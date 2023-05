BBM Logística alcança receita líquida de R$ 396,6 milhões no primeiro trimestre de 2023

Operador logístico teve uma alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado; Ebitda cresce 60,2%

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brazil, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A BBM Logística (BBML3), um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Brasil e do Mercosul, encerrou o primeiro trimestre de 2023 (1T23) com R$ 396,6 bilhões em receita líquida – crescimento de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2022 (1T22). O Ebitda (Lajida, em português, que significa Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) atingiu R$ 26,5 milhões entre janeiro e março deste ano – 60,2% superior ao mesmo período do ano passado.

O primeiro trimestre de 2023 foi marcado pelo agravamento do cenário macroeconômico advindo de uma crise de crédito que se somou a um baixo crescimento econômico, uma taxa de juros reais elevada e uma retração do mercado após os diversos pedidos de recuperação judicial. "Ainda assim, nós avançamos em nosso plano de crescimento, mantendo a carteira de clientes, suas margens e ampliando a participação da companhia no mercado.", diz Antonio Wrobleski, presidente da BBM Logística.

Vale destacar o crescimento de 30% das receitas nas operações florestais no 1T23. Nas operações dedicadas, a receita líquida avançou 17% em relação ao 1T22, e totalizou R$ 150,8 milhões no trimestre. No segmento de Transporte, foi possível avançar cerca de 9,1% em relação ao 1T22, mesmo com os desafios nesse ambiente de negócios.

O pipeline comercial se manteve bastante aquecido, com a conquista de 882 novos negócios, adicionando um potencial de receita de R$ 192 milhões. A companhia conta, ainda, com cerca de R$ 825 milhões de backlog de receita de negócios em implantação ou em ramp-up. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, se manteve praticamente estável em relação ao trimestre anterior, passando de 2,72x no 4T22, para 2,78x no 1T23. A expectativa da companhia é de que a alavancagem volte a cair ao longo dos próximos trimestres, seja pela sazonalidade natural dos negócios ou pelos novos negócios provenientes dos acordos comerciais atualmente em curso.

O presidente da BBM Logística, Antonio Wrobleski, afirma que a companhia está no caminho certo, "Estamos com um desempenho em linha com o planejado e seguimos desenvolvendo e avançando nos nossos negócios, apesar dos desafios impostos pelo mercado,", finaliza o executivo.

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos rodoviários do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única representante do Brasil. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. A BBM tem uma história de 27 anos de atuação, tradição e know-how em operações dedicadas e se torna um consolidador do setor de transporte rodoviário a partir da entrada do fundo de Private Equity Stratus e da nova equipe de gestão em 2017, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2020) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.600 funcionários, mais de 4 mil veículos em operação e aproximadamente 20 milhões de entregas por ano, a BBM é a única empresa totalmente Omnichannel do mercado brasileiro, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.

