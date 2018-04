BB&T annuncia utili trimestrali da record di 0,94 dollari per azione diluita; un aumento di 0,17 dollari, ovvero del 22%, rispetto al quarto trimestre 2017

Escludendo i costi prima dell'imposizione fiscale correlati alla fusione e per la ristrutturazione di 28 milioni di dollari (22 milioni dopo le imposte), il reddito netto a disposizione degli azionisti ordinari è stato di 767 milioni di dollari, ovvero 0,97 dollari per azione diluita.

Per il quarto trimestre del 2017 il reddito netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato di 614 milioni di dollari (0,77 dollari per azione diluita) e di 378 milioni di dollari (0,46 dollari per azione diluita) per il quarto trimestre del 2017.

"Abbiamo avuto un trimestre da record con un forte controllo sulle spese e minori costi fiscali," ha dichiarato il Presidente del CDA e Amministratore Delegato Kelly S. King. "I nostri ritorni sulle immobilizzazioni medie e sui titoli azionari medi degli azionisti ordinari sono stati i più alti da prima della crisi creditizia.

"Le spese totali non gravate da interessi per il trimestre sono state pari a 1,69 miliardi di dollari, evidenziando una riduzione di 169 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente. Escludendo i costi correlati alla fusione e quelli per la ristrutturazione e i costi una tantum del trimestre precedente correlati all'entrata in vigore della riforma fiscale, le spese non gravate da interessi si sono ridotte di 39 milioni di dollari, mettendo in luce un solido controllo sulle spese e un costante progresso degli sforzi tesi all'ottimizzazione," ha dichiarato King.

"Nel primo trimestre abbiamo avuto il piacere di annunciare un aumento del 13,6 percento dei dividendi delle nostre azioni ordinarie per poter condividere con i nostri azionisti i benefici derivanti dalla riforma fiscale. Questo fa seguito alle azioni intraprese a dicembre dello scorso anno, quando abbiamo fatto investimenti aggiuntivi nelle nostre controllate e nelle comunità. Abbiamo anche aumentato il nostro compenso orario minimo portandolo da 12 a 15 dollari l'ora.

"All'inizio del mese abbiamo annunciato i programmi per acquisire Regions Insurance. L'acquisizione rappresenterà un'importante completamento strategico e un aumento della nostra rete per la vendita delle assicurazioni nei mercati chiave di BB&T nel sudest e nei mercati più recenti di Texas, Louisiana e Indiana," ha dichiarato King.

Elementi principali dei rendimenti del primo trimestre 2018

Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di 0,94 dollari, con un aumento di 0,17 dollari rispetto al quarto trimestre del 2017

Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di 0,97 dollari, escludendo i costi correlati alla fusione e di ristrutturazione



Il ritorno sulle immobilizzazioni medie è stato dello 1,45 percento



Il ritorno sui titoli degli azionisti ordinari medi è stato dello 11,43 percento



Il ritorno sui titoli degli azionisti tangibili medi è stato del 19,36 percento

I ricavi equivalenti all'imponibile sono stati 2,84 miliardi di dollari, con una riduzione di 71 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2017.

Il margine netto sugli interessi è stato del 3,44 percento, con un aumento di un punto base rispetto al trimestre precedente



Le rettifiche equivalenti all'imponibile sono diminuite di 15 milioni di dollari, principalmente grazie alle minori aliquote fiscali.



Il reddito non proveniente da interessi si è ridotto di 45 milioni di dollari grazie alla diminuzione dei costi per servizi sui depositi e altri introiti



Il tasso del reddito da commissioni è stato del 41,9 percento, rispetto al 42,7 percento del trimestre precedente

Le spese prive di interesse sono state pari a 1,69 miliardi di dollari, con una diminuzione di 169 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre del 2017.

Il tasso di efficienza GAAP è stato del 60,0 percento, rispetto al 64,7 percento del trimestre precedente



Il tasso di efficienza rettificato è stato del 57,3 percento, rispetto al 57,2 percento del trimestre precedente

I finanziamenti medi e le locazioni tenute come investimento sono state pari a 142,9 miliardi di dollari, con un aumento di 194 milioni di dollari, ovvero dello 0,6 percento su base annua rispetto al quarto trimestre del 2017

I finanziamenti medi commerciali e industriali sono aumenti di 149 milioni di dollari, o del 1,0 percento su base annua



IL CRE medio totale è aumentato di 400 milioni di dollari, ovvero del 7,7 percento su base annua



In media i mutui ipotecari residenziali sono diminuiti di 265 milioni di dollari, ovvero del 3,8 percento su base annua



I finanziamenti medi indiretti sono diminuiti di 512 milioni di dollari, ovvero dell'11,9 percento su base annua

I depositi medi sono stati pari a 157,1 miliardi di dollari rispetto ai 158,0 miliardi di dollari del quarto trimestre 2017

I depositi medi infruttiferi sono diminuiti di 892 milioni di dollari, ovvero del 6,7 percento su base annua



I depositi medi infruttiferi rappresentano il 34,0 percento dei depositi totali, rispetto al 34,4 percento del trimestre precedente



I depositi medi fruttiferi sono diminuiti di 71 milioni di dollari e i costi dello 0,46 percento, con un aumento di sei punti base rispetto al trimestre precedente

La qualità delle immobilizzazioni rimane solida

I finanziamenti infruttiferi sono stati pari allo 0,42 percento dei finanziamenti tenuti quali investimento, con un aumento di due punti base



I finanziamenti a 90 giorni o più scaduti e che ancora maturano interessi sono stati pari allo 0,34 percento dei finanziamenti tenuti quali investimento, rispetto allo 0,38 percento del trimestre precedente



Il fondo per il tasso di copertura delle perdite da finanziamenti è stato pari a 2,49 volte i finanziamenti infruttiferi rispetto alle 2,62 volte del trimestre precedente



Il fondo per le perdite da finanziamenti e locazioni è stata pari allo 1,05 percento dei finanziamenti tenuti quali investimenti, con un aumento di un punto rispetto al trimestre precedente

I livelli di capitale sono rimasti generalmente sostenuti

Le azioni ordinarie di livello 1 sono state il 10,2 percento delle immobilizzazioni a rischio ponderato



Il capitale di livello 1 basato su rischio è stato del 12,0 percento



Il capitale totale è stato del 14,0 percento



Il capitale di prestito è stato del 9,9 percento

Presentazione degli utili e sintesi dei rendimenti trimestrali

Per seguire in diretta l'audio conferenze sugli utili del primo trimestre 2018 di BB&T chiamare alle ore 8.00 del mattino, fuso orario orientale di oggi, si prega di chiamare il numero 866-519-2796 e inserire il codice partecipante 876127. Nel corso dell'audio conferenza per illustrare gli utili sarà utilizzata una presentazione che sarà disponibile sul nostro sito Web al seguente indirizzo https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. Riproduzioni dell'audio conferenza saranno disponibili per 30 giorni chiamando il numero 888-203-1112 (codice di accesso 6326592).

La presentazione, che comprende un'appendice che riconcilia quanto diffuso sullo scostamento rispetto alle procedure contabili non generalmente accettate (non-GAAP) è disponibile al seguente indirizzo https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. La Sintesi dei Rendimenti Trimestrali di BB&T per il primo trimestre 2018, che contiene prospetti finanziari dettagliati, è disponibile sul sito Web di BB&T al seguente indirizzo https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Informazioni su BB&T

BB&T è una delle maggiori società di holding di servizi finanziari negli Stati Uniti con attività per 220,7 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 40,6 miliardi di dollari al 31 marzo 2018. BB&T vanta una lunga tradizione di eccellenza nella comunità bancaria, e offre un'ampia gamma di servizi finanziari tra cui servizi bancari al dettaglio e commerciali, investimenti, assicurazioni, wealth management, asset management, mutui ipotecari, corporate banking, mercati di capitale e mutui specializzati. Con sede a Winston-Salem, N.C., BB&T gestisce oltre 2.100 centri finanziari in 15 stati e Washington, D.C. BB&T è una società Fortune 500, ed è nota per distinguersi per il servizio ai clienti da parte di Greenwich Associates per i servizi bancari alle piccole aziende e al mercato medio. Maggiori informazioni su BB&T e sulla linea di prodotti e servizi sono disponibili sul sito Web BBT.com.

I rapporti di capitale sono preliminari.

Il presente comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e misure dei rendimenti determinate utilizzando metodi diversi da quelli previsti dalle procedure contabili generalmente accettate negli Stati Uniti d'America ("GAAP"). La direzione di BB&T utilizza tali misure "non-GAAP" nelle proprie analisi dei rendimenti della Società e dell'efficienza delle proprie attività. La direzione ritiene che tali misure non GAAP forniscano una migliore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di voci significative nel periodo in corso. La Società ritiene che un'analisi significativa dei propri rendimenti finanziari richieda la comprensione dei fattori su cui si basano tali rendimenti. La direzione di BB&T ritiene che gli investitori possano trovare utili queste misure finanziarie non-GAAP. La diffusione di questi dati non deve essere considerata come un sostituto di misure finanziarie determinate secondo quanto previsto dai GAAP, e non sono necessariamente confrontabili con le misure dei rendimenti non-GAAP che possono essere presentate da altre società. Di seguito viene presentato un elenco dei tipi di misure non GAAP usate nel presente comunicato stampa:

Gli utili diluiti rettificati per azione sono non-GAAP poiché escludono i costi correlati alla fusione e per la ristrutturazione e altre voci al netto delle imposte. La direzione di BB&T utilizza queste misure nelle proprie analisi del rendimento della Società. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di guadagni e costi significativi nel periodo in corso.

Il tasso rettificato dell'efficienza è un dato non-GAAP poiché esclude guadagni da titoli (perdite), l'ammortamento delle immobilizzazioni intangibili, i costi relativi alla fusione e di ristrutturazione e altre voci selezionate. La direzione di BB&T utilizza queste misure nelle proprie analisi del rendimento della Società. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti di guadagni e costi significativi nel periodo in corso.

I titoli azionari tangibili e le misure correlate sono misure non-GAAP che escludono l'impatto delle immobilizzazioni intangibili e del relativo ammortamento. Queste misure sono utili per valutare in modo coerente i rendimenti di un'attività commerciale, sia acquisita che sviluppata internamente. La direzione di BB&T utilizza tali misure per valutare la qualità del capitale e dei rendimenti relativi e crede che gli investitori possano trovarle utili nelle proprie analisi della Società.

Il margine netto degli interessi rettificato è una misura non-GAAP in quanto offre una stima dell'impatto delle entrate nette da interessi per l'importo tassabile nel caso in cui la riforma fiscale non fosse stata messa in atto. La direzione ritiene che tali misure forniscano una maggiore comprensione delle attività in corso e migliorino la confrontabilità dei risultati con quelli dei periodi precedenti oltre a evidenziare gli effetti della riforma fiscale.

La riconciliazione di tali misure non-GAAP con le misure GAAP meglio confrontabili è inclusa nella Sintesi dei Rendimenti Trimestrali di BB&T per il primo trimestre 2018, disponibile sul sito https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings .

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni previsionali secondo quanto previsto dal Private Securities Litigation Reform Act (Legge di Riforma sulle controversie in merito ai titoli privati) del 1995, relativamente alle condizioni finanziarie, ai risultati delle attività, ai business plan e al rendimento futuro di BB&T. Le dichiarazioni previsionali non si basano su fatti storici e reali, ma rappresentano le opinioni e quanto presunto sulle attività commerciali di BB&T, sulle condizioni economiche e su altre condizioni future. Tenuto conto che le dichiarazioni previsionali si riferiscono al futuro, esse sono soggette a incertezze tipiche, rischi e cambiamenti in circostanze che sono di difficile previsione. I risultati effettivi conseguiti da BB&T possono differire di fatto da quelli previsti dalle presenti dichiarazioni previsionali. Locuzioni quali "anticipa," "crede," "stima," "si aspetta," "prevede," "intende," "pianifica" "ha in programma," "può ," "potrà," "deve," "potrebbe," e altre espressioni simili servono a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni sono soggette a fattori che potrebbero determinare differenze di fatto tra i risultati effettivi e quelli anticipati. Nonostante non vi siano garanzie che eventuali elenchi di rischi e incertezze o di fattori di rischio possano essere completi, tra i fattori importanti che potrebbero determinare differenze sostanziali tra quelli riportati nelle dichiarazioni previsionali, vi sono quelli che comprendono, ma senza limitarsi a questi, anche i rischi e le incertezze discusse più estesamente nella voce 1A-Fattori di rischio nel nostro Rapporto annuale su Modello 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2017, e negli eventuali documenti presentati successivamente da BB&T alla SEC (Commissione di controllo sui titoli e la borsa degli Stati Uniti):

le condizioni economiche o del mondo degli affari in generale a livello nazionale o regionale, e potrebbero essere meno favorevoli del previsto, determinando, tra l'altro, il deterioramento del credito e/o una minore domanda dei servizi creditizi, assicurativi e di altro tipo;

sconvolgimenti dei mercati finanziari, sia a livello nazionale che globale, compreso il declassamento delle obbligazioni statali statunitensi da parte di una delle agenzie di valutazione del credito, l'instabilità economica e le condizioni della recessione in Europa, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea;

modifiche nell'ambiente dei tassi d'interesse, inclusi variazioni dei tassi d'interesse dalla Federal Riserve, oltre a rivalutazione dei flussi di cassa che possono ridurre il margine netto degli interessi e/o i volumi e i valori dei finanziamenti concessi o tenuti oltre al valore di altre immobilizzazioni finanziarie detenuti;

le pressioni concorrenziali tra le istituzioni di deposito e le altre istituzioni finanziarie potrebbero aumentare in misura significativa;

modifiche legislative, normative o contabili, comprese le modifiche derivanti dall'adozione e dalla implementazione del Dodi-Frank Act possono riflettersi in maniera negativa sulle attività nelle quali è impegnata BB&T;

le autorità fiscali locali, statali o federali potrebbero assumere posizioni che sono contrarie a BB&T;

si potrebbe determinare una riduzione della classificazione del credito di BB&T;

nei mercati dei titoli si potrebbero determinare cambiamenti negativi;

i concorrenti di BB&T potrebbero avere maggiori risorse finanziarie che li metterebbero in condizione di essere più concorrenziali di BB&T e potrebbero essere soggetti a standard normativi diversi da quelli di BB&T;

rischi derivanti da attacchi informatici, compresi il "rifiuto del servizio -DOS," "hackeraggio" e "furto d'identità," potrebbero riflettersi in maniera negativa sulle attività di BB&T e sui rendimenti finanziari, o sulla nostra reputazione, e BB&T potrebbe essere ritenuta responsabile delle perdite finanziarie sofferte da terzi in conseguenza di violazioni di dati condivisi dalle istituzioni finanziarie;

costi più elevati del previsto per l'infrastruttura informatica o la mancata implementazione di potenziamenti futuri dei sistemi potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie di BB&T e i risultati delle operazioni potrebbero determinare significativi costi aggiuntivi per BB&T;

disastri naturali o di altro tipo, compresi attentati terroristici, potrebbero avere un effetto negativo su BB&T, ovvero tali eventi potrebbero sconvolgere le attività di BB&T o la capacità e la volontà dei clienti di BB&T di accedere ai servizi offerti da BB&T;

i costi o le difficoltà relative alla integrazione delle attività di BB&T e dei partner nelle fusioni potrebbero essere maggiori del previsto;

la mancata attuazione dei piani strategici od operativi, compresa la capacità di completare con successo e/o integrare fusioni e acquisizioni o conseguire i risparmi previsti dei costi o la crescita prevista dei ricavi associati con le fusioni e con le acquisizioni nell'arco di tempo previsto potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni;

controversie significative e procedimenti normativi potrebbero avere un'influenza negativa su BB&T;

sentenze sfavorevoli di procedimenti legali o di altre richieste e indagini statutarie e altre indagini statali o altre inchieste potrebbero creare pubblicità negative, proteste, sanzioni, penali, imposizione di limitazioni sulle operazioni di BB&T o sulla sua capacità di ampliare le proprie attività commerciali o potrebbero provocare altre conseguenze negative, con conseguente danno della reputazione e potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni di BB&T;

rischi derivanti da un uso intensivo di modelli;

le misure per la gestione del rischio potrebbero non essere completamente efficaci;

il logoramento dei depositi, perdita di clienti e/o entrate a seguito delle fusioni e delle acquisizioni completate potrebbe essere maggiori di quanto previsto; e

interruzioni diffuse del funzionamento dei sistemi, determinate da guasti di sistemi critici interni o di servizi critici forniti da terzi, potrebbero riflettersi negativamente sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni di BB&T.

I lettori di non devono fare eccessivo affidamento sulle presenti dichiarazioni previsionali che sono vere soltanto alla data in cui viene rilasciato il presente rapporto. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalle leggi o dalle norme applicabili, BB&T non assume alcun obbligo in merito alla revisione o al'aggiornamento pubblico delle dichiarazioni previsionali per qualsivoglia motivazione.

