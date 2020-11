BBM Logística faz megaoperação inédita de transporte e entrega milhões de itens de higiene e proteção para as eleições

Com parcerias estratégicas e uma gestão integrada da operação de transporte, a companhia conseguiu distribuir para todos os estados do país, em apenas 30 dias, milhões itens de segurança, tais como protetores faciais, máscaras e frascos de álcool doados por 27 empresas e entidades ao TSE

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Com uma megaoperação e inédita operação de transporte, a BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, acaba de cumprir uma inusitada e importante tarefa: foi a responsável pela entrega de quase 9 milhões de máscaras, 2,2 milhões de protetores faciais e 2,1 milhões de frascos de álcool em gel e outros produtos, que serão usados para proteção e higienização de mesários e eleitores nas eleições municipais de novembro, como prevenção a possíveis impactos do Covid-19.

Por meio de parcerias estratégicas com a Associação Brasileira de Logística (Abralog), e as demais empresas e entidades participantes, o material, doado por 27 companhias ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), saiu de São Paulo para os demais estados do Brasil, em uma operação que mobilizou aproximadamente 140 carretas e mais de 40 profissionais da BBM e foi finalizada dentro dos prazos esperados, no início de outubro.

"Somente a partir de um planejamento logístico e de customer service muito alinhado e com uma atuação end-to-end integrando todas as fases e parceiros do projeto, foi possível realizar esta megaoperação de transporte com total sucesso em um curto período de tempo, explica Agapito Pereira dos Anjos, diretor executivo Comercial da BBM Logística.

Já Alberto Reboredo, gerente regional São Paulo da BBM Logística, destaca a importância da mobilização realizada por todas as áreas da companhia e dos demais participantes da ação. "Com este enorme volume de mercadorias e inúmeros locais de entrega, foi extremamente importante a ajuda dos postos fiscais, TSE, TREs e dos demais órgãos envolvidos no processo, para que tudo corresse de acordo com o planejado e no tempo hábil necessário para que esta operação única na história do setor fosse possível", garantiu.

"A união de várias empresas e entidades demonstra um grande exemplo de civismo, cidadania, processo colaborativo e de soma de competências. Uma operação logística única em nossa história recente, que envolveu curto espaço de tempo, alto volume, produtos com características específicas de transporte, 100% de cobertura e distribuição nacional. A logística mais uma vez mostrando seu valor e importância para nossa Nação", comenta Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística (Abralog).

As empresas e entidades que doaram os materiais para esta ação, foram: Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (Abesata), Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Associação Brasileira de Logística (Abralog), Cervejaria Ambev, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Caoa Chery Automóveis, Cosan, Companhia Nacional do Álcool, Falconi Consultores, Empresa de Serviços Hospitalares (Esho), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Fundação Itaú para a Educação e Cultura, General Motors do Brasil, Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Ifood.com Agência de Restaurantes Online, Lojas Quero-Quero, Klabin, Latam Airlines Brasil, Magazine Luiza, Martins Comércio e Serviços de Distribuição, Mercadolivre.com Atividades de Internet, Modern Transporte Aéreo de Carga, Movida, Raízen Energia, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) – Departamento Regional de São Paulo e União da Agroindústria da Cana de Açúcar do Estado de São Paulo (Única).

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é especializada em transporte rodoviário de carga, com atuação nos segmentos de carga geral e fracionada, internacional (Mercosul) além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com a aquisição da Translovato, em novembro de 2019, e da Translag, em julho de 2020, passou a contar com uma frota de aproximadamente 2.000 equipamentos, entre caminhões e implementos rodoviários, com mais de 4.000 funcionários.

A BBM foi fundada em 1996, em São José dos Pinhais – no estado do Paraná. Em 2016 a empresa traçou um plano de crescimento que foi implantado a partir de 2017, com a entrada do Fundo Stratus na estrutura de capital – momento em que uma nova estrutura executiva e de governança foram também implementados. A BBM obteve registro de capital aberto e assinou contrato de listagem na B3 em 2019, mas ainda não registrou oferta de ações no mercado.

Para mais informações acesse o site www.bbmlogistica.com.br

