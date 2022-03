BEAM SUNTORY LANCE EN EXCLUSIVITÉ UNE ÉDITION LIMITÉE DU BOWMORE 1 965 PRECIOUS METALS POUR LE MARCHÉ MONDIAL DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE

Chaque coffret en chêne fabriqué à la main est orné d'une plaque en laiton provenant de l'ancien coffre à alcool, datant de 1924.

Bowmore 1965 Precious Metals célèbre l'évolution de la distillerie. Les années 1960 représentent l'âge d'or de Bowmore, lorsque certains des whiskies les plus populaires et les plus admirés de la marque ont été élaborés. Aujourd'hui, ces whiskies sont rares, et les spiritueux sont limités à une poignée de fûts.

D'une teinte ambrée chatoyante, Bowmore 1965 a été élevé au rang de légende par la maturation, mettant en valeur les notes fruitées et la saveur profonde qui sont vénérées dans les single malts Bowmore. Au nez, ce whisky offre des éclats élégants de fruits parfumés, de cire d'abeille douce et de chocolat noir intense, évoluant vers la bruyère brûlée et une note finale de fleurs printanières fraîches. Parfaitement équilibré avec une touche de jasmin, de fruits secs et d'abricots, ce single malt se déguste pur.

Chacune des quatre bouteilles est disponible pour un montant de 50 000 dollars, chaque coffret individuel étant un objet de collection sur mesure et un artefact témoignant de plus de 240 ans d'héritage. La bouteille sera également accompagnée d'un certificat d'authenticité et numérotée pour préserver sa rareté.

Ces œuvres d'art uniques et personnalisées constituent l'ultime voie d'accès à l'héritage de Bowmore pour les collectionneurs de whisky du monde entier et seront disponibles pour les voyageurs dans les aéroports de Dubaï, Taïwan, Hong Kong et Amsterdam.

La première bouteille sera disponible dans le magasin Duty Free du centre de Taipei à partir du 11 mars 2022.

Manuel González, directeur marketing du commerce de l'industrie du voyage pour Beam Suntory, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter l'exquise édition limitée de Bowmore 1965 Precious Metals en exclusivité au commerce de l'industrie du voyage. Le maître artisan John Galvin a capturé l'essence de la distillerie Bowmore et a fait ses preuves dans la conception de pièces incroyablement convoitées pour les collectionneurs. Avec seulement quatre bouteilles disponibles dans le monde, nos clients sont invités à mettre la main sur un art unique qui immortalise le savoir-faire de Bowmore et célèbre le riche héritage de la marque. »

