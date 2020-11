BBM Logística tem novo recorde de faturamento no 3º trimestre e consolida posição de alta performance no ano

+ 73% na receita bruta vs. 3T19

+ 92% EBITDA vs. 3T19

Aquisição da Translag concluída em setembro

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, anuncia os resultados do 3º Trimestre destacando o forte crescimento da receita que resultou no maior faturamento de sua história (R$ 316 milhões, uma alta de 73% na comparação anual e 26% na trimestral), apesar da pandemia do coronavírus.

"Este foi o primeiro trimestre em que superamos a marca de R$ 300 milhões de faturamento, 26% acima do trimestre anterior", salientou Andre Prado, CEO da companhia.

O resultado positivo foi impulsionado pelo segmento de carga fracionada, em que também cresceram os volumes de e-commerce que já representam cerca de 14% deste segmento. No segmento de operações dedicadas, a empresa começou a operar novos contratos no período.

O EBITDA aumentou 92% em relação ao mesmo período do ano anterior e 27% em relação ao trimestre anterior em função da maior escala e, principalmente, uma gestão eficiente de custos.

"A melhora da margem das empresas adquiridas também contribuiu para o aumento do EBITDA. Isto demonstra a qualidade na execução e integração das aquisições. Preparamo-nos para ser uma plataforma de consolidação no setor e temos conseguido gerar valor das empresas adquiridas." ressaltou Marco Modesti, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da BBM.

Estes resultados demonstram a resiliência do modelo de negócios diversificado da BBM e a forte capacidade de gestão, mantendo 100% das operações atendendo os clientes, mesmo com os desafios da pandemia.

No período, a empresa também concluiu a aquisição da Translag, a terceira desde 2018, com forte complementariedade geográfica com sua malha de transportes no Centro-oeste.

A empresa terminou o trimestre com posição financeira sólida, que permite continuar investindo na expansão do negócio, tanto organicamente como através de novas aquisições.

Segundo André Prado, a perspectiva é animadora: "Seguimos confiantes no nosso desempenho e enxergamos diversas oportunidades de crescimento orgânico e novas aquisições. Com a expansão de nossa abrangência geográfica e do nosso portfolio de serviços, combinada com investimentos relevantes em tecnologia, nossa oferta aos clientes fica cada vez mais competitiva - o que seguirá alimentando o crescimento no futuro."

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é especializada em transporte rodoviário de carga, com atuação nos segmentos de carga geral e fracionada, internacional (Mercosul) além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. A empresa foi fundada em 1996, em São José dos Pinhais - no estado do Paraná e está entre os maiores operadores logísticos do modal rodoviário no Mercosul. Desde 2017, conta com o fundo de private equity Stratus em sua estrutura de capital e realizou importantes aquisições ao longo deste período, incluindo a Translovato, Translag e Transeich.

A BBM obteve registro de capital aberto e assinou contrato de listagem na B3 em 2019.

www.bbmlogistica.com.br

