BBM Logística acelera estratégia de eficiência via inovação e tecnologia com aquisição de sistema de gestão

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, acaba de dar mais um passo para reforçar sua estratégia de priorizar a eficiência, através de inovação e tecnologia: adquiriu um Sistema Integrado de Gestão (ERP) da SAP. A iniciativa vai alicerçar o processo de expansão da companhia, além de aprimorar ainda mais a qualidade e agilidade dos serviços oferecidos a seus clientes.

"Com esse sistema a companhia terá ganhos de produtividade, agilidade, compliance e qualidade de informação", afirma André Prado, CEO da BBM Logística. "O ERP insere-se em um contexto muito maior: estamos construindo uma arquitetura digital robusta, que dará impulso às nossas linhas de negócios e nos distanciará ainda mais da abordagem tradicional das concorrentes".

O ERP é um sistema sofisticado que permite harmonização e fluidez de processos, possibilitando que a companhia mantenha estrutura de apoio enxuta e escalável para seus diferentes negócios. Será aliado no suporte às aquisições, que são um dos pilares da estratégia da BBM Logística: a implantação do sistema prepara a companhia para integrar novas aquisições e para unificar informações das empresas adquiridas, permitindo detectar importantes sinergias.

O ERP adquirido pela BBM Logística permite também alto nível de governança dos dados transacionados e armazenados, garantindo a precisão de resultados, que implica transparência para investidores e entidades relacionadas, como a CVM.

A previsão é de que a implementação do software seja concluída ainda no primeiro semestre de 2021, trazendo a aplicação de melhores práticas nos processos administrativos e financeiros do grupo.

FONTE BBM Logística

