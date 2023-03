BDM digital torna-se a primeira moeda digital registrada no Brasil

CAMPO GRANDE, Brasil, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Mais uma vez, o Bônus Dourado Mercantil (BDM Digital) saiu à frente e se tornou a primeira moeda digital a obter registro de marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além do nome, o logotipo e o símbolo da moeda também estão protegidos. Criado em 1999 pela Associação Dakila Pesquisas, o BDM é a primeira moeda digital 100% nacional.

"Somos uma moeda digital pioneira tanto em tecnologia como em conceito no Brasil. O registro da marca foi outro passo muito importante porque traz maior segurança jurídica para os mercados e usuários", explica Urandir Fernandes de Oliveira, CEO do Ecossistema Dakila e presidente da Associação Dakila Pesquisas.

Segundo o advogado João Nunes, gestor das marcas do Ecossistema Dakila e diretor da Nunes Marcas, o registro traz mais consistência para a moeda. "O BDM se constitui, hoje, na mais nova marca inserida formal e legalmente no Mercado Monetário Brasileiro, abrindo um leque de oportunidades, haja vista a sua consistência e a facilidade com que se insere com êxito no mercado monetário e comercial, sobretudo nos grandes centros", avalia.

De 2020 para cá, a moeda alçou voo. Além de estar presente em todas as unidades da Federação, principalmente no Mato Grosso do Sul, São Paulo e João Pessoa, o BDM conquistou outros países, como Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Eslovênia, Espanha, Portugal, Bolívia, Paraguai e Argentina.

O BDM nasceu com o propósito de desenvolver alternativas e disponibilizar soluções plausíveis para as oscilações do cenário econômico. Através de ferramentas tecnológicas de referência mundial, foram criadas oportunidades para transformar vidas.

DIFERENCIAIS

Segurança e transparência são prioridades para o BDM Digital, por isso é a única moeda digital presente no Brasil com escritório físico. A loja está localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ademais, já nasceu com lastro. Possui suporte de 19 empresas, bem como patrimônios e tecnologias de um grupo formado por milhares pessoas no Brasil e no exterior.

Outro diferencial é a possibilidade de usar a plataforma, que é criptografada, para fazer compras no dia a dia enquanto o dinheiro valoriza. "Isso não só aumenta a liberdade e o poder de compra da população, como também fomenta os negócios de pequenos e grandes empreendedores", destaca Urandir.

Por possuir blockchain próprio, o BDM Digital não sofre interferências de bancos, de governos, nem de ninguém que faça especulação para aumentar ou diminuir o valor da moeda.

FONTE Ecossistema Dakila

