Outros exemplos incluem um novo fungicida de amplo espectro para cereais, milho, frutas e vegetais em fase 3 de pesquisa e com potencial estrondoso de sucesso, além de um novo modo de ação de fungicida de amplo espectro para horticultura em fase 2 de pesquisa, com oportunidades de extensão para cereais e canola. A Inteligência Artificial (IA) ajuda a Bayer a projetar a próxima geração de produtos para proteção de cultivos, colocando a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental como prioridades. Os novos produtos permitirão que os produtores rurais personalizem e direcionem seu uso de maneiras específicas, como por exemplo, por meio da tecnologia PROTAC, que está sendo desenvolvida em conjunto com a Oerth Bio, concebida para interagir com apenas uma proteína-alvo e proteger os organismos benéficos. A Bayer também está otimizando a aplicação de produtos químicos existentes graças às tecnologias digitais e de IA.

Os mecanismos de inovação da Bayer impulsionarão a evolução agrícola, munindo os agricultores de ferramentas, tecnologias e soluções necessárias para a adoção da agricultura regenerativa. Soluções envolvendo melhoramento genético de precisão oferecerão uma aceleração substancial do potencial genético da planta maior potencial de rendimento, amparadas por características revolucionárias da biotecnologia que o plantio direto aprimore a saúde do solo. Juntamente com moléculas inovadoras e soluções biológicas que podem proteger a biodiversidade e oferecer soluções com pouco ou nenhum resíduo, além de melhorias verificadas no solo por meio de ferramentas e tecnologias digitais, a Bayer definirá o futuro da agricultura regenerativa.

Expansão em novos mercados correlatos à agricultura

A Bayer pretende expandir-se, de forma sólida, para mercados além de seu escopo principal de negócios, como por exemplo:

Fertilização de solo e avanços biológicos:

As tecnologias de fixação de nitrogênio baseadas em princípios biológicos podem ajudar os agricultores a cultivar mais com menos, reduzindo as emissões e os custos em culturas como o milho e o trigo. Os benefícios potenciais para a biodiversidade e a saúde do solo decorrentes da redução do uso de nitrogênio sintético são consideráveis, e a tecnologia da empresa, ainda em estágio inicial, é bastante promissora. Com a aplicação tardia da proteção de culturas baseada em princípios biológicos para o controle de insetos e doenças, a empresa também vê oportunidades para a redução de resíduos na produção de frutas e vegetais, um atributo cada vez mais desejado pelos consumidores. Como líder do mercado de soluções biológicas, com produtos como o Serenade, e por meio de suas parcerias de inovação aberta com a Gingko, Kimitec, M2i e AlphaBio, a Bayer está bem-posicionada nesse segmento fundamental e de rápido crescimento e almeja atingir mais de 1,5 bilhão de euros em vendas até 2035.



As culturas de cobertura auxiliam os agricultores a proteger suas lavouras de forma sustentável, promovendo a saúde do solo. A CoverCress, empresa em que a Bayer é acionista majoritária, iniciará a venda de plantas de cobertura para fabricantes de biocombustíveis. O óleo extraído da CoverCress foi desenvolvido para propiciar uma menor pontuação de intensidade de carbono nos sistemas produtivos e pode ser transformado em combustível renovável sem competir com as culturas alimentares, devido ao seu plantio no período de entressafra. Com grande aceitação, existem oportunidades significativas de mercado para esta prática sustentável.



Os avanços na agricultura de precisão e na tecnologia da agricultura digital estão contribuindo para que os agricultores maximizem a produtividade e a sustentabilidade de suas terras e de suas práticas agrícolas. O Climate FieldView tornou-se uma ferramenta indispensável para a tomada de decisões, abrangendo mais de 89 milhões de hectares de lavouras em todo o mundo, por meio da adoção da ferramenta pelos agricultores. Além de proporcionar insights agronômicos em tempo real, também funciona como uma plataforma digital que oferece soluções customizadas, como o Sistema de Milho Inteligente Preceon, combinando novos híbridos de milho de baixa estatura da Bayer a recomendações digitais adaptadas aos campos e às metas de desempenho dos clientes. Para além da fazenda, o FieldView é a porta de entrada para a criação de soluções de valor para toda a cadeia, possibilitando fazendas inteligentes, com práticas que beneficiam o clima, além de alimentar programas globais de carbono da Bayer, incluindo a plataforma ForGround nos EUA. No início deste ano, a empresa revelou novas soluções empresariais em nuvem: o Bayer AgPowered Services, com base no novo Microsoft Azure Data Manager for Agriculture, oferece um conjunto de recursos digitais avançados e uma infraestrutura digital eficiente para acelerar a inovação nos setores de alimentos e agricultura. Com base nas novas ofertas em nuvem, profissionais e empresas, que compõem as cadeias de valor do agronegócio e alimentação, podem agilizar negócios e agregar valor para os clientes, proporcionando mais transparência aos consumidores e aumentando as oportunidades para os agricultores.



A Bayer é líder no fornecimento de soluções e plataformas que ajudam o produtor rural a remover o carbono da atmosfera e estocá-lo no solo, reduzindo suas emissões. Além disso, o plantio direto possibilitado por variedades tolerantes a herbicidas e o uso de culturas de cobertura podem ajudar a aprimorar a saúde do solo, reduzir a erosão e diminuir as emissões de carbono. Como benefício adicional, a Iniciativa Carbono Bayer abre novos fluxos de receita para os produtores, conectando-os aos mercados globais de carbono.



Segundo Rodrigo Santos: "a Bayer está apta a liderar o caminho para a agricultura regenerativa, devido tanto ao nosso protagonismo em transformação digital, mas também pelo forte compromisso com a inovação e pela formação de parcerias relevantes. Nosso objetivo é transformar a agricultura para que seja mais produtiva, mais sustentável e que amplie o impacto real positivo no meio ambiente."

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas em suposições e previsões atuais da administração da Bayer. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças relevantes entre os resultados futuros reais, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer, disponíveis no site da Bayer. A empresa não assume nenhuma responsabilidade quanto à atualização dessas declarações prospectivas ou sua adaptação incluindo eventos ou acontecimentos futuros.

