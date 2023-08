BDx Data Centers, soutenu par I Squared Capital, nomme Manish Prakash au poste de président et de directeur commercial

Leader chevronné de l'industrie technologique, il va stimuler le chiffre d'affaires, l'expansion du marché et la croissance numérique de BDx dans toute l'Asie

SINGAPOUR, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- BDx Data Centers , une société de portefeuille de la société américaine de capital-investissement I Squared Capital, étend sa stratégie de croissance commerciale avec la nomination de Manish Prakash en tant que président et directeur commercial. Manish apporte plus de 25 ans de leadership exécutif dans les redressements, la construction d'organisations durables et la transformation numérique au sein de grandes entreprises mondiales de technologie et de télécommunications. Chez BDx, Manish sera responsable de la stratégie commerciale et de croissance et dirigera toutes les fonctions commerciales, de marketing et de distribution sur les multiples marchés de l'entreprise à l'échelle mondiale.

Manish Prakash, President and Chief Business Officer, BDx

Dans ses dernières fonctions, Manish était directeur général pour l'Asie-Pacifique des industries réglementées de Microsoft (énergie, infrastructures critiques, soins de santé, éducation et secteur public). Avant de rejoindre Microsoft, Manish a été vice-président principal et chef de la division Telenor Global Enterprise et a dirigé l'activité B2B Enterprise dans les pays nordiques et en Asie. Manish a également été président d'Airtel Business/Enterprise et a occupé des postes de direction chez Accenture, SK Group et Tech Mahindra. Titulaire d'un MBA de l'INSEAD, il siège au conseil consultatif de la Banque asiatique de développement (BAD) et d'Ecosystm.

« Manish apporte une grande expérience de l'industrie, une expertise commerciale pointue et un état d'esprit stratégique qui permettront à BDx de continuer à se développer sur de nouveaux marchés et de répondre aux besoins croissants des entreprises et des hyperscalers », a déclaré Mayank Srivastava, PDG de BDx Data Centers. « Il s'agit d'un cadre supérieur exceptionnel qui mènera notre entreprise vers de nouveaux sommets et inspirera nos équipes en pleine croissance dans de multiples divisions afin de continuer à stimuler l'innovation en gardant un œil sur l'avenir. Nous sommes ravis d'accueillir Manish et les récents dirigeants recrutés au sein de l'équipe BDx. »

« Je suis ravi de rejoindre Bdx. L'IA générative a déclenché une économie de données sans précédent qui ajoutera des milliers de milliards de dollars de valeur économique au cours de la prochaine décennie », a déclaré Manish. « Avec une ingénierie de pointe en matière de centres de données, une innovation et une crédibilité construites au fil des ans, renforcées par la confiance de nos clients et partenaires, BDx est bien placée pour prendre une position de leader sur ses marchés clés. Je me réjouis de diriger la prochaine phase de notre stratégie de croissance et de créer de la valeur à long terme pour notre entreprise et ses parties prenantes. »

En outre, BDx a procédé à d'importantes nominations au sein de son équipe dirigeante, avec le recrutement récent de Rajiv Sareen en tant que vice-président des opérations commerciales et des finances de l'entreprise, de Prasheel Pardhe en tant que vice-président, responsable mondial des ressources humaines et de l'administration, et de Pravin Mahajan en tant que vice-président, responsable mondial du marketing.

À propos de BDx Data Centers

BDx Data Centers est un fournisseur de premier plan de solutions de colocation, de construction sur mesure, de services gérés et d'interconnexion qui dessert les entreprises et les grandes entreprises sur les marchés à croissance rapide d'Asie. Dirigé par une équipe mondialement reconnue, BDx Data Centers exploite des installations ultramodernes dans toute la région pour permettre aux clients d'accélérer leurs initiatives de numérisation. BDx Data Centers va au-delà de la fourniture d'un espace et d'une alimentation électrique hautement efficaces, et offre des services avancés et sur mesure, conçus à partir de ressources renouvelables. BDx Data Centers investit activement dans les marchés développés et émergents afin d'apporter des solutions sûres, évolutives et durables pour alimenter la numérisation croissante de l'Asie.

À propos d'I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire d'infrastructure mondial indépendant qui gère plus de 37 milliards de dollars d'actifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Basée à Miami, la société compte plus de 215 professionnels répartis dans ses bureaux de Miami, Hong Kong, Londres, New Delhi, Singapour, Taipei et Sydney. I Squared Capital a investi dans un portefeuille diversifié de 77 entreprises dans 59 pays, employant plus de 31 000 personnes dans les secteurs des services publics, de l'énergie, de l'infrastructure numérique, des transports, de l'infrastructure environnementale et de l'infrastructure sociale, fournissant des services essentiels à des millions de personnes dans le monde.

