Beam Suntory annonce le tout premier whisky d'assemblage mondial, Ao

Assemblé à partir de whisky issu de cinq des distilleries les plus renommées du Japon, d'Écosse, d'Irlande, du Canada et des États-Unis, Ao, qui signifie bleu en japonais, est nommé d'après les océans qui relient les distilleries entre elles. Avec des notes de vanille, de fruits tropicaux et de cannelle, ce sont les processus de fermentation et de distillation ainsi que le climat distinctif de chaque région qui donnent au whisky son goût unique.

Shinji Fukuyo, qui représente la cinquième génération de maître-assembleur chez Suntory, a sélectionné chaque liquide en s'appuyant sur le monozukuri mondialement reconnu de Suntory, savoir-faire japonais qui prône une recherche constante de perfection, d'attention au détail et de qualité. S'inspirant de l'histoire du savoir-faire de Suntory, cet assemblage innovant et haut de gamme de whisky incarne l'esprit de Suntory et rend hommage à la longue histoire du liquide.

Shinji Fukuyo a déclaré : « Ao est un whisky exceptionnel qui, grâce à l'art de l'assemblage de Suntory, vous permet de profiter des caractéristiques uniques des cinq plus grandes régions productrices de whisky. »

Ed Stening, directeur international du marketing du commerce de passage chez Beam Suntory International, a précisé : « Il s'agit d'un whisky vraiment novateur qui réunit les plus grands atouts de cinq distilleries très différentes et un savoir-faire unique. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de partager cette formidable innovation avec le secteur du commerce de passage international. »

Ao de Suntory World Whisky est un ajout unique à la gamme de produits en pleine expansion de Suntory.

À propos de Beam Suntory Inc.

En tant que chef de file mondial des spiritueux haut de gamme, Beam Suntory inspire les relations humaines. Les consommateurs de tous les coins du monde plébiscitent les marques de l'entreprise : les marques emblématiques de bourbon Jim Beam et Maker's Mark, le whisky Suntory Kakubin, le cognac Courvoisier, ainsi que des marques haut de gamme de renommée mondiale comme les bourbons Knob Creek, Basil Hayden's et Legent; les whiskys japonais Yamazaki, Hakushu, Hibiki et Toki; les whiskys écossais Teacher's, Laphroaig et Bowmore; le whisky canadien Canadian Club; les téquilas Hornitos et Sauza; les vodkas Effen, Haku et Pinnacle; les gins Sipsmith et Roku; la liqueur Midori.

Fondée en 2014, Beam Suntory a associé le chef de file mondial du bourbon et le pionnier du whisky japonais pour former une nouvelle entreprise avec un riche héritage, la passion de la qualité, l'esprit innovant et la vision de « Growing for Good ». Basée à Chicago, en Illinois, Beam Suntory est une filiale de la société japonaise Suntory Holdings Limited. Pour obtenir de plus amples informations sur Beam Suntory, ses marques et son engagement social, veuillez consulter les sites www.beamsuntory.com et www.drinksmart.com .

