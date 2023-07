Bayer promove encontro sobre silagem com produtores rurais

Realizada em Belo Horizonte (MG), a sexta edição do Impulso Bayer Talks reuniu especialistas e produtores em torno do tema

SÃO PAULO, 17 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Bayer, multinacional de insumos agrícolas, realiza mais uma edição do Impulso Bayer Talks, uma iniciativa do programa de fidelidade da empresa, que hoje tem mais de 230 mil produtores rurais cadastrados. O evento reuniu cerca de 200 produtores rurais produtores de diversas regiões do Brasil com especialistas do mercado para discutir as principais novidades e tendências em silagem de milho, com foco em produção pecuária de leite e de corte.

"Somos, para o produtor, a grande parceira nessa jornada de profissionalização", afirma Alexandre de Paula, diretor de Negócios Milho Centro da divisão agrícola da Bayer. "Investimos em um programa de avaliação de híbridos de milho de alto potencial produtivo, além das parcerias com os principais pesquisadores do mercado. Temos ainda um portfólio inovador com nossas três marcas – sementes Agroceres, Dekalb e Agroeste, que asseguram a qualidade que o produtor de milho busca."

O Impulso Bayer Talks trouxe um time de especialistas, que vive a realidade do campo, para compartilhar práticas, dados e informações técnicas, com o intuito de apoiar e viabilizar um salto de profissionalização nas propriedades produtoras de milho para silagem. Entre eles, Igor Quirrenbach, pesquisador na G12Agro, e João Ricardo Alves Pereira, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Além disso, foram discutidos temas como desafios e tendências no mercado de pecuária de corte, práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança).

Carapreta: Produção Animal e Sustentabilidade

Para contar na prática os resultados do Grupo Carapreta, Deborah Souza, coordenadora de sustentabilidade e ESG da companhia, compartilhou as ações que tornaram a fazenda uma referência na região. Atualmente, a propriedade de 3.000 hectares, localizada em Minas Gerais, utiliza em 2.200 hectares híbridos Agroceres, marca de sementes de milho da Bayer, parceira de longa data do produtor rural que entrega inovação e tecnologia para diferentes ambientes produtivos.

"O grupo alavanca o desenvolvimento da região do semiárido mineiro e impactou a economia local. Mais de 150 critérios são levados em consideração na busca pela sustentabilidade, como responsabilidade social e ambiental em parceria com a comunidade; saúde e bem-estar animal; produtividade e governança e compliance", explica Souza.

As fazendas realizam práticas de plantio direto e o uso de compostagem de dejetos bovinos, coleta seletiva com 100% de controle da destinação de resíduos, e monitoramento da captação de água, além de todo o sistema de produção de energia ser limpo e renovável, com o uso de painéis solares e biodigestores – que tratam os dejetos de ovinos e bovinos para produzir energia e auxiliar na fertirrigação. Segundo Souza, essas práticas são chamadas de economia circular.

A Integração Floresta Pecuária também rende bons resultados para o grupo, que tem uma área de 305 hectares de plantio de eucalipto, que proporciona conforto térmico para bezerros e vacas prenhas. A iniciativa também mitiga a emissão de gases de efeito estufa.

O grupo também promove um projeto social importante para a população de São João da Ponte, considerado um dos municípios mais pobres de Minas Gerais.

Com este projeto, o Grupo Carapreta já conquistou certificações que agregam valor ao seu produto e geram diferencial competitivo para a companhia. Outros pontos positivos são o aumento da receita com a comercialização de materiais recicláveis e a redução em 85% do valor gasto em energia elétrica. As fazendas também diminuíram em 34% o uso de fertilizantes químicos, por meio da fertirrigação e os biodigestores mitigam 21.933 tCO2 eq/ano, o equivalente ao plantio de 157 mil árvores.

Conexão e relacionamento

A edição do Impulso Bayer Talks em Belo Horizonte é mais uma ação do programa de fidelidade da Bayer para apoiar e impulsionar os negócios de produtores rurais durante sua jornada no manejo da lavoura. Desde sua criação em 2019, o Impulso Bayer tem transformado o relacionamento da companhia com agricultores através de experiências exclusivas.

Ao comprar produtos Bayer como híbridos Agroceres, os clientes podem acumular pontos na plataforma Orbia e acessar experiências no Impulso Bayer de acordo com a sua classificação, que varia de uma a cinco estrelas. A classificação dá acesso a experiências exclusivas, como o atendimento personalizado de um concierge para o agronegócio online, participação em eventos e até mesmo viagens exclusivas para destinos internacionais.

Todas as experiências do Impulso Bayer têm como objetivo promover o diálogo, a imersão sobre as novas tecnologias disponíveis e discutir temas importantes como sustentabilidade, inovação e transformação digital.

