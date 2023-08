BBM Logística atinge receita líquida de R$ 380,4 milhões no segundo trimestre de 2023

Resultado do operador logístico entre abril a junho mostra evolução do desempenho operacional e financeiro da Companhia

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A BBM Logística (BBML3), um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Brasil e do Mercosul, encerrou o segundo trimestre de 2023 (2T23) com R$ 380,4 milhões em receita líquida. Entre os destaques do resultado de abril a junho estão a evolução do desempenho operacional, com o Ebitda de R$ 39,4 milhões (35,5% superior ao mesmo período do ano passado), e financeiro, com melhoria significativa na geração de caixa, que atingiu R$ 71,7 milhões - quase o triplo dos R$ 25,3 milhões do 2T22 - e ROIC consolidado de 15,3% (avanço de 12,9 pontos percentuais sobre o mesmo período).

A geração operacional de caixa da BBM, de R$ 71,7 milhões, é resultante dos esforços para a melhoria da eficiência operacional e redução do ciclo de conversão de caixa. Isso manteve o caixa estável ao longo dos últimos trimestres e a alavancagem segue sua rota de redução.

A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, foi reduzida em relação ao trimestre anterior e passou de 2,78x no 1T23 para 2,56x no 2T23.

Em relação ao desempenho operacional, o EBITDA foi positivamente impactado por receitas não operacionais. No acumulado dos últimos doze meses o EBITDA acumulado atingiu R$165 milhões, o maior patamar da história da Companhia. Já o EBIT totalizou R$ 6,6 milhões, no trimestre, mais que o dobro na comparação com igual período do ano anterior.

O segundo trimestre de 2023 foi desafiador em função do ambiente macroeconômico adverso, tendo como principais reflexos os elevados juros reais, o baixo crescimento da economia - em especial do setor industrial - e a escassez do crédito no mercado. Além da questão macroeconômica, a Companhia promoveu um churn forçado de carteira de clientes, com foco no encerramento de operações com baixa rentabilidade e alto consumo de capital de giro, e desmobilizou um contrato de transporte de madeira, conforme previsto.

As perspectivas para o próximo trimestre são de evolução do cenário macroeconômico, com o primeiro corte nas taxas de juro, projeções econômicas apontando elevação da taxa de crescimento e mercado de crédito dando os primeiros sinais de melhoria. Internamente, a Companhia segue buscando o crescimento das operações e melhoria de performance. "Vários novos contratos foram fechados no último trimestre e a expectativa é que o volume de negócios cresça substancialmente, permitindo uma melhor diluição dos custos fixos e, consequentemente, aumento das margens operacionais", diz Antonio Wrobleski, presidente da BBM Logística.

O pipeline comercial se manteve bastante aquecido com a conquista de 938 novos negócios, que adicionaram R$ 75 milhões de faturamento no trimestre, sendo que a maior parte destas receitas devem ser performadas a partir do segundo semestre. A companhia conta, ainda, com cerca de R$ 200 milhões de backlog de receita de negócios em implantação ou em ramp-up. No segmento de transporte, o nível de serviço prestado se manteve em patamares bastante elevados nesse trimestre, com uma retenção de carteira acima de 97%.

Para o presidente da BBM Logística, Antonio Wrobleski, a Companhia segue firme em sua trajetória de crescimento. "Apesar de o 2T23 ter se mostrado bastante desafiador, a perspectiva da Administração, com base nas diversas iniciativas e no trabalho e persistência da liderança, é que, ao longo dos próximos trimestres, a BBM siga seu processo de crescimento, ganho de eficiência e melhoria significativa dos seus resultados", conclui o executivo.

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos rodoviários do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única representante do Brasil. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. A BBM tem uma história de 27 anos de atuação, tradição e know-how em operações dedicadas e se torna um consolidador do setor de transporte rodoviário a partir da entrada do fundo de Private Equity Stratus e da nova equipe de gestão em 2017, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2020) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.200 funcionários, mais de 4 mil veículos em operação e aproximadamente 20 milhões de entregas por ano, a BBM é a única empresa totalmente Omnichannel do mercado brasileiro, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.

