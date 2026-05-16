BE OPEN célèbre le jury de l'égalité des chances en matière de design et d'innovation : un concours pour les étudiants consacré au programme de développement durable des Nations unies

LUGANO, Suisse, 16 mai 2026 /PRNewswire/ -- DESIGN EQUALITY with Innovation est le 7e concours international du programme axé sur les ODD géré par l'initiative socioculturelle BE OPEN et ses partenaires. Le concours est ouvert aux étudiants et aux diplômés du monde entier. Il vise à encourager la création de solutions innovantes par les jeunes, pour un avenir plus prospère et durable.

Selon le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, l'autonomisation des femmes et des filles joue un rôle essentiel dans l'accélération de la croissance économique et du développement social. BE OPEN préconise de consacrer le concours de 2025/2026 à l'ODD n° 5, et de promouvoir ainsi les solutions qui favorisent l'égalité des genres, répondent aux besoins des femmes et des filles et mettent en avant les femmes innovatrices et entrepreneuses.

BE OPEN attribuera aux meilleurs travaux des bourses allant de 2 000 à 5 000 euros, et offrira des possibilités de formation et des voyages pour assister à un événement international majeur axé sur le développement durable.

Les propositions gagnantes seront sélectionnées par un jury international composé de professionnels du développement durable, d'universitaires, de concepteurs et d'experts en politiques et pratiques environnementales. Au nom de BE OPEN, la fondatrice Elena Baturina a souhaité la bienvenue aux membres du jury : « Nous sommes ravis d'avoir réuni un panel aussi extraordinaire et diversifié, et nous sommes profondément reconnaissants aux membres du jury pour le temps et l'expertise qu'ils sont prêts à partager avec nos concurrents et le grand public tout au long du concours. Une période passionnante nous attend, de travail intense et de découvertes fascinantes ».

Le jury de cette année est composé de Barbara della Rovere, responsable communautaire du Réseau des champions de l'innovation au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ; Helen Watts, directrice exécutive de Student Energy ; Anna Kaplina, responsable des affaires environnementales à la Convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance et point focal pour les questions de genre au sein de la Division des forêts et de l'environnement de la CEE-ONU ; Peter Gamundani, spécialiste du développement durable auprès des Global Sustainable Solution Agents (GSSA) ; Anastasia Adamidou du Bureau du commissaire à l'égalité des genres de Chypre, Françoise Mlebinge, chargée de programme chez SOLIFEDE-RDC, et Ajisafe Damilola Ifeoluwa, président de la section Foot Impact Unilorin et fondateur de TerraYouth Africa.

L'annonce des trois principaux lauréats sélectionnés par le jury aura lieu à la fin du mois de mai 2026.