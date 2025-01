BE OPEN Art annonce l'artiste de l'année 2024 et le soutien du Fonds communautaire

LUGANO, Suisse, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, un projet de galerie d'art en ligne du groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina, vient d'annoncer le nom du gagnant du titre d'artiste de l'année en 2024, ainsi qu'un certain nombre d'autres nouvelles et innovations passionnantes.

BE OPEN félicite la talentueuse Imile Wepener qui a été élue Artiste du mois en avril, et maintenant, à la majorité des voix, Artiste de l'année 2024 et lauréate d'un prix de 1000 € !

Imile Wepener est un artiste et illustrateur de Johannesburg, en Afrique du Sud. Tout en obtenant une licence en communication visuelle à l'Open Window Institute de Pretoria, Imile a été l'apprenti du maître marionnettiste sud-africain Toby van Eck, et a ajouté la marionnette à son éventail de compétences, qui comprend également la sculpture, l'animation et la peinture. Il travaille actuellement comme illustrateur indépendant.

La fondatrice de BE OPEN Elena Baturina a félicité le lauréat : « L'œuvre d'Imile Wepener a une touche de magie, et les visiteurs de BE OPEN Art l'ont appréciée autant que nous. BE OPEN Art est fière de présenter les jeunes talents remarquables qu'elle rencontre dans le monde entier et d'aider les artistes à se faire connaître et à avoir leur mot à dire sur l'art et, partant, sur la vie des gens qui l'apprécient. Nous félicitons tous les artistes sélectionnés et remercions tous ceux qui ont voté tout au long de l'année. »

Dans le but de mettre en valeur les jeunes talents, BE OPEN Art invite chaque mois, depuis cinq ans, les amateurs d'art à choisir le meilleur artiste parmi les vingt exposés dans la galerie. L'artiste dont les œuvres remportent la majorité des votes tout au long de l'année devient l'artiste de l'année.

Autre bonne nouvelle : à partir de cette année, des bourses d'argent, bien que plus modestes, seront également attribuées à tous les lauréats mensuels. Cela est devenu possible grâce au Fonds de soutien communautaire, une initiative à but non lucratif que la galerie a lancée en janvier 2024 dans l'espoir de mettre en place un mécanisme de soutien financier mutuel. Cette initiative vise à relancer l'engagement et la communication entre les collectionneurs et les artistes présentés.

Les heureux bénéficiaires seront Dora Prévost, Lisa Einkemmer, Brian Connolly, Imile Wepener, Aigerim Asanbekova, Esinulo Chiamaka Praise, S.M.Khayyam, Amy Lewis, Akindele John, Ahsan Memon, Julia Bartolini et Yibei Liu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586868/BE_OPEN_Foundation.jpg