BAYZ contrata executivo global de gaming da TikTok e ByteDance, Gui Barbosa, para supervisionar operações comerciais

Estabelecido em São Paulo, Gui iniciará em março de 2022 e supervisionará as operações comerciais, incluindo parcerias, marketing, conteúdo e gestão de talentos. Ele trabalhará em estreita colaboração com equipes internas para identificar, criar e executar iniciativas, incluindo avaliar a eficácia para garantir que a BAYZ utilize sua rede de talentos e ativos de classe mundial para capacitar as comunidades de jogos em todo o mundo.

"A experiência e o conhecimento de Gui sobre o mercado de jogos e a relação com os principais publishers e desenvolvedores de jogos só podem ser equiparados à sua paixão por gaming e eSports", disse Matt "MobileMatt" Rutledge, cofundador da BAYZ. "Sabemos que ele exercerá um impacto imediato em nosso negócio e expandirá nossa capacidade de oferecer oportunidades play-to-earn aos gamers em escala global."

João Borges, cofundador da BAYZ, complementou: "Durante o período em que atuou no TikTok e na ByteDance, observamos o êxito de Gui em transformar as plataformas em um espaço que repercute na comunidade de jogos. Gui desempenhará um papel fundamental à medida que continuamos a promover uma comunidade inclusiva."

Antes de ingressar na BAYZ, Gui atuou como líder de parcerias de games do TikTok na América Latina e no desenvolvimento de negócios globais da ByteDance, na qual liderou a vertical de jogos da região, garantindo parcerias com títulos líderes como Free Fire e alguns dos criadores de conteúdo mais amados do mundo, como Nobru, elevando o astro como o primeiro embaixador global de jogos da plataforma e o Prêmio eSports Brasil, a maior premiação de eSports do Brasil. Anteriormente, Gui trabalhou em empresas como Krafton e nøline, tendo também passado mais de uma década em finanças corporativas, trabalhando em grandes empresas, como Cerner, Universal Music Publishing Group e Deloitte.

"A blockchain e as organizações descentralizadas são a próxima evolução da tecnologia e propriedade da web", disse Gui Barbosa, diretor administrativo da BAYZ. "Como nativo de jogos, acredito na missão da BAYZ de integrar indivíduos ao metaverso por meio de conteúdo educacional e capacitá-los para as oportunidades de participar da economia da blockchain", complementou ele.

Sobre a BAYZ

A BAYZ é uma organização autônoma descentralizada focada em integrar pessoas ao metaverso por meio de jogos da blockchain e play-to-earn. Com foco em conteúdo e competição, a BAYZ faz parcerias com publishers relevantes, criadores de conteúdo e jogadores a fim de ajudar na criação de engajamento de pessoas com os principais jogos com base em NFT, como Axie Infinity, The Sandbox, Ember Sword e Big Time para ajudar a criar os empregos do futuro e recompensar as pessoas por fazerem o que mais amam.

