BBM Logística é reconhecida pelo The Financial Times como uma das empresas de Crescimento Mais Rápido nas Américas em 2021

SÃO PAULO, 15 de Abril de 2021 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Brasil e do Mercosul, foi reconhecida e agora faz parte da lista Financial Times de Crescimento Mais Rápido nas Américas em 2021. Este importante prêmio é concedido pelo veículo de imprensa e pela Statista., líder mundial em estatísticas e provedor de classificação da indústria.

Dentre as 500 empresas do prêmio, a BBM Logística, que recentemente, anunciou o resultado de 2020, com faturamento de R$ 1,2 bilhões, crescimento de 70% em relação à 2019, foi eleita como a única empresa brasileira do setor de transportes, e figura nessa lista ao lado de empresas globais como a Lyft e Uber. As empresas de crescimento mais rápido, no total, 500 companhias, fazem parte da lista, anunciada de maneira online, hoje, 13 de abril e que agora, pode ser visualizada no site do Financial Times. O relatório completo, com estudos de caso e análises da classificação deste ano, será publicado online e impresso em 29 de abril pelo veículo de imprensa.

O critério para a premiação do FT The Américas considera as empresas que mais contribuem para o crescimento econômico e que apresentam um crescimento rápido. A lista do FT foi compilada com a Statista, e classifica os participantes de todas as Américas pela taxa composta de crescimento anual (CAGR) em receita entre 2016 e 2019.

"Dentre as milhões de empresas ativas nas Américas, apenas 500 foram escolhidas e a BBM Logística se honra muito por ser reconhecida pelo Financial Times", comemora André Prado, CEO da BBM. "Essa conquista vem coroar nosso planejamento estratégico, nossa abordagem com foco em soluções logísticas diferenciadas atuando em toda a cadeia logística, nosso posicionamento de mercado e a nossa capacidade da nossa equipe".

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos do Mercosul e foi eleita pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única representante do Brasil. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o cliente final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com 25 anos de atuação, a partir da entrada em 2017, do fundo Stratus e da nova equipe de gestão, a BBM se tornou um consolidador do setor de transporte rodoviário, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2019) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.000 funcionários, 3.000 veículos em operação e aproximadamente 8 milhões de entregas por ano, a BBM é a única empresa totalmente Omnichannel do mercado, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.

www.bbmlogistica.com.br

Relações com investidores: [email protected]

Informações para a imprensa

Claudia Reis – [email protected] – Tel.: 11 30312388

Théo Carnier – [email protected] – Tel. 11 30312388

FONTE BBM Logística

Related Links

http://www.bbmlogistica.com.br



SOURCE BBM Logística