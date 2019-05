BDAMEX pretende ser uma das primeiras bolsas de ativos criptográficos reguladas do mundo nos EAU

A BDAMEX, bolsa de ativos criptográficos baseada nos Emirados Árabes Unidos está criando uma das primeiras bolsas altamente reguladas do mundo, visando os clientes institucionais.

NOVA YORK e ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A BDAMEX tem o prazer de anunciar que recebeu a aprovação geral para operar uma bolsa de ativos criptográficos. A licença foi concedida no início deste ano pela Autoridade Reguladora dos Serviços Financeiros (Financial Services Regulatory Authority - FSRA) do Mercado Global de Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market - ADGM).

Nos termos do quadro regulamentar estabelecido pela FSRA, a BDAMEX fornecerá uma plataforma de negociação abrangente cujas atividades associadas a ativos criptográficos estarão sujeitas a governança, supervisão e transparência adequadas e regulamentadas, e que até a data era inexistente no mercado.

Em resposta a uma demanda cada vez maior de investimentos institucionais em ativos criptográficos, a plataforma regulada da BDAMEX atenderá às necessidades da base de clientes com ativos critpográficos.

Em parceria com as principais instituições financeiras, criadores de mercado (market makers), bolsas de valores e parceiros de tecnologia de classe mundial, a BDAMEX espera criar uma bolsa de ativos criptográficos regulada, com foco nos clientes institucionais, até o final de 2019.

Richard Schaeffer, ex-presidente da NYMEX (Bolsa Mercantil de Nova York), que foi responsável pela transformação da NYMEX em uma plataforma de negociação eletrônica e por aumentar seu valor para mais de US$ 13 bilhões, e responsável também por uma das ofertas públicas iniciais (IPO) de maior sucesso da história, é agora o presidente da BDAMEX.

Schaeffer está confiante de que "a equipe da BDAMEX está criando uma bolsa regulada de classe mundial onde investidores institucionais, pessoas físicas de alto patrimônio e investidores de varejo encontrarão uma plataforma segura e protegida para negociar ativos criptográficos."

A BDAMEX sente-se honrada por continuar ajudando a desenvolver a liderança visionária do falecido Sheik Zayed Bin Sultan Al Nahuan, fundador dos EAU, para estabelecer as bases do sucesso para os Emirados Árabes Unidos.

