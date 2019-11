BBM anuncia a aquisição da Translovato, atinge patamar de R$ 1 bilhão e inicia estudo para oferta de ações

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, CAXIAS DO SUL, RS, e SÃO PAULO, SP, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, anuncia a aquisição da Translovato – empresa que atua com destaque no segmento de carga fracionada, atendendo mais de 2.700 mil clientes, com 17 pontos de presença no Brasil e faturamento anual estimado de aproximadamente R$ 400 milhões em 2019.

Com essa transação, o faturamento anual da BBM atinge a marca de R$ 1 bilhão, triplicando sua receita desde 2017, ano do aporte do Fundo Stratus e da largada do plano ambicioso de crescimento. A aquisição reforça a nova meta de chegar a R$ 2 bilhões de faturamento até 2022 – o dobro da meta divulgada anteriormente.

A aquisição da Translovato fortalece a atuação da BBM no segmento de transporte de cargas fracionadas reforçando sua posição como uma das principais empresas do setor de logística no Mercosul, com soluções que abrangem toda a cadeia logística, desde o transporte para abastecimento de fábricas (Inbound) até o transporte de produtos acabados (Outbound).

A estratégia de consolidação é parte importante do plano de crescimento da BBM. A Translovato é a segunda aquisição relevante nos últimos dois anos. Em 2018, a companhia adquiriu a Transeich e atualmente tem outras transações em andamento.

O mercado de logística fatura mais de R$ 140 bilhões por ano, sendo muito fragmentado e com forte tendência de consolidação. As empresas querem movimentar suas mercadorias com alto nível de serviço, eficiência de custos, parceiros com capacidade de investimentos e financeiramente saudáveis, com ofertas de soluções inovadoras, customizadas e intensivas em tecnologia.

"Em um mercado de R$ 140 bilhões, nenhum player tem mais de 4% de participação. Temos muito espaço para crescer dada a relevância do modal rodoviário para o Brasil", afirma André Prado, diretor-presidente da Companhia. "Com crescimento orgânico combinado com aquisições cuidadosamente selecionadas e foco nas soluções completas para o cliente, podemos dobrar de tamanho a cada três ou cinco anos durante alguns ciclos consecutivos", completou André.

"O setor de transporte tem espaço para várias empresas de grande porte e o mercado de capitais certamente vai apoiar os operadores com maior potencial. A BBM já possui registro de capital aberto e funciona de acordo com as melhores práticas das empresas do nosso mercado. As aquisições futuras poderão ser financiadas com emissão de ações e já estamos fazendo estudos nesse sentido", indica Marco Modesti – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa.

A transação está sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação do CADE.

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é especializada em transporte rodoviário de carga, com atuação nos segmentos de carga geral e fracionada, internacional (Mercosul) além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com a aquisição, passa a contar com uma frota de aproximadamente 2.000 equipamentos, entre caminhões e implementos rodoviários, com mais de 4.000 funcionários.

A empresa foi fundada em 1996, em São José dos Pinhais - no estado do Paraná. Em 2016 a empresa traçou um plano de crescimento que foi implantado a partir de 2017, com a entrada do Fundo Stratus na estrutura de capital – momento em que uma nova estrutura executiva e de governança foram também implementados.

A BBM obteve registro de capital aberto e assinou contrato de listagem na B3 em 2019, mas ainda não registrou oferta de ações no mercado.

Para mais informações acesse o site www.bbmlogistica.com.br

Sobre a Stratus

Fundado em 1999, o Grupo Stratus realiza investimentos privados (private equity) em empresas de médio porte com alto potencial de crescimento e valorização.

A Stratus investe em diversos setores da economia em todas as regiões do Brasil. O foco são empresas que possam ser plataformas para um plano de expansão, preferencialmente combinando o crescimento orgânico com aquisições ou fusões. Além do aporte de capital, a Stratus atua fortemente no desenvolvimento da gestão e das práticas de governança das empresas investidas, aproximando estas empresas do mercado de capitais.

Com 20 anos de atuação, mais de 40 transações realizadas e uma base de investidores nacionais e internacionais, a Stratus possui diversos casos de sucesso e um histórico comprovado de criação de valor nas empresas investidas e geração de retornos atrativos para seus investidores.

Para mais informações acesse o site www.stratusbr.com

FONTE BBM Logística

SOURCE BBM Logística