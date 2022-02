BDO, empresa de auditoria, consultoria e outsourcing, utiliza solução de gerenciamento para 'compliance' fiscal da Avalara

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A BDO, quinta maior empresa de auditoria, consultoria e outsourcing do Brasil, utiliza há quatro anos a solução Compliance Tracking da Avalara, multinacional de automação fiscal. A solução auxilia na gestão centralizada do compliance fiscal, disponibilizando o calendário de obrigações e tributos, demonstrando de forma ativa a situação de cada um em relação ao vencimento e a efetiva entrega e pagamento. Além disso, centraliza a comunicação e a gestão dos documentos envolvidos no compliance fiscal, reduzindo falhas e atrasos.

O diretor de Sistemas Tecnológicos da BDO, Ericsson Costa, comenta que a empresa utiliza a solução para diferentes áreas e departamentos e não somente para o fiscal, mas, também, no setor contábil e de folha de pagamento: "Centralizamos todas as saídas de documentos na ferramenta da Avalara. Dessa forma, fica mais fácil rastrear informações como dia, horário e o responsável por determinada demanda. Ao fechar a folha de pagamento, é possível publicar o relatório por meio da plataforma para que, automaticamente, o cliente já tenha acesso às informações. Esse é um grande diferencial para nós".

A gerente da área fiscal indiretos da BDO, Mariana Souza, explica que são inseridos na solução toda a parte de impostos diretos e indiretos e, também, os impostos da folha de pagamento. Além disso, a companhia usa a ferramenta para incluir toda a parte de fechamento de relatórios das áreas de contabilidade e fiscal.

"Notamos uma diminuição nos atrasos de envio das guias, tendo em vista que é possível mapear as datas de entrega no calendário online. Com a ferramenta, o time consegue, também, visualizar o que ainda está pendente de envio ou pagamento, para que possa efetuar a cobrança ao cliente", relata.

O Compliance Tracking da Avalara permite a identificação de leitura e de quem baixou os documentos disponibilizados na plataforma. Dessa forma, aumenta a segurança e evita informações desencontradas, uma vez que é possível rastrear todo fluxo do documento do envio à baixa, com datas e horários.

"O respaldo é maior quando temos os dados em mãos. E, com a possibilidade de a equipe visualizar se os documentos estão sendo enviados na data correta ao cliente e se este, por sua vez, baixou as guias para efetuação dos pagamentos em dia, todo o processo fica mais ágil e assertivo. Por isso, posso definir a ferramenta da Avalara em duas palavras: controle e rastreabilidade", acrescenta.

Com a emissão de, em média, 3 mil obrigações fiscais por mês, a BDO notou que a solução da Avalara contribuiu para a diminuição das multas de impostos por atraso no envio das guias.

"Como temos algumas centenas de clientes, poder acompanhar de forma automatizada as datas dos impostos facilita o controle da empresa. Por isso, todas as filiais fazem uso dessa solução. Além disso, outro diferencial é que o cliente não precisa entrar na plataforma para baixar a guia. Nós conseguimos enviar apenas um link, o que promove maior praticidade para ele", finaliza Costa.

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br .

FONTE Avalara

SOURCE Avalara