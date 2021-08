BE OPEN et Cumulus dévoilent les noms des gagnants finaux de leur concours étudiant international de design organisé en soutien aux ODD de l'ONU

LONDRES, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- En lançant le programme des ODD, l' ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban-Ki Moon , a encouragé les jeunes à agir : « Soyez un citoyen du monde. Agissez avec passion et compassion. Aidez-nous à rendre ce monde plus sûr et plus durable aujourd'hui et pour les générations qui nous suivront. » BE OPEN et Cumulus croient au potentiel créatif des jeunes et en leur capacité de regarder le monde avec un regard neuf et de trouver des idées que personne n'avait jamais eues auparavant.

Le concours « Design for Sustainable Cities » a recueilli des centaines de propositions d'étudiants et de diplômés du monde entier, issus de filières d'art, de design, d'architecture et relatives aux médias. Le concours vise à encourager la création de solutions innovantes pour créer des villes plus durables. Le concours est axé sur l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, l' ODD11 : Villes et communautés durables .

Outre le premier prix (5 000 €) et le prix Safe City (2 000 €) remis à la décision du jury d'experts internationaux, deux autres prix sont proposés :

Un vote en ligne a permis de désigner le gagnant du Public Vote Prize (2 000 €) – Félicitations à Catalina Mutis Gutiérrez, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombie. Catalina est diplômée en architecture ; ses projets du laboratoire d'innovation ont recueilli plus de 5 000 votes. Le laboratoire d'innovation est un projet de rénovation urbaine qui permet l'expérimentation dans des domaines de l'architecture tels que le logement, l'espace public et un centre d'innovation dans un quartier historique désaffecté de Bogotá.

Le lauréat du prix Founder's Choice Prize a été désigné par Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN : 3 000 € vont à Dharan Koruduvar du Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT University), en Inde. Dharan suit un cursus (bachelor) en design urbain. Le projet intitulé Sva:A Vision of Self-sustenance s'articule autour du lien entre la ville, l'alimentation et les paysages productifs. Dharan propose de concevoir et de mettre en place un « secteur idéal » pour la production alimentaire sur une base quotidienne, avec un traitement et une gestion autonomes des déchets, de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Ce secteur serait donc durable et autosuffisant.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a commenté son choix : « J'ai été impressionnée par les recherches approfondies menées dans le cadre du projet. Il faut faire preuve d'un engagement et d'une détermination hors du commun pour s'attaquer à une question d'une telle importance et d'une telle envergure. Et j'ai été touchée par la passion qui sous-tend la conception d'une solution durable pour sa ville natale. BE OPEN s'efforcera de faire en sorte que toutes ces solutions soient vues et entendues par ceux qui sont capables d'en faire notre réalité durable commune. »

