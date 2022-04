BAYZ faz aporte de 500 mil dólares no MetaSoccer, primeiro jogo de futebol do metaverso

Imitando a vida real, os atletas ganham experiência e melhoram suas habilidades à medida que competem, permitindo que os jogadores descubram diamantes brutos e demonstrem sua habilidade como o melhor olheiro da liga.

Como parte da parceria, a BAYZ apoiará o desenvolvimento do ecossistema MetaSoccer, incluindo a execução da estratégia de entrada do jogo no mercado. Como parceiro líder de jogos, a BAYZ impulsionará sua lista de principais criadores de conteúdo, incluindo Nobru, Cerol e Soneca, para ajudar os jogadores a começarem sua carreira. Além disso, a BAYZ receberá integrações no jogo, como inserção de logotipo nas camisas dos jogadores além de um conjunto de ativos no jogo, incluindo um grupo de atletas competitivos que serão disponibilizados imediatamente para a comunidade BAYZ para que os membros da guilda possam começar a competir e gerar renda.

"Desde nossas raízes no Brasil, sabemos que há duas coisas que as pessoas amam mais do que tudo. Jogos e futebol estão no coração da cultura brasileira e não poderíamos estar mais animados para trazer a nossa comunidade o melhor de ambos", comenta João Borges, cofundador da BAYZ.

Matt Rutledge, cofundador da BAYZ, acrescenta: "Trazer os esportes para o metaverso era um de nossos objetivos desde nossa fundação e o MetaSoccer tem o potencial de ser a ponte entre a comunidade cripto e o entretenimento esportivo".

Para mais informações sobre o MetaSoccer, visite o site oficial , o servidor do Discord e o Twitter .

Siga a BAYZ nas redes sociais:

Discord: https://discord.com/invite/bayz

Twitter: https://twitter.com/bayzgg

Instagram: https://www.instagram.com/bayzgg/

Medium: https://medium.com/@bayzgg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1780686/Foto.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1743389/BAYZ_Logo.jpg

FONTE BAYZ

SOURCE BAYZ