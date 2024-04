BE OPEN Art félicite les lauréats du concours régional d'art en Asie centrale

LONDRES, 28 avril 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires et philanthrope internationale Elena Baturina, basée en Autriche, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Chaque mois du premier trimestre 2024, les œuvres de 20 artistes émergents des pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan ont été exposées dans la galerie en ligne pour que le public désigne l'artiste régional du mois.

En mars, Yigitali Sattarov , artiste ouzbek préoccupé par les problèmes mondiaux, l'humanité et son avenir, est devenu le dernier des trois candidats au titre d'artiste régional et au prix de 500 euros, aux côtés de Guzel Zakirova (Kazakhstan) en janvier et de Zhyldyz Bekova (Kirghizstan) en février.

Sur la base du nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique de BE OPEN, la gagnante du mois de février, Zhyldyz Bekova , est devenu l'artiste de la région pour l'Asie centrale. L'artiste se verra offrir une bourse de 500 euros de BE OPEN.

Zhyldyz Bekova est née et a grandi dans une famille d'artistes à Bishkek, au Kirghizstan. Elle est titulaire de deux diplômes : en architecture, design et construction de l'Université slave kirghize et russe, et en tissus décoratifs et appliqués de l'École nationale d'art du Kirghizstan. Elle a commencé à peindre à l'huile en 2020 et s'inspire des mythes, des coutumes et des traditions des peuples turcs d'Asie centrale. Elle aime transmettre les motifs nationaux kirghizes et son héritage culturel unique.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a choisi son artiste préféré parmi les artistes d'Asie centrale : Baurjan Aralov , un artiste d'origine kazakhe, également basé en Autriche. Né à Almaty, il vit aujourd'hui à Graz, en Autriche, où il étudie la peinture et l'animation à l'université des arts appliqués de Vienne. Ses œuvres illustrent des moments anodins de la vie quotidienne de l'artiste.

Le 1er avril, le concours s'est tourné vers le Moyen-Orient. Le concours régional s'ajoute au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, et le public nomme l'artiste du mois et de l'année.