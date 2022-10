Bayer reúne especialistas em café para discutir desenvolvimento da cultura no país

Edição do Impulso Bayer Talks tem como objetivo abordar temáticas de inovação, sustentabilidade e negócios na cafeicultura

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Responsável por quase metade (46%) da safra de café em todo o país, Minas Gerais tem uma posição estratégica no desenvolvimento e no futuro da cafeicultura brasileira. Em 2021, foram colhidas 21,45 milhões de sacas de café no Estado, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Com foco nessas perspectivas e na expansão da produção crescente no país, a Bayer promove o Impulso Bayer Talks Edição Café no dia 5 de outubro, em Uberlândia (MG).

O evento, inspirado no formato TED Talks, ocorreu online em 2020 e neste ano será realizado presencialmente. Especialistas, além de produtores do setor, debaterão as principais tendências do cenário de transformação global e seu impacto no futuro do agronegócio e na cultura do café. As palestras, que tem como foco principal o tema "Café hoje com a visão do amanhã", abordarão as novas tecnologias e desafios de produção do café, desenvolvimento sustentável e como agregar valor e diversificação de modelos de negócios.

De acordo com Vinicius Faião, diretor da área de experiência do cliente da Bayer, o objetivo da empresa com o evento é gerar experiências de valor aos produtores rurais por meio do Impulso Bayer, programa de relacionamento e fidelidade da empresa. Clientes a partir de três estrelas no programa de fidelidade puderam se inscrever no Bayer Talks e ter acesso a este conteúdo que irá agregar ainda mais valor aos negócios e à plantação.

"É uma oportunidade do cafeicultor se especializar ainda mais na cultura e aplicar métodos e tecnologias capazes de alavancar a sua produção, sempre atrelando produtividade à sustentabilidade. Nossa prioridade é estar cada vez mais próximos dos agricultores, para que possamos entender seus desafios e entregar soluções que sejam verdadeiramente significativos para produtores de todas as regiões do país", afirma Faião.

Entre os palestrantes estarão alguns especialistas da divisão agrícola Bayer: Dirceu Ferreira Junior, líder de inovação aberta para a América Latina; Alessandra Fajardo, diretora de geração de valor; Rodrigo Silva, gerente de ativação da experiência do cliente; Vinícius Faião, diretor de experiência do cliente e Tiago De Biase, diretor de culturas especiais. O encerramento contará com a presença do ex-técnico da seleção brasileira e tetracampeão mundial, Dunga.

"Todas as iniciativas do Impulso Bayer têm como objetivo promover o diálogo, a imersão sobre as novas tecnologias e discutir temas importantes para o agronegócio. Buscamos oferecer soluções completas para os agricultores, seja por meio de produtos e novas tecnologias, seja com novas formas de relacionamento e conhecimento", reforça Faião.

Inovação e sustentabilidade no manejo do cafeeiro

Para ajudar os cafeicultores a produzirem de forma sustentável e evitarem perdas de produtividade causadas pelo bicho-mineiro, que podem chegar a 70%, a Bayer tem a tecnologia Sivanto Prime® em seu portfólio.

O inseticida sistêmico com ingrediente ativo flupiradifurona, que faz parte do grupo químico butenolida, age dentro do sistema nervoso do inseto e pode ser utilizado tanto no solo quanto na folha, como comenta Fábio Maia, gerente de portifólio frutas e vegetais da Bayer.

"Não existe nenhum produto no mercado com esta tecnologia. Trata-se de uma molécula fruto de quase 15 anos de pesquisa. A solução auxilia o produtor na flexibilidade de aplicação no controle das principais pragas do café e hortifruti".

Além disso, o produto é mais uma ferramenta que pode ser utilizada no manejo integrado de pragas (MIP), técnica essencial para otimizar o controle e redução dos prejuízos causados por pragas, além de promover a segurança para polinizadores e aumentar a produtividade de forma sustentável. O inseticida também pode ser utilizado no combate da mosca branca (tomate, batata, feijão, melão, pimentão), pulgões (alface, tabaco, pepino), e sugadoras que atacam a uva.

Entre as outras soluções da companhia disponíveis para o café, estão: Verango Prime® para o controle de nematoides; Curbix®, com foco em qualidade e controle da broca do café e o herbicida pré-emergente Alion®, com alto período residual e baixa dose, que visa trazer eficiência de tempo, mão de obra e controle do mato.

