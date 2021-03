BBM Logística tem novo recorde de faturamento e atinge a marca de R$ 1,2 bilhão com crescimento de 70% em 2020

Aquisições ajudam companhia a chegar à liderança em end-to-end (da fábrica ao consumidor final) e reforçam atuação no e-commerce

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 17 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, anunciou hoje os resultados do 4º trimestre e de todo o ano de 2020, com novo recorde de faturamento – que pela primeira vez superou R$ 1 bihão -- e forte crescimento do EBITDA.

Também mereceu destaque o fato de a BBM ter completado o atendimento em toda a cadeia logística, com a aquisição da Diálogo, tornando-a a única empresa no Mercosul a oferecer uma solução end-to-end (desde a fábrica até o consumidor).

Em 2020, além da integração da Translovato, a BBM reforçou sua bem-sucedida estratégia de aquisições, com duas operações: a Translag teve o objetivo de expandir a malha logística para o Centro-Oeste e parte do Nordeste, enquanto a Diálogo fortaleceu o atendimento ao e-commerce. A Diálogo é focada no segmento e realizou a entrega de mais de 8 milhões de pedidos em 2020. Estas três empresas adicionam mais de R$ 600 milhões de faturamento anual para a BBM.

"Com a aquisição da Diálogo, nos posicionamos de forma relevante no e-commerce e completamos nossa atuação em toda cadeia logística. A tecnologia de entrega na última milha da Diálogo poderá ser levada para diversas regiões a partir da malha logística nacional da BBM, estamos bastante animados com as oportunidades", pontuou André Prado, CEO da BBM Logística.

Crescimento nas divisões TM e DCC

Entre as divisões, a área de TM (Transportation Management), que inclui os serviços de carga fracionada, e-commerce e carga geral, foi destaque, com crescimento de 157% na comparação anual. Esta divisão, cuja operação é asset-light, o que aumenta o retorno sobre o capital investido, representou 70% do faturamento da empresa no trimestre.

Na divisão DCC (operações dedicadas), a resiliência dos contratos de longo prazo e novas operações resultaram em um crescimento de 10% sobre o trimestre anterior.

O EBITDA ajustado aumentou 86% no acumulado do ano. Este resultado foi impulsionado pelas operações de carga fracionada da Translovato, empresa adquirida em dezembro de 2019.

"A melhora da margem da empresa, impulsionada pelos ganhos de eficiência e diluição de custos fixos através das aquisições, demonstra nossa capacidade de integrar empresas com qualidade e criar valor, explorando oportunidades de cross-selling e otimização de custos." ressaltou Marco Modesti, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da BBM.

Prioridade para a tecnologia

Para integrar e otimizar todas essas operações, a BBM investe fortemente em tecnologia. Em 2020 foram R$ 12 milhões investidos, principalmente na Plataforma Digital BBM cujo objetivo é digitalizar todas as operações e otimizar as soluções. As primeiras operações a usar o sistema tiveram reduções de distância percorrida superiores a 20%.

A BBM terminou o trimestre com posição financeira sólida e, em março de 2021, emitiu a sua 2ª. debênture no montante total de R$ 240 milhões para novas aquisições, investimentos em expansão e tecnologia. "Esta emissão mostra a confiança dos investidores na empresa, que tem apresentado forte crescimento com rentabilidade e possui uma estrutura de gestão com alto padrão de governança corporativa." disse Modesti.

Segundo André Prado, as perspectivas são muito positivas: "Cada vez mais consolidamos nosso posicionamento diferenciado e único no mercado, atuando em toda a cadeia logística com as melhores soluções. As aquisições recentes aumentaram nossos mercados de atuação gerando diversas possibilidades de sinergias comerciais e operacionais para sustentar nosso ritmo de forte crescimento."

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é especializada em transporte rodoviário de carga, com atuação nos segmentos de carga geral e fracionada, internacional (Mercosul) além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. A empresa foi fundada em 1996, em São José dos Pinhais - no estado do Paraná e está entre os maiores operadores logísticos do modal rodoviário no Mercosul. Desde 2017, conta com o fundo de private equity Stratus em sua estrutura de capital e realizou importantes aquisições ao longo deste período, incluindo a Diálogo, Translovato, Translag, e Transeich.

A BBM obteve registro de capital aberto e assinou contrato de listagem na B3 em 2019.

